Създаваме Обществото на бъдещето

Списание BGLOBAL създава. Това е клуб, на мислещи хора, с визия за утрешния ден. Обществото на бъдещето ще обединява общото им знание за следващите 10, 20, 50 години, ще генерира идеи за развитие в един бъдещ свят, в който промяната ще е единственото сигурно нещо. В този бъдещ свят за България, за всички нас, за следващите поколения ще е много важно към каква промяна ще се стремим. Обществото на бъдещето ще помага в посоката, ще дава скорост и енергия в общото движение към модерна, иновативна и просперираща държава.Създаването на Обществото на бъдещето е заключителното за годината събитие на обществената инициатива на BGLOBAL. В нея събрахме знание и идеи от над 40 удивителни жени и мъже, които мислят, работят и живеят в бъдещето. Те участваха в– две много различни събития и в специалната рубрика в списанието.Идеята за създаване на Обществото на бъдещето се посреща с внимание и голям интерес, има запалени първи учредители. Представяме всеки от тях.Техният огън ще ни трябва.е главен изпълнителен директор на „Електрохолд България“. Един чех умело ръководи групата, в която влизат най-голямата електроразпределителна компания в България и най-големият доставчик на ток за битови клиенти. Завършил е престижния Пилзенски университет. В България е от 2015 г. и работи за модернизацията на мрежата, навлизането на новите технологии и изкуствения интелект в управлението и в обслужването на клиентите.е председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД от 2017 г. и председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН от 2023 г. Заради приноса си в дигиталната тран-сформация е отличен като един от десетте глобални пионери по целите за устойчиво развитие през 2022 г. Така става първият българин и първият мениджър на минна компания в света с това признание от Глобалния договор на ООН в Ню Йорк. Димитър Цоцорков е основател на семейната фондация „Лъчезар Цоцорков”, която финансира инициативи в областта на образованието, културата, здравео-пазването, закрилата на детето и доброволческите дейности. Член е на настоятелствата на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и на Американския университет в България.е изпълнителен директор на „Геотехмин“ ООД от 2011 г. Има над 25 години опит в областта на търговската дейност и бизнес развитието в индустриалния сектор на цветни метали, който той натрупва във висшия мениджмънт на голяма белгийска компания. В „Геотехмин“ изпълнява общи ръководни функции за Групата. Член е на Борда на директорите на „Геострой“, както и на Надзорния съвет на „Елаците-Мед“.има близо 20-годишен управленски опит във финансовия и консултантския сектор. През 2002 г. съучредява „Юръп Матрикс“ и оттогава е управител на компанията, която през 2005 г. става част от немската финансова група EOS Group и се преименува на „ЕОС Матрикс“. Успешно превежда ЕОС в България през финансовата криза от 2008 – 2009 г., за да я трансформира от малка стартъп компания в лидер по събиране и изкупуване на вземания на българския пазар. Председател е на Асоциацията на колекторските агенции в България от нейното основаване през 2011 г., като е преизбирана три пъти. От 2015 г. до септември 2019 г. е член на Съвета на директорите на Федерацията на европейските национални колекторски асоциации (FENCA). Завършила е международен туризъм в УНСС и има магистърска степен по бизнес администрация от Cortugli Business School, Загреб. Майка е на три деца.e бизнес лидер от 25 години и има значим принос за навлизането и успеха в България на няколко големи международни компании, както и за установяването на отговорни практики в бизнес секторите, в които е работила. Тя е сред инициаторите и основателите на Асоциацията на детергентския бизнес в България, Асоциацията на храни и напитки в България, Съвета на жените в бизнеса в България. Създател е на инициативата „Училище за лидери: Вдъхнови (се)“, чиято мисия е да подпомага личностното развитие и кариерно насочване на ученици. От 2014 г. е изпълнителен директор на „Престиж“ – една от водещите компании в хранително-вкусовата индустрия. Преди това е била генерален мениджър на „Хенкел Детергенти“ за България, Румъния, Молдова и Албания и президент на „Хенкел България“.e директор на Технологичния център на „Аксенчър“ в България. Зaвършил е компютърни системи и технологии в ТУ във Варна. Възпитаник е на Harvard Business School, има EMBA от Американския университет в България. Развива стратегии и иновативни решения в облачните технологии, киберсигурността, онлайн търговията и мениджмънта в компаниите.е основател и изпълнителен директор на THE LOCALS Agency – независима рекламна BTL агенция, която води и създава цялостното комуникационно обслужване на силни марки и компании като Japan Tabacco International, Volkswagen Group, Rolex, HUAWEI, The Macallan, Jägermeister, Costa Coffee, Staropramen, „Каменица“, „Фикосота България“. През 2019 г. става съосновател на „Видас Къмпани“, компанията произвежда натурални, честни и автентични напитки под марката VIDAS. Съосновател и изпълнителен директор до 2019 г. на BALKANITAS, компания, търгуваща с автентични български вина и козметични продукти в Япония и Индия.е адвокат от Софийска адвокатска колегия в продължение на повече от 20 години. Ръководи и управлява консултантска компания за европейски проекти „Еко Глоуб“ ООД от самото ѝ създаване. Лектор в областта на енергийната ефективност, ВЕИ и европейските проекти. Активен участник в редица социални каузи, сред които ремонт на Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ. Член на „Зонта клуб“ и „Ротари капитал“, както и на редица други бизнес общества. Визионер, подкрепящ развитието на бизнеса в България.е главен изпълнителен директор на Siemens за България, Северна Македония и Украйна. От 1998 г. до 2007 г. е изпълнителен директор на българското представителство на шведската компания за пътностроително оборудване „Атлас Копко Лифтън“, а от 2007 г. до 2009 г. създава и управлява собствен бизнес в сферата на енергетиката. Магистър е по електротехника и по мениджмънт и фирмено управление. Има докторска степен по електроснабдяване и електрообзавеждане в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Завършила е курсове за лидерство и предприемачество в Bocconi, Италия, и INSEAD, Франция. Член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България, зам.-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), член на УС на Българската минно-геоложка камара и председател на Настоятелството на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП).e народен представител в 49. Народно събрание от коалиция ПП-ДБ. Преди да влезе в политиката развива собствен бизнес и управлява консултантска компания в сферата на строителството и оценяването. Правоспособен оценител е в няколко области, включително европейски признат оценител на недвижими имоти (REV). Била е председател на Контролния съвет на Камарата на оценителите в България. В периода януари – август 2022 г. е била областен управител на Монтана. Завършила е УАСГ със специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“ и има магистратури по „Европейска публична администрация“ от СУ „Св. Климент Охривски“ и специализация по международни отношения и бизнес от УНСС.е съосновател, изпълнителен директор и мажоритарен собственик на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. Завършила е Строителния техникум „Христо Ботев“ в София със златен медал, архитектура в УАСГ, специалност „Жилищни сгради и хотелски комплекси“, отново с отличие; има специализации в областта на финансите и маркетинга. Член е на Българската търговско-промишлена палата, на УС на Клуба на жените предприемачи и мениджъри в България и на редица други професионални и благотворителни организации. Обожава работата си, защото в нея има съзидание, смелост и размах. Всички свои награди възприема като успех на компанията. Радва се на постиженията на своите пораснали син и дъщеря, както и на всеки час с двамата си внуци.е магистър по стопанско управление и администрация от УНСС и бакалавър по Европейска бизнес администрация, University of Lincolnshire & Humberside, UK. Има над 25 години опит в международни и български компании. Сертифициран професионалист по управление и развитие на хора (CIPD, UK). Стартира кариерата си в Медодобивния завод в Пирдоп непосредствено след придобиването му от белгийската група Umicore (Union Miniere) и в продължение на 7 години ръководи звено „Персонал, заплащане и придобивки”. Професионалното ѝ развитие в управлението на човешките ресурси преминава през компании от телекомуникациите и бързооборотните стоки. В производствената сфера се завръща през 2013 г., като част от новосъздаденото българско подразделение на швейцарския холдинг ЛЕМ – лидер в разработката на иновативни технологии и производството на висококачествени продукти за измерване на електрически параметри. От април 2020 г. е управител на ЛЕМ България.е съсобственик и управляващ директор на Ligna Group, основател на „Лигна студиос“, копродуцент на Евровизия България 2020 и 2021 г. и на Детска Евровизия 2021. Международен експерт в развитието на клъстери с мисия в ЕС, Сърбия, Хърватия, Турция, Румъния, Грузия, Украйна. TED лектор, мотивационен лектор в платформата Bulgaria Wants You platform, ABLE accelerator, JA Bulgaria. Председател е на Българския мебелен клъстер. Магистър по международни икономически отношения от УНСС и по спортен мениджмънт от НСА.е комуникационен експерт с богат опит в публичните и корпоративните комуникации. Магистър е по журналистика от СУ „Св. Климент Охридски“ и по връзки с обществеността от CIPR Лондон. Има специализации по маркетингови комуникации и дигитален маркетинг, КСО, вътрешни и кризисни комуникации. Работила е за големи международни компании като KBC България, ШЕНКЕР, ИТОНГ, ПЛЕНА България. В публичния сектор е заемала високи позиции като директор на пресцентровете и съветник на министрите на външните работи, на икономиката и туризма и на културата в различни правителства, както и в Народното събрание. Управлява собствен консултантски бизнес.е преподавател по пиар в Нов български университет и ръководител на департамент „Медии и комуникация“ на НБУ. Собственик e на агенция ROI Communication, която се занимава с консултиране, обучения и издаване на специализирана литература. Блогър (boshnakova.com), ревностен почитател на TED, куратор на TEDxNBU (2011 – 2016), куратор на TEDxSofia (2017 – до днес). Била е лектор на TEDxAUBG и TEDxTarnow. Автор е на книгите „PRоговорки“, „Политическите комуникации в мрежата 2.0“, „Колективната мъдрост: Краудсорсинг“ и „13 истории за W“. Активно работи за промяна в образованието. От 2019 г. води подкаста „Бошлаф“, който има за цел да подсети хората да не спират да мислят.е съосновател на „Мусала Софт“, на eJOI (Европейска младежка олимпиада по програмиране), на IOAI (Международна олимпиада по изкуствен интелект), зам. председател на УС на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки на България, член на множество други бордове на неправителствени и бизнес организации. Активно е ангажирана с подпомагането и развитието на образованието, иновациите, предприемачеството и позитивния бизнес климат.е магистър фармацевт, с отдаденост и любов към науката и иновациите, в областта на медицината и технологиите. С бизнес образование в INSEAD, тя има три десетилетия богат професионален опит в бионаучната компания „АстраЗенека“. Три пъти е работодател на годината, отличена с наградата Мениджър на годината за устойчиво развитие, три поредни години е в топ 10 на мениджърите в България. Съосновател и дългогодишен член на УС на Българския форум на бизнес лидерите, Българо-шведската търговска камара, на Съвета на жените в бизнеса, на „Заедно в час“, на Българския съвет по ресусцитация. Активен участник и партньор в дейности, свързани с профилактика и ранна диагностика на социално значими заболявания, образование, опазване на богатото културно историческо наследство, устойчивото развитие. Генерален почетен консул на Кралство Швеция в България.е директор на Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед“ АД. Завършил е МГУ „Св. Иван Рилски“. Магистър по открито разработване на полезни изкопаеми и по инвестиционен мениджмънт от Стопанската академия „Д. А. Ценов“, Свищов. Има квалификация по устойчиво развитие в добивния бизнес от Аалто университет, Хелзинки, Финландия. Професионалният му път в „Елаците-Мед“ АД започва преди 12 години, като е заемал различни ръководни длъжности.управлява от 2009 г. българския офис на „Педерсен и партнерс“, водеща международната компания за директен подбор на висши и средни управленски кадри. Работи като доверен партньор с водещи международни и български организации, като активно консултира цялостния процес по подбор. Нейната екпертиза покрива услуги при кариерна промяна и оценка на лидери. Преди това е част от екипа на ИНГ Банк в България, като от 1997 г. до 2008 г. преминава през няколко позиции в отдел „Корпоративно банкиране“, била е началник-отдел „Корпоративно кредитиране“. Вълнува се от темите образование, менторство и развитие на младите хора и е отдадена на каузата да запазим младите таланти в страната и да развием добра среда за живот в България.е разпознаваем глас от ефира на БНР. Водещ на предаването „Ритъмът на столицата“ по Радио София. Автор и водещ на отличения два пъти подред с PR Приз 2021 и 2022 за комуникационен проект на медия за 257 podcast. Работи по мащабни проекти на музикално-продуцентската компания Monte Music. Повече от 20 години е част от комуникационния екип на Международния София филм фест. Била е ръководител „Комуникации“ на БНР и главен експерт „Маркетинг“ на обществената медия. Преди това е PR на Българския спортен тотализатор. Била е част от екипа на „Жокер медиа“, както и водещ в БГ Радио от 2005 до 2008 г.е съосновател и управляващ партньор на „Интерпартнерс“ – водеща независима комуникационна група с три собствени бранда – „Интерпартнерс“ (креативна и дигитална агенция), „ИнтерИмидж“ (корпоративни комуникации и Employer Branding) и Key Experts Group. Групата работи у нас и на още 8 пазара в региона със собствена партньорска мрежа SEEnthesis . През 2022 г. компанията отбелязва своята 30-годишнина и е единствената българска комуникационна група с толкова дългогодишен пазарен успех.е мениджър на Visa за България и развива продуктите и услугите на Visa сред финансовите институции у нас в контекста на дигитализацията на българската икономика. Работи за внедряване на иновации в дигиталните разплащания като част от европейското бъдеще на страната ни и за доближаването на България до стандартите на развитите икономики. Във Visa е от края на 2004 г. Преди това е ръководила множество проекти на IBM в банковия сектор. Има опит и в търговска банка като началник-отдел „Картови разплащания“. Омъжена, с двама синове, запален скиор и любител на пътешествията до екзотични дестинации.е управляващ партньор на консултантската компания „Бизнес Интелект“. Има над 25 години опит като бизнес- и финансов консултант и работа по проекти за преструктуриране и оздравяване на предприятия. От 2001 до 2009 г. е вицепремиер, министър на труда и социалната политика, министър на икономиката, депутат в Европейския и в Българския парламент. Сега е консултант по инвестиционни проекти. Магистър по електроника и по финанси, има множество специализации в страната и в чужбина, сред които и в Harvard University USA. Член е на УС на Съвета на жените в бизнеса в България и председател на Специализираната комисия „Икономическа политика“ към ГБТИК.е съосновател и управляващ директор на дружествата от групата на БенчМарк, включваща инвестиционни компании с дългогодишна история и опит във финансовия сектор: инвестиционно посредничество, кредитиране, застраховане, бизнес консултиране, структуриране и управление на проекти в областта на корпоративните финанси и инвестиционното банкиране, оценка на проекти и компании, анализи и преструктуриране. Член е на Управителния съвет на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници от 2005 г. (председател на Управителния съвет от 2008 до 2017 г.). Член е на Съвета на директорите на Българска независима енергийна борса ЕАД. Член на Съвета на директорите на Българската фондова борса АД (2010 – 2021).е главен изпълнителен директор на „Тавекс България“, той основава през 2009 г. българския клон на eстонското дружество Тavex, което се занимава с търговия с благородни метали и обмен на валута. През 2019 г. Макс Баклаян открива дъщерен клон на Таvex в Румъния, а през 2021 г. и в Сърбия. Завършил е водещите арменски интернати Moorat Raphael във Венеция и Melkonian Educational Institute Никозия, Кипър, където получава изключително високи резултати във външни изпити на Оксфордския университет. През 2001 г. заминава да учи в Сиатъл, САЩ. Завършва Американския университет в Благоевград през 2008 г.е професионалист с богат опит в управлението на комуникациите в публичния и частния сектор. Ръководител на Направление „Корпоративни комуникации“ в „Белла България“ от 2009 г. Член е на Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация и на Настоятелството на Българската хранителна банка. Магистър по PR от Института на Великобритания по PR (CIPR). Магистър по социология и бакалавър по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“.работи в сферата на директния маркетинг повече от 15 години. Има богат опит в обслужването на клиенти, фулфилмънт и логистика за онлайн магазини. Кариерата ѝ започва в издателство „Рийдърс Дайджест“. После е консултант по директен маркетинг на руската компания Bluefox за азиатския пазар, като отговаря за Филипините и страните от Югоизточна Азия. От ноември 2016 г. е изпълнителен директор на „Метрика“ ЕООД и е сред най-разпознаваемите лица в логистичните услуги за онлайн магазини. Завършила е специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Маркетинг“ в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов. Има магистърска степен по трудова и организационна психология от СУ „Св. Климент Охридски“.е главен изпълнителен директор на Vivacom. Телекомът е собственост на United Group с мажоритарен собственик BC Partners. Основателят и председател на групата - Драган Шолак, притежава значителен миноритарен дял, заедно с ръководството на компанията. ЕБВР също е миноритарен акционер. От края на 2021 г., когато Николай Андреев поема поста, до днес, телекомът отбелязва сериозен ръст в резултатите. Преди това Андреев работи в “Нова броудкастинг груп” в продължение на 12 г., включително като главен изпълнителен директор в последните 3 г. Носител е на наградите “CFO на годината” за 2014-а на EY/Forbes и “СЕО на годината” за 2023-а на Forbes.е основател и главен изпълнителен директор на „Уърлд Транспорт Оувърсийз Груп“. Завършил е „Глобален бизнес“ в Оксфордския университет, има и магистратура в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки от Университета в Салфорд, Манчестър. Дългогодишен фелоу на Института по логистика и транспорт, както и дългогодишен член на Института по снабдяване и доставки в Обединеното кралство. „Уърлд Транспорт Оувърсийз Груп“ е една от водещите логистични компании в региона със свои дъщерни дружества в България, Гърция, Северна Македония, Косово, Сърбия, Хърватия, Словения, Румъния, Китай, Тайван, Албания и Босна и Херцеговина.е съосновател и управляващ партньор на BlackPeak Capital, компания за дялово инвестиране в Югоизточна Европа. BlackPeak Capital управлява два фонда, фокусирани върху предоставянето на капитал за растеж на динамични компании от България, Румъния, Словения, Хърватия и Сърбия. Преди да съоснове BlackPeak Capital, създава Entrea Capital, независима българска компания за инвестиционно банкиране. Работил е в McKinsey в Ню Йорк, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Лондон и Procter & Gamble в Букурещ. Магистър по бизнес администрация от Harvard Business School и бакалавър по икономика от Американския университет в България. Член е на борда на директорите на Walltopia, Resalta, както и на BESCO – Българската предприемаческа асоциация.е изпълнителен директор на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и член на Управителния съвет на Националния съвет по саморегулация (НСС) от 2012 г. Завършва медицина във ВМИ София, специализира епидемиология в Еразмус университет Нидерландия, работи като клиничен лекар седем години. В продължение на 12 години е мениджър външни връзки в „Проктър енд Гембъл Балкани“. Бил е председател на Управителния съвет на Детергентната асоциация в България, зам.-председател на Управителния съвет на Козметичната асоциация в България и член на Управителния съвет на Българската асоциация по опаковане и околна среда.е основател и изпълнителен директор на „Видас Къмпани“, компанията произвежда натурални, честни и автентични напитки под марката VIDAS. Преди това управлява българското дружество на световния лидер в производството на шоколад, бисквити, дъвки и бонбони Mondelez International. В същата компания е била директор „Продажби и Стратегии“ за Източна Европа, Близкия изток и Африка с отговорности в 90 държави. Била е управител на „Проктър и Гембъл България“. През 2018 – 2019 г. е президент на сдружение „Храни и напитки България“, което обединява български и чуждестранни производители, дистрибутори и вносители на храни и напитки.е управляващ партньор на V+O Bulgaria от 2004 г., когато компанията стъпва на българския пазар. Магистър по Международни отношения с над 25 години опит в сферата на стратегическите комуникации. Сериозна част от професионалния си опит натрупва в работата си с институции и международни брандове по проекти, свързани с корпоративни комуникации, кризисни комуникации, връзки с институциите, бранд комуникации, employer branding. V+O България е част от V+O Group,водеща агенция за стратегически комуникации в Югоизточна Европа с офиси в седем държави: Гърция, България, Румъния, Сърбия, Кипър, Албания и Северна Македония.е управляващ партньор на „Алекзандър Хюз България“, сертифициран HOGAN консултант. Има над 10-годишен предишен опит в международни корпорации, преди да започне да се занимава с екзекютив сърч през 2005 г., когато се присъединява към групата „Алекзандър Хюз“. Магистър по биология и химия и по бизнес администрация от водещи български университети, както и сертификат от програма по лидерство от Университет Корнел, САЩ. Един от малкото сертифицирани HOGAN консултанти в България, предлага услуги за професионална оценка на екипи и мениджъри по най-добрата система за оценка в света – HOGAN Assessments, както и Client-Fit оценка на мениджъри към конкретна корпоративна среда.е собственик е управител на „Си комерсиал 7“ и още няколко компании за производство, търговия, внос, дистрибуция, маркетинг, логистика на бързооборотни стоки. Развива търговските марки DOMA, Reeva, Vobro. Един от най-големите производители на сладкарски изделия на Балканите, продуктите на компанията се изнасят в 35 страни. Член е на управителните съвети на Сдружение „Майка България“, на Сдружение за културно наследство „Константин Фотинов“, на Сдружение за чиста храна. Основен спонсор на ансамбъл „Българе“. Създател и собственик на вестник „Самоков 365“ – вестник за предприемчивите хора.е управляващ директор и партньор в Lion’s Head и управляващ партньор на Park Lane Developments. Заемала е ръководни позиции в Colliers International, Landmark Property Bulgaria и European Trade Center. Основател и председател на УС на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България, член на УС на Българския форум на бизнес лидерите. Завършила е Американския университет в България и мениджмънт програмата за управление на недвижими имоти към Harvard Business School.e мажоритарен акционер и председател на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка (БАКБ АД) от юли 2011 г. През периода 2001 – 2010 г. е акционер и председател на Надзорния съвет на „СИБАНК“ АД. Основател, собственик и председател на Управителния съвет на СИЕСАЙЕФ АД, от 2005 г. Учредител и председател на фондациите „Кредо Бонум“, „Инициатива глобална България“, „Типинг пойнт“, основател и вицепрезидент на Българския съвет за устойчиво развитие (БСУР). Член е на Управителния съвет на „Оксфорд Клуб“; член на Консултативния съвет на Инициативата за инвестиции в чиста енергия към програмата на Кеймбридж за устойчиво лидерство от 2012 г., учредител и председател на „Инициатива глобална България“ от 2002 г. Почетен консул на Исландия в България. Магистър по международни икономически отношения, по испанска филология и по английска филология. Специализирала е философия и западни езици в Букурещ и Мадрид.