Над 50% спад в създаването на нови ИТ компании у нас

През изминалата година новите IT компании у нас наброяват едва 25, което представлява над 50% спад в стартирането на технологичен бизнес в страната ни в сравнение с предходната година. Това сочат данните на специализирания Job Board за технологични обяви за работа, който е част от DEV.BG. Данните обхващат компаниите, които са отворили офис в България през 2023 г. и имат кариерен профил в платформата.



За сравнение, броят на новооткритите IT фирми (български и чужди) у нас през 2022 г. е бил 56, през 2021 г. - 82, а през 2020 г. - 84. Главната причина за спада в навлизането и създаването на нови играчи в областта на българската IT индустрия са световните кризисни процеси, сочи още проучването на DEV.BG.



Според него, най-голямата част от всички нови компании (52%) са със смесена дейност – продуктова, услуги, внедряване на софтуерни системи и IT консултиране едновременно. 36% са стриктно продуктови компании, 10% са изцяло в областта на услугите, а останалите са посочили само внедряване на софтуерни системи като основна дейност. В сравнение с предходната година, се запазва динамиката на превес на продуктовите компании над тези с друг вид дейност.



Друг интересен детайл от доклада на DEV.BG показва съотношението между българските и чуждестранните компании, които стартират у нас през 2023 година. Оказва се, че 60% от новите фирми на нашия IT пазар са чуждестранни (с централен офис извън България), а останалите 40% - български.



Сред новодошлите у нас компании през миналата години са както световни гиганти с над 8000 служители, така и наскоро създаден английски стартъп, който цели да постигне качествена промяна в храненето на домашните любимци. Със своята дейност се отличава и румънски иновативен проект в AI Girlfriend технологиите. Сред световните гиганти, навлезли у нас през миналата година, се нареждат компания, специализирана в софтуера за iGaming, първата софтуерна фирма за онлайн хазарт, която започва да работи с криптовалути, както и такава, предоставяща данни, обучения и сертификации за B2B и B2C клиенти в разнообразни индустрии.



Сред българските нови играчи се отличават дружество, създаващо софтуерни решения за авиацията, фондация за crowdfunding софтуер (SaaS) и организиране на благотворителни кампании, фирма-разработчик и консултант в областта на блокчейн и DLT, внедрител на специализиран софтуер за различни икономически сектори и други.



Очаквано се запазва тенденцията за концентрация на новооткритите офиси предимно в столицата и големите градове. Най-голям брой новооткрити локации има в София – 18, а в останалите големи IT дестинации броят на офисите е значително по-малък – в Пловдив са открити два, във Варна – три, а в Бургас – един.



Най-многобройни сред новите IT компании у нас са микро фирмите с по-малко от десет IT служители (60%). Малките с между 10 и 30 технологични специалисти съставляват 32% от всички, а останалите 8% са големите играчи с над 70 IT служители. Този вид разпределение е вече традиционно за българския технологичен пазар и в това отношение 2023 г. не се различава от предходните три години, посочват още от DEV.BG. Новонавлезлите през миналата година у нас IT компании имат разкрити общо 37 отворени позиции в Job Board-a на сайта.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...