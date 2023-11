Здрава почивка след здрава работа

Лятото вече е зад гърба ни, а новият делови сезон ни залива с нови задачи и предизвикателства. Здравата работа обаче изисква да си давате и здрава (и регулярна) почивка, за да издържите на темпото. Почивка, която съчетава приятното с полезното – да се подложите на детокс, да практикувате йога и медитация, да правите преходи, плюс спа и масажи, за да подобрите формата и здравето си. Пък и кой знае – освен идеи за нов бизнес на подобни места може да завържете и полезни бизнес контакти.Представяме ви няколко по-близки и по-далечни места, които може да ви заинтригуват, когато – и ако – имате желание и време.Започваме с една от най-близките дестинации – комплекса LifeCo в турския курорт Бодрум (на водещата снимка, бел.ред.), който се слави с голяма ефективност. В него с мастер детокс можете да загубите до 5 кг от теглото си само за седмица. Комплексът има само 30 стаи, но негови гости са знаменитости като Кейт Мос, Сади Фрост и Джон Галиано. Те са редовни посетители поради бързите резултати, които могат да бъдат постигнати. LifeCo предлага всички стандартизирани медицински лечебни процедури, които се предлагат и в Европа, като включва диагностика, хранене, специалисти и индивидуални терапии, но в една по-спокойна обстановка.Какво да очаквате? Строг режим, който включва само зелен сок или малко по-щадящ, с вкусни сурови вегански ястия. Повечето посетители предпочитат мастер детокс програмата, която включва пет шейка и два сока от стръкове на пшеница, приготвени специално за вашите нужди, които персоналът ви ги доставя на място точно тогава, когато трябва да ги получите. Йога, зумба, лекции по хранене и прожектиране на филми – всичко това е в дневната програма. Сестри и лекари ви наблюдават по време на най-тежките етапи от процеса на пречистване. Още на третия ден, когато детоксикацията напредне, ще изглеждате по-слаби, с хубава кожа и избистрен поглед.Какво трябва да знаете? Ще понесете с по-голямо удоволствие детоксикацията – която неизбежно се съпътства с преживяването на цялостно отричане, ако е съпроводена с излежаване на слънце, така че опитайте да си направите резервация между май и октомври. LifeCo не е просто комплекс, който предлага бързо подобрение. Тук има и пациенти, които сe възстановяват, след като са надмогнали рака, както и хора с хронични заболявания като артрит и диабет.Най-дългите програми са 21 дни, а препоръчваният минимум е 4 дни, като цените започват от 420 евро на ден. Комплексът има и криокабина – студена сауна за изгаряне на мазнини, за оформяне на тялото и оздравяване на кожата. По време на процедурата се седи във водородни изпарения, които са с температура от -180°С, по две-три минути на сеанс.Ако държите да получите пълен релакс в прекрасна атмосфера на спокойствие и изискан лукс, The Chedi Muscat в Оман е вашето място. Забързаният начин на живот остава зад гърба ви веднага щом пристигнете. В комплекса се набляга не толкова на оздравителните процедури, колкото е създадена атмосфера на място за усамотение за изтощения пътешественик. Персоналът ще ви помогне да планирате своята ежедневна програма така, че да имате време за почивка, размисли и възстановяване. Прекараното в усамотение време тук е толкова плодотворно, колкото това, отдадено на спа процедури. Пред палмовите дървета е плажната ивица, а алеите, водещи към спалните, са осветявани от множество фенери след падането на нощта. Това е място, на което едновременно ще се почувствате като у дома си и ще намерите прекрасно уединение.Какво да очаквате? Петзвезден лукс, в който се чувствате обгрижени. Фокусът е към храненето и почивката, спа процедурите ви позволяват да се отпуснете. Масажите смесват индийски, балийски и местни техники. На горещи препоръки се радва двучасовият арабски масаж „морски вълни“, който наподобява вълните на морето. Ексфолиацията с хималайска сол, горещите камъни и топлите билки се използват за намаляване на напрежението и блокираната енергия. В случай че искате да поддържате фитнес нивото си или да придобиете здравословни навици, има много ежедневни занимания, които могат да ви раздвижат. Например йога по изгрев-слънце с изглед към плажа. На разположение са лични треньори, които са готови да ви покажат нови упражнения или да ви съставят програма, която да продължите да изпълнявате и когато си тръгнете.Препоръчват се възстановителните ритуали – смес от ексфолиация, компрес на цялото тяло, масаж и нагревки, които облекчават бъбречната функция.Цените за това цялостно удоволствие започват от 500 щ. долара на ден.5-звездният хотел Six Senses в уникално красивия виетнамски залив Ninh Van Bay предлага съчетание от йога с боси крака и детокс програма за подобряване състоянието на тялото и ума – цялостен холистичен подход, който дава усещането, че човек поема в правилната посока.Ако изберете уелнес програма, всяка сутрин йога инструктор ще ви посреща в беседката, за да поздравите слънцето, което се появява над залива. „Поздравът“ всъщност е полезна практика за ускоряване на метаболизма с разнообразни техники за разтягане. На втория ден се започва йога детокс под лекарско наблюдение. Изпиват се две големи чаши с топла подсолена лимонена вода и се изпълняват серия от пози, за да се стимулира работата на червата и да се отделят токсините от тялото ви. Храната е здравословна и вкусна, с фокус върху местната кухня. Само след три дни ще се почувствате по-добре и вталени.Древните практики са съчетани с високотехнологично оборудване. Още първия ден ще ви направят изследване на гръбначния стълб със скенер, за да се види какво е физиологичното ви състояние и къде точно изпитвате болки в гърба си.Предлага се и приспивна хипноза, по време на която получавате наставления за правене на медитативни упражнения, комбинирани с хипноза. Резултатът е чувство на релаксация, което надхвърля в пъти това от масажа.Престой с пет нощувки започва от около 5500 лева за двама, но ако можете да си позволите 14-дневен престой, хотелът предлага 40% отстъпка от цената.На южния Ари Атол на Малдивите, освен плаж и коктейли в LUX* Resorts and Hotels, предлагат програма с фитнес занимания и диетичен режим, с помощта на които ще постигнете по-дълготраен резултат от тена ви.Още преди да пристигнете, вашият личен уелнес домакин се свързва с вас по телефона, за да ви съставят индивидуална програма. Тя включва здравословно хранене, индивидуални тренировки, процедури, йога и медитация. Когато пристигнете, трябва да направите доста начални упражнения, за да бъдат оценени вашата гъвкавост и равновесие и да се установят мускулните ви слабости. През цялата седмица ще имате ежедневни кардиозанимания, джогинг по изгрев-слънце, следобедна йога и релаксиращи процедури за мускулите – всичко това под наблюдението на тренировъчния екип. Масажисти, треньори, йога инструктори ще бъдат на ваше разположение, за да ви помогнат да възстановите тялото си. И въпреки вечерните коктейли в края на седмицата може да сте с намалено тегло.Може да опитате и базираната на традиционната китайска медицина детоксикираща дзен процедура, която ще облекчи болките по цялото ви тяло.Цените започват от 380 долара за нощувка.И за финал отново една по-близка дестинация – гръцкият остров Кефалония, където можете да се подложите на интензивно възстановяване с йога по метода „Верту“.Разположен сред градини с билки, кипариси, евкалиптови и борови гори на най-големия гръцкия остров в Йонийско море, F Zeen може да прилича на оазис на спокойствието, но това не бива да ви подвежда. Тук всичко е насочено по-скоро към това да предизвикате себе си, отколкото просто да се излежавате под слънцето. Четиридневният интензивен метод „Верту“ е създаден от Шона Верту, австралийски йога инструктор и личен треньор. Той съчетава интервална тренировка с висока натовареност, упражнения с гири, TRX колани и йога.Всяка сутрин денят започва с разтворен в топла вода ябълков оцет, който стимулира храносмилателната система. Следва един час динамична йога за активизиране на мускулите. Ежедневните занимания по метода „Верту“ включват разходки по плажа, плуване в морето, упражнения с гири, часове по хранене, здравословен живот и нощна медитация под звездите. За храната се използват продукти, които се отглеждат в околността и които подпомагат фитнес режима, без да чувствате ограничения. Само след няколко дни фитнес, храна и смях с група хора със сходно мислене ще се почувствате по-вталени, по-силни и с облагороден ум и тяло.Какво трябва да знаете? Уверете се, че сте се снабдили с няколко екипа за трениране, за да можете да се преобличате следобед. Вземете си и бански за плуване, както и репелент против комари за тренировките на открито. Определете целите, които искате да постигнете, и Шона ще направи необходимото, за да ви подготви добре, така че да се върнете у дома с всички умения, от които се нуждаете.Препоръчва се да опитате и масажа, при който се използва комбинация от техники – от дълбочинен масаж до рейки, за да възстанови тялото ви и да се почувствате напълно отпочинали.Цените за петдневен престой на пълен пансион започват от 4215 лева.