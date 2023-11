Фