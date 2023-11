А1 показва бъдещето на телекомуникационните оператори

„Не оцелява най-силният, нито най-интелигентният, а този, който най-добре се адаптира към промените“ (Чарлз Дарвин)





За изграждането и развитието на успешен бизнес най-важен е стратегическият избор на посока и непрекъснатата адаптация спрямо ситуацията и нуждите на пазара. В днешно време никой не може да си позволи да разчита на „стара слава“, дори ако в момента е лидер на своя пазар, и всяка компания трябва да търси нови сфери за развитие. Правилният избор на нова посока, обаче, никога не е лесен. За успешното визионерско решение е важно първо да се анализират множество фактори – в технологичен, икономически и демографски аспект.





Сред най-съществените фактори за развитието на А1 са, от една страна, традиционните телекомуникационни услуги – мобилна и фиксирана свързаност. Голямо влияние имат и световни тенденции като дигиталната трансформация на бизнеса и публичния сектор. Именно този процес дава поле за развитие на пазари на ICT услуги като разработката на софтуер и софтуера като услуга (SaaS), системната интеграция, облачните технологии. Не са за пренебрегване и нарастващите по интензитет и обем киберзаплахи, особеностите на българската икономическа среда, геополитическите процеси. Не на последно място е и навлизането на поколението Z на работното място сред частните и бизнес клиентите. За да постига стратегическите си цели, А1 инвестира средства, време и усилия, създава и развива партньорства и синергии, насърчава и подкрепя усъвършенстването на знанията, уменията и компетенциите на екипите си.





Нови територии



Навлизането в нови индустрии като ICT и IoT услугите за бизнеса е стратегическо решение, чрез което А1 надгражда традиционните си телекомуникационни и дигитални услуги. Положените усилия за постигане на амбициозната цел се увенчаха с успех с признанието за най-големия системен интегратор в страната в класацията Digitalk 101. Само за няколко години компанията изгради бизнес с оборот над сто милиона евро, като навлезе успешно в нови области и е най-голямата ICT компания с най-високи приходи за 2022 година на пазара на системна интеграция и на телекомуникационни услуги. Дигиталните бизнес услуги, които А1 развива през последните четири години, постепенно се надграждат с все по-сложни решения. Сред ICT направленията, в които А1 е технологичен партньор на бизнес организациите в страната, са софтуерните решения като услуга (Software as a Service), инфраструктурата като услуга (Infrastructure as a Service), и решения, предоставящи възможности за 360-градусов подход към киберсигурността.





Партньорства и синергии





По пътя на дългосрочната си стратегия за затвърждаване като ключов участник в пазара на ICT бизнес услугите през първата половина на 2022 г. А1 придоби една от най-големите български IT компании – СТЕМО. С обединените усилия на екипите на двете организации и многообразието от иновативни технологични решения бизнес клиентите получават още по-бързо и по-качествено обслужване. За създаването на тези решения А1 си партнира с едни от най-големите компании в света като Cisco, Dell, SAP, Acronis, IBM и др.



Като партньор на SAP А1 разполага с know-how и екипи да внедрява ERP системи за клиенти с мащабни и комплексни бизнес процеси, но и за представители на малкия и средния бизнес. В SAP компетентния център на А1 работят над 70 специалисти, а над 400 сертифицирани експерти с опит в предоставянето на IT услуги са част от екипа на компанията. Центровете за данни, които А1 развива в няколко града в страната, значително допринасят за това. Предвид прогнозите на McKinsey, че използването на данни ще продължава да нараства със значителни темпове -– от 11,4 GB на месец през 2021 г., до близо четири пъти повече, 41 GB през 2027 г., нуждите на потребителите и бизнеса от виртуализация и технологични решения „като услуга“ също нарастват.





Следващо ниво киберсигурност





Нарастването на използването на данни и пренасянето на все повече дейности в дигитална среда води до засилена необходимост от решения за киберзащита и устойчивост за организациите, без значение от индустрията или мащаба. Сред ключовите проекти на А1 през 2022 г. са внедряването на Web Application Firewall за нуждите на Търговска банка Д и въвеждането на A1 Cyber Backup и Backup & Disaster recovery за Moto-Pfohe България. А1 продължава да създава и усъвършенства решения с 360-градусов подход към киберсигурността, като ги предоставя по утвърдени международни стандарти, сред които ISO/IEC, и специализирани по отношение на услугите за киберсигурност -– Certified Ethical Hacker, OSCP, PNPT и др.





Ключови проекти





Над 1000 ICT проекта в малки, средни и големи компании и организации от публичния сектор е внедрила А1 само в последната година. Един от тях е специализирано решение за кол център в Банка ДСК. За него А1 предоставя необходимото IT оборудване и експертни дейности по инсталиране, имплементиране и поддръжка. Услугата е базирана на Cisco Unified Communication Manager (Cisco UCM) и видеоконферентна система на световната технологична компания Cisco.



