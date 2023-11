2023 Deloitte CE Technology Fast 50: Финтех бизнесът оглавява класацията за трета поредна година

Близо 400 компании от 16 държави в Централна Европа, включително 18 компании от България, кандидатстваха за участие в тазгодишната класация CE Technology Fast 50, съставена за 24-та година от Делойт Централна Европа. Обичайно, само 50 от кандидатите попадат в крайното класиране. През 2023 г. класираните 50 фирми са от седем държави и шест различни сектора, доминирани от софтуерни компании.Fast 50Макар и не толкова висок, колкото тoзи от последните две класации, средният темп на растеж от 1502%, постигнат от компаниите от Fast 50, е добър спрямо ръста от 1460%, записан в изданието за 2020 г. Темпът на растеж се базира на приходите, генерирани от компаниите между 2019 и 2022 г., и покрива период, белязан от глобална пандемия и значително геополитическо напрежение.В тази връзка, Иржи Зауер, съдружник в Делойт и регионален лидер Технологии и програма Fast 50 в Централна Европа, коментира: "Тазгодишният резултат е много впечатляващ в цялата класация. Най-отличителното от всичко обаче е представянето на чешкия финтех бизнес FTMO, който оглавява класацията за безпрецедентен трети пореден път. Това е доста забележително постижение, което се съмнявам, че някога ще бъде надминато в бъдеще – освен ако не е от самата FTMO! Това ясно отразява силния ангажимент на компанията за непрекъснато развитие и усъвършенстване. "Technology Fast 50 е широко призната като най-важната и надеждна класация за иновации и технологични постижения в Централна Европа. Таня Карагеоргиева, лидер на програмата за България допълва: " Където и да погледнем в класацията, виждаме енергични, млади компании, които предлагат прогресивни решения, за едно по-добро бъдеще. С поредицата от предизвикателства, пред които е изправен светът, тези усилия дават голяма доза комфорт. Точно затова е такава привилегия да бъдем на място, където можем да привлечем вниманието към тези динамични бизнеси."Companies to WatchИржи Зауер насочва фокуса и към победителя в категорията Companies to Watch, която отбелязва постиженията на онези млади бизнеси, които са основани твърде скоро, за да попаднат в основната класация Fast 50. Победителят за 2023 г. е словашката софтуерна компания 3IPK, създадена през 2019 г., чиито решения, базирани на блокчейн, дават възможност на клиентите в космическата и отбранителната промишленост да гарантират автентичността на данните - включително сателитни изображения за наблюдение на Земята. "Това е от значение не само в секторите на отбраната и разузнаването, а играе важна роля и в справянето с климатичната криза, като проверява изображенията на фактори, включително концентрации на парникови газове, топлинен отпечатък и промени в културите, ледената покривка и други данни. ", отбелязва Зауер.CE Tech Rocketship!Това е и третата година от партньорството на Делойт за Централна Европа с Google Cloud. За втора поредна година двете организации заедно представят специалната CE Tech Rocketship! награда за компанията, която е направила най-много за разработването на висококачествени, мащабируеми решения, които задоволяват и най-взискателните клиенти.Тази година комбинираното жури на Делойт и Google Cloud избра един победител и пет компании за специално отличие. Победителят е полската софтуерна компания Open Loyalty, която определя себе си като "най-гъвкавата машина за лоялност в света за създаване на персонализирани решения за лоялност и геймификация във всяка точка на съприкосновение, бързо и мащабно".Според Иржи Зауер ключова причина за успеха на Open Loyalty в тази категория е ангажиментът за непрекъснато усъвършенстване. Зауер допълва: "През последната година екипът пуска нови ъпгрейди на всеки две седмици, извеждайки Open Loyalty на следващото ниво."Г-н Зауер също има удоволствието да приветства Google Cloud като регионален партньор на програмата за трета поредна година: "Работата с истински глобален технологичен гигант отново е изключителна привилегия и отново беше невероятно да чуя виждането на екипа за показаните технологии."Impact starsЧетвъртият метод за отбелязване на високи постижения на технологичните компании в Централна Европа по програмата Fast 50 е категорията Impact Stars, въведена за първи път през 2020 г. Това е специална класификация на компаниите, които успешно свързват отличаващи се продукти или услуги с положително въздействие върху поне една от следните области: общество, бизнес, иновации, околна среда и разнообразие. Иржи Зауер уточнява: "Ние не изчисляваме ръста на приходите в тази категория, а вместо това разглеждаме блестящото положително въздействие, което тези компании имат."Факти и цифриТази година Полша и Чехия имат равен брой компании в класацията Fast 50, с по 18. Останалите 14 места бяха разпределени между Хърватия (пет), Словакия (четири), Румъния (три) и България и Сърбия (всяка с по едно).Както и в предишни години, софтуерните компании доминират в класацията, тази година с 31 вписвания. Четири сектора (хардуер, екологични технологии, финтех и медии и развлечения) имат по четирима представители, докато здравеопазването и науките за живота допринасят с трима участници.Всички финтех компании обаче са в топ 12, включително първото и третото място, докато софтуерните бизнеси с най-високо представяне се класират на четвърто, пето, осмо и десето място. По същия начин сектор Здравеопазване и науки за живота стои на четвърто място. Таня Карагеоргиева от българския офис на Делойт коментира това: "Това разпределение показва, че иновации и растеж се случват в различни сфери и това е изключително позитивно."Запознайте се с победителитеFAST 50Първенецът, чешката FTMO, разработва и управлява уникална образователна платформа за търгуващите на финансовите пазари, като ги обучава на правилните техники за управление на риска и ги мотивира да бъдат дисциплинирани в своите операции. За тези от тях, които преминават двуетапен процес на оценка, състоящ се от етап на предизвикателство и етап на верификация, от FTMO, компанията предлага атрактивна опция с възможност да получат награда до 90% от печалбите, които генерират. Компанията има за цел да разшири офертата си, като създаде глобална платформа и даде възможност на клиентите да инвестират в портфолио от търговци по техен избор.На престижното 15-то място в основната класация Fast 50 се класира българската AMPECO, основана през 2018 г., със забележителния ръст в приходите за наблюдавания период от 1627%. AMPECO разработва cloud базирана софтуерна платформа за управление на зарядни станции за електрически автомобили. Софтуерното решение на компанията е в основата на управлението на зарядни станции в целия свят и се използва успешно от оператори на зарядни станции, енергийни компании, вериги бензиностанции, телекоми, бизнеси с голям електрически автопарк и др. Софтуерната платформа на компанията се използва на 6 континента, а чрез нея оперират над 60 хил. зарядни станции.За класирането във Fast 50, главният ипълнителният директор на AMPECO, Орлин Радев, казва: “Да попаднем във Fast 50 е страхотно признание за работата на целия ни екип. Ние успяхме от България да изградим глобална компания, която улеснява навлизането на електромобилността в живота на хората. Въпреки нашия бурен растеж, виждаме, че услугите ни намират значително приложение на пазара и вярваме, че AMPECO тепърва ще постига по-големи успехи. Същевременно, като единствената българска компания в основната класация, ние искаме да дадем пример за местната предприемаческа екосистема и да вдъхновим все повече и повече местни бизнеси да развиват решения за глобалните пазари”.COMPANIES TO WATCHПобедителят за 2023 г. в класацията Companies to Watch е 3IPK. Тази динамична млада словашка компания е разработила софтуерни решения и продукти, базирани на блокчейн, които предотвратяват дълбоко фалшифицирани изображения и дават възможност на клиентите да гарантират автентичността, целостта и проследимостта на данните в космическата, авиационната и отбранителната промишленост. Те също така дават възможност на клиентите да намалят разходите, свързани със сложните аерокосмически процеси, като предоставят мощни решения, които позволяват контрол на качеството и ефективно управление на дълбоки и широки вериги за доставки, инженерни и производствени процеси. Използвайки най-съвременната блокчейн технология, в комбинация с анализ на данни и изкуствен интелект, 3IPK внася в аерокосмическите екосистеми истински източник на конкурентно предимство.