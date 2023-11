Брайън Адамс в звук и цвят

Брайън Адамс, Driving, Ванкувър 2021

Рокзвездата Брайън Адамс и фотографът Брайън Адамс са един и същи човек. Въпреки дългата си и успешна кариера и в двете поприща музикантът е напълно наясно, че мнозина от неговите фенове дори не подозират, че той е също и фотограф. Сега CAMERA WORK в Берлин представя от 14 октомври до 18 ноември изложбата Bryan Adams: In Colour с над 20 фотографии на музиканта в голям формат. Става въпрос за една от най-утвърдените специализирани във фотография галерии в Европа, представяща много от най-известните фотографи. А на този терен Брайън Адамс в продължение вече на повече от 20 години изгражда паралелна кариера, в която постига успехи в глобален мащаб.Ще го види и софийската публика, но в обичайното му поприще – на 8 декември с концерт в зала „Арена София" започва централноевропейската обиколка на турнето на Брайън Адамс So happy it hurts, стартирало в САЩ. То носи името на 15-ия му студиен албум, издаден миналата година, който артистът представя като „завръщане към живота" след глобалната пандемия.Изложбата In Colour показва най-новите произведения на Брайън Адамс в ролята му на фотограф. Вдъхновен от фразата „да виждаш света през розови очила", той започва да експериментира с цветно плексигласово стъкло. Художествените принтове се комбинират с прозрачен плексиглас, който преди това е бил отпечатан в различни цветове. След това фотографиите са ламинирани върху материала Alu Dibond (здрава и лека алуминиева плоскост) преди окончателното им рамкиране.Неговите „цветни" творби са изработени в пет цветови варианта: червено, оранжево, синьо, розово и „нюд", като всички те са представени в изложбата. С този нов проект самоукият фотограф Брайън Адамс преосмисля избрани портрети от творчеството си. Така изложбата In Colour се превръща и в пътуване през цялостното му фотографско творчество. Сред звездите, с които е работил през годините и сега е решил да „оцвети", са Тина Търнър, Кейт Мос, Ейми Уайнхаус, Мик Джагър.Роден в канадския град Кингстън през 1959 г., с музикалната си кариера Брайън Адамс постига световна слава в началото на 80-те години на миналия век. И до днес той продължава да оставя своя артистичен отпечатък върху няколко поколения. Силен интерес към фотографията проявява още като малък. Снима семейството, приятелите, пътуванията си. Продължава да изпробва с нови камери, обективи и филми. По време на концерти винаги носи със себе си малката аналогова немска камера Rolleiflex.Любимото хоби прераства в съвсем ново, професионално измерение случайно. Когато вижда резултата от снимките за албума On a Day Like Today от 1998 г., Брайън Адамс остава силно разочарован. Решава сам да снима корицата по-скоро на шега, но от този момент нататък сам заснема своите албуми и видеа. Продължава да снима и приятели, а негови снимки на топмодела Линда Еванджелиста са публикувани в модно списание.Популярността му в модните и медийните среди нараства и той започва да получава поръчки. Първия по-сериозен фоторепортаж публикува в британското списание Marie Claire. Сътрудничил е с Vogue, Harper's Bazaar, Interview. Автор е на рекламни кампании за Hugo Boss, Montblanc, Fred Perry, Jaguar. Една от най-известните си творби създава през 2002 г. по повод 50-годишнината от възкачването на трона на английската кралица Елизабет II. Адамс успява да я представи по хумористичен и нетрадиционно близък начин.Брайън Адамс отдавна снима с дигитални камери, а студиото му се намира под дома му в Лондон. Той признава, че понякога му се случва да урежда фотосесии, докато е на турне, както и обратното. Наясно е, че фактът, че самият той е звезда, улеснява разчупването на леда с хората, които застават пред камерата му.„Обичам да карам хората да се чувстват добре от това, което правят. Никога не искам да се чувстват задължени пред камерата. Фотографията винаги е била за мен прекрасно приключение, защото харесвам хората и обичам да откривам най-добрата им страна", казва Брайън Адамс по време на среща с почитатели в музея Fotografiska в Стокхолм през 2016 г.Публикувал е пет албума с фотографии: American Women (2004), Exposed (2012), Wounded — The Legacy of War (2013), Untitled (2015), и Homeless (2019). Негови творби са включени във водещи художествени колекции като тази на Natonal Portrait Gallery в Лондон. Фотографиите му са излагани в музеи по целия свят – Royal Ontario Museum в Торонто, Museum Fotografiska в Стокхолм, Musée Natonal des Beaux Arts du Québec, NRW Forum в Дюселдорф. През 2003 г. Брайън Адамс става съосновател на модното и лайфстайл издание Zoo Magazine, което по думите му се превръща в негова „игрална площадка". През 2006 г. той получава наградата German Lead Award за своя серия фотографии с американския актьор Мики Рурк.