Друго ключово ICT решение, внедрявано от екипите на А1, са интелигентните, софтуерно дефинирани виртуални частни мрежи от ново поколение -– SD WAN. Един от реализираните през 2022 г. проекти свързва близо 400 болници и спешни медицински центрове на различни локации в страната в единна интегрирана инфраструктура с изградени гъвкави логически връзки за комуникация помежду им. Решението е изградено за нуждите на Министерството на здравеопазването като управляема услуга, което е улеснение за корпоративните клиенти, тъй като не се налага да наемат високоспециализирани ИТ експерти.



А1 е дългогодишен партньор на Microsoft и екипите имат значителен опит и знания да предоставят консултации и да реализират множество клиентски проекти с техните технологии. Компанията е сред първите сертифицирани в новата партньорска програма Microsoft Cloud Partner Program с доказани компетенции в категориите Solutions Partner for Modern Work, for Infrastructure (Azure), for Digital & App Innovation (Azure).





Персонализация





Бъдещето на телекомуникационните и дигитални услуги залага на предоставянето на персонализирани възможности за всеки потребител. Според различни проучвания предпочитанията към определен бранд за 76% от потребителите зависи от това компанията да ги „познава лично“. Затова в платформата Моят А1 компанията предоставя възможности клиентите да разполагат с цялата информация за използваните услуги и да могат да ги управляват по всяко време. В мобилното приложение и онлайн версията на A1.bg потребителите имат достъп и до многообразните предложения от лоялната програма А1 клуб.





5G технологии





Ключовият фокус на А1 по отношение на развитието на мрежата през 2023 г. е допълнителното разширяване на покритието на 5G ULTRA при мобилната и миграция към DOCSIS 2 GPON при фиксираната. Компанията продължава да усъвършенства и оптимизира вътрешните IT системи, като се стреми да разширява все повече преминаването към облачни решения.



Тенденциите са мрежите от пето поколение да навлязат в следващия си етап на развитие и да започне изграждането на самостоятелни (SA) 5G мрежи и тяхното приложение в индустрията.



В началото на 2023 г. A1 започна изграждането на българската част от трансграничния транспортен коридор България -– Гърция с непрекъсваеми 5G роуминг услуги – 5G SEAGUL. Проектът има за цел да осигури непрекъсваема 5G и роуминг свързаност по магистралата между София и Атина. Това ще позволи движението на автономни автомобили, ще подобри свързаността в селските райони, разположени около магистралата, и ще осигури непрекъсваеми роуминг услуги между двете страни. Проектът е с европейско финансиране и ще приключи през 2025 година.





Най-успешната година за компанията до момента





2022 година е най-успешната за А1 до момента, в която постигна 11,5% общ ръст на приходите на годишна база. Така тя се превърна в най-голямата телекомуникационна и най-голямата ICT компания в страната с оборот от над 1,25 млрд. лева за втора поредна година. Благодарение на стратегическите усилия за надграждане на разнообразните мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, интерактивна, цифрова, сателитна и мобилна телевизия, четири собствени спортни канала с марката MAX Sport, платежни услуги на А1, с решения за потребностите от ICT, cloud и IoT бизнес решения за компаниите от различни индустрии и мащаб, А1 вече е най-големият системен интегратор в страната.



Всички иновации от А1 са в отговор на динамичната пазарна ситуация, но и нещо повече -– стъпка напред към удовлетворяване на нуждите от дигитални услуги и на следващото поколение потребители -– поколението Z. Често наричани Digital Natives, представителите на първото поколение, което не познава света без масовото използване на технологии, вече навлизат като пълноправни членове на работното място, бизнеса, обществото и са сред активните потребители на достиженията на технологиите и дигитализацията.



Разрастването на ICT бизнеса и експанзията на услугите, които А1 предоставя за останалите компании от А1 Group, води и до непрекъснато разширяване и надграждане на екипа и компетенциите. До края на 2023 г. компанията ще наеме още близо нови 200 служители. Последователните и целенасочени дейности за привличане и наемане на таланти включват участие в над 40 кариерни форума годишно, партньорства с над 15 учебни заведения и много други. Същевременно, част от хората в компанията предприемат кариерна стъпка в рамките на А1, за да продължат да развиват потенциала си в различно поприще. Компанията полага усилия за развитие и задържане на служителите, програми за признание и развитие на млади таланти. За хората с потенциал за поемане на мениджърска роля има възможности за допълнителни, специално разработени за компанията програми - “Learn to Lead” и “Lead for Tomorrow”.



Все по-голямото участие на дигиталното поколение във всички сфери на живота поставя и фокус върху нарастването на скоростта на обмена на информация чрез 5G ULTRA мрежата на А1. Различните приложения на изкуствения интелект (AI), като виртуалния асистент на компанията АВА, стават „задължителни“ за предоставянето на персонализирани дигитални услуги. Комбинацията от цялостно дигитално изживяване за разнообразните потребности на различни поколения, начин на живот и предпочитания, става възможна, когато бизнесът подхожда с грижа към детайлите и дългосрочна визия.