В групaта Companies to Watch България е достойно представена от три компании. Това са Resolute Software (12-то място), Sappience (14-то място) и AIOPSGROUP (15-то място).Resolut Software e софтуерна консултантска компания, специализирана в дигиталната трансформация на бизнеса. Компанията предоставя висококачествени уеб, мобилни и десктоп услуги, чрез които помага на клиентите си да модернизират бизнесите си и да постигнат своите бизнес цели по един модерен начин, изискващ по-малко време за поддръжка.Sappience е на пазара от лятото на 2019 г. с мисията да помогне на компаниите с интензивно използване на активи да постигнат 360-градусово управление на жизнения цикъл на активите. Работи с клиенти от индустрии с физически активи и разработва софтуер за дигитални близнаци, който позволява прогнозиране на дейността, представянето и разходите около даден актив въз основа на настоящи и исторически данни, като разчита на т. нар. лоу коуд методология.AIOPSGROUP стъпва на пазара през 2019 г. и предлага технологични решения в сферата на e-commerce, които дават възможност на клиентите им да трансформират бизнеса си – да създадат невероятно клиентско изживяване, по-интелигентна стратегия за данни, по-ефективен подход за максимизиране на възвръщаемостта на операциите на дребно. Компанията работи със световноизвестни международни брандове.CE TECH ROCKETSHIP!Избран за победител в CE Tech Rocketship! е Open Loyalty, невероятна полска компания, която е създала най-гъвкавия софтуер в света за създаване на персонализирани програми за лоялност и геймификация – бързо и мащабно. Този софтуер дава възможност на бизнеса да разбере напълно своите клиенти и да увеличи максимално тяхната ангажираност, като предоставя алтернатива на тежкия софтуер за лоялност. Open Loyalty в момента обслужва 40+ клиенти от 20 различни страни, изграждайки програми за лоялност от нулата или разширявайки съществуващите системи с механизми за лоялност и геймификация.IMPACT STARSВъведена през 2020 г. като специална част от програмата на Deloitte CE Technology Fast 50, Impact stars е специалната класификация на компаниите, които успешно свързват страхотни продукти и услуги с положително въздействие върху поне една от следните области: общество, бизнес, иновации, околна среда и разнообразие. Тази година Делойт отличи 38 компании от 15 страни от Централна Европа.Сред отличените в групата Impact Stars българският технологичен сектор също е представен от три компании: Digital Lights, Уча.се и ZenHold.Digital Lights е софтуерна компания, специализирана в създаването на решения за мобилност, бизнес приложения и космос. Компанията разработва информационни системи, които контролират и свързват превозни средства, а също така създават платформи и инструменти за дизайн на новите модели автомобили. „Приемаме наградата с огромна скромност и благодарност. Ставайки част от Deloitte CE Technology Fast 50 Impact Stars, Digital Lights има отговорността да свети още по-ярко в дигиталната вселена.“, споделя Димитър Димитров, CEO на компанията.Уча.се е продуктова компания в ED Tech сферата, създадена през 2012 г., обявена за образователната платформа №1 на България с уроците за училище на интересен и разбираем език.Със своите над 26 000 видео урока, теста и преговори с мисловни карти сайтът и мобилното приложение на Уча.се помагат на всички ученици от 1. до 12. клас да повишат успеха си, да се забавляват и да имат повече свободно време.ZenHold (използващ запазената марка ZenArt) са създали собствен патентован процес за изграждането на фотореалистичните 3D светове, които поддържат AAA игри, VR и AR преживявания и симулации. Продуктовото портфолио на компанията се състои от различни напълно интерактивни VR изживявания и симулации, базирани на технология, наречена фотограметрия. Пазарното приложение на технологията обхваща широк спектър от индустрии, а за сравнително краткото си съществуване компанията добавя в своя списък клиенти с много висок профил. "ЗенХолд, както и останалите участници в нашата категория, сме доказателство, че има бизнеси, които могат да оказват положително въздействие върху обществото и околната среда, без да жертват финансовите показатели на фирмата.", казва Иван Николаев, Изпълнителен директор в ЗенХолд.Цялата класация можете да видите тук.