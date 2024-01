Дигиталната версия на 100-те национални туристически обекта предизвика участниците в Mentor the Young

Студенти и млади специалисти се включиха в бизнес симулация на Yettel

Източник: Yettel

Студенти и млади специалисти влязоха в ролята на истински ръководители на проекти. Това се случи по време на бизнес симулация, която Yettel организира като част от партньорството си с програмата Mentor the Young. Телекомът е партньор на петото издание на инициативата, с което заявява подкрепата си за кариерното развитие на младите хора.



Разделени в пет отбора, участниците в Mentor the Young работиха по конкретен бизнес казус, свързан с един от най-актуалните проекти на компанията – дигитализацията на 100-те национални туристически обекта. В края на миналата година, в партньорство с Българския туристически съюз, Yettel даде нов модерен прочит на емблематичното движение, като създаде негова дигитална версия в мобилното си приложение. Така всеки любител на природното ни и културно-историческо наследство може да получи дигитален печат от обектите, равностойни на хартиените, напълно безплатно и без значение на кой мобилен оператор е абонат.



В рамките на няколко часа младежите трябваше да предложат нови начини, с които да популяризират дигиталната версия на движението, така че тя да достигне до още повече потребители. Нови функционалности, геймификация, събиране на точки и получаване на награди, както и ползване на изкуствения интелект за персонализирани предложения за туристически маршрути бяха част от идеите, които участниците в симулацията представиха пред екипите на Yettel.



Чрез гласуване бе избран и отборът победител – екип от петима младежи, които признаха, че освен практичен и полезен, поставеният бизнес казус е бил и особено близък до тях. „Ние самите събираме печати от националните ни туристически обекти, което направи задачата още по-интересна“, заяви Момчил Борисов, представител на отбора.



Бизнес симулацията по конкретен казус бе последното от поредица събития, с които Yettel подкрепи петото издание на Mentor the Young и даде възможност на участниците в него да попаднат в реална бизнес ситуация и да учат през конкретни примери. Като част от партньорството телекомът бе домакин на нетуъркинг събитие, посветено на устойчивото развитие и EGS политиките на компанията. Проведе и уебинар на тема „Управление на кариерата“, в което представител на Yettel представи основни правила за успешна кариера.



Програмата Mentor the Young свързва активни и амбициозни млади хора от 18 до 25- годишна възраст заедно с успешни и вдъхновяващи професионалисти и предприемачи. В настоящето издание участваха общо 530 менторски двойки, като за младежите бе разработена динамична образователна програма с над 45 организирани събития, сред които обучения, нетуъркинг събития, бизнес симулации, менторски и координаторски срещи.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...