Win-win екипи

Организацията Mentor The Young свързва младежите с подходящите за тях ментори

Екипът на Mentor The Young

Да намериш човек, който да ти помага и напътства още в началото на професионалната кариера, не е лесно. Затова не е учудващ интересът към програмата на Mentor The Young – организацията със задачата да събира младежи на възраст от 18 до 25 години с подходящи за тях ментори, осигурявайки им 3-месечна безплатна програма. Проектът е създаден през 2021 г. от Алекс Граматиков, който иска да докаже резултата от влиянието на менторството върху собственото си професионално и личностно развитие и чрез други хора на неговата възраст.



Първата програма на Mentor The Young започва през есента на 2021 г., в нея участват скромните пет двойки младеж – ментор. Броят на участниците експоненциално нараства – в последния, четвърти сезон, приключил през юни



двойките вече са 456



а екипът на Mentor The Young се е разраснал до 7 човека.



„Въпреки големият ръст на участниците държим на индивидуалния подход. Всички имаме желанието да помогнем на хората да се възползват от менторството така, както ни е помогнало и на нас“, казва Любослав Димитров, партньор в Mentor The Young.



Ежедневието на екипа е динамично, затова управлението на времето е много ценно умение, разбрал е Любослав. Той е работил заедно с Алекс Граматиков и Николай Торнин, също от екипа, в студентската организация AIESEC България, както и по различни проекти.



Интересът към програмата на Mentor The Young е голям, а усилията се оправдават. „Още в началото видяхме, че менторството е нещо, което се търси, от което хората се възползват и около което се сформира общност, отворена да споделя и да учи“, казва Любослав Димитров. Всяка година се организират два менторски сезона, които продължават по 3 месеца. Единият е от октомври до януари, другият от март до юни. Всеки от младежите се свързва с индивидуален ментор, който има поне 5-годишен професионален опит. През първата седмица от програмата всеки си поставя 3 личностни, кариерни или предприемачески цели, които да изпълни по време на програмата с помощта и насоките на своя ментор.



Програмата е хибридна – може да се извършва и присъствено, и онлайн. Но целта е двойката ученик – ментор да прекарва заедно поне 2 часа седмично.



От младежите, които кандидатстват, се очаква да имат примерни цели, върху които да работят. В разговор по време на предварителния етап за разглеждане на кандидатурите се преценява дали тези цели са подходящи за работа с ментор. „Разчитаме, когато свържем кандидатите и менторите, те да изговорят възможностите за работа и приоритетите за тяхната менторска двойка и тогава да ги финализират. Така че стъпваме на това, за което кандидатстват младежите, но менторът има сериозно влияние върху финализирането на задачите“, обяснява Любослав Димитров.



Кандидатстването в програмата става с попълване на форма на сайта – както за учениците, така и за менторите. В нея едните посочват какво биха искали да работят, какви са целите им, с какъв човек биха очаквали да се свържат, а другите споделят какъв е професионалният им опит, какво ги мотивира да станат ментори и в какви области биха могли да бъдат полезни.



Екипът на Mentor The Young разглежда подадените заявления и провежда интервюта с кандидатите, за да ги насочи съответно към ментор или към ученик.



Разчита се на индивидуалния подход



- всяка двойка се разглежда, вижда се върху какво може да работи и се потвърждава участието в програмата.



Следва запознанството и определянето на целите и критериите за успех, което екипът ментор – ученик прави при първите си срещи. След това започва етапът на активно менторство. Много двойки надвишават времето на двата седмични часа, показва практиката на Mentor The Young.



В процеса на работа екипът на организацията проверява как работят двойките, дали имат нужда от съдействие, събира обратна връзка. Организира нетуъркинг събития, бизнес симулации, както и допълнителни обучения.



Най-често срещаните менторски двойки са свързани с предприемачество, маркетинг, ИТ, човешки ресурси, финанси, продажби, мениджмънт, управление на проекти, право, графичен дизайн, личностно развитие. Немалко участници работят и в неправителствения сектор.



В края на трите месеца всяка двойка прави оценка на съвместната работа, както и прогноза за това как програмата ще се отрази на бъдещото развитие и на двете страни. Често личните отношения продължават, като немалко от участниците продължават да работят заедно и извън менторската програма.



Mentor The Young е безплатна за участниците благодарение на партньорски организации като „Еконт“, „Кауфланд“, Louis Dreyfus Company, eMAG, Пощенска банка и diva-e, които подкрепят инициативата. С последните 912 участници досега през четирите сезона на програмата са преминали над 2000 участници.



Резултатността е добра – анкета сред участниците показва, че



76% от поставените цели са постигнати



което е впечатляващо. „Това показва не само че двойките работят съвместно активно, но и че си поставят добре целите, което ни радва страшно много“, казва Любослав Димитров.



Засега организацията разраства дейността си органично, без да инвестира в маркетинг. Хората, които са участвали, разказват за програмата и по този начин приобщават техни колеги и приятели към мрежата на Mentor The Young. Така че постоянно има голям поток от желаещи да участват, както и хора, които искат да са ментори. Процесът е от полза и за двете страни – младежите получават познания от опитни хора, а менторите подобряват възможностите си за комуникация и умения да предадат своя опит.



Менторите са най-различни – от предприемачи и специалисти до хора с опит в личностното развитие. Сред тях са експерти и мениджъри от компании и институции като SAP, Endava, Scalefocus, Gtmhub, Xplora, БАКБ, Банка ДСК и много други.



Създателите на Mentor The Young имат амбициозни планове за развитието на организацията. Тя беше селектирана в петото издание на програмата за растеж Dare To Scale на българското представителство на глобалната предприемаческа организация Endeavor. В селекцията Mentor The Young спечели позицията на компания, развиваща дейност в полза на обществото.



„Участието ни е свързано с голяма цел – създаване на ориентирана към бизнеса услуга за вътрешно менторство, насочена към големите компании, които искат да развиват повече своите служители и да подобрят комуникацията между отделите си“, казва Любослав Димитров. Затова и екипът на програмата очаква с вълнение официалния старт на Dare To Scale през септември, за да работи активно по следващите стъпки за популяризирането на менторството в България.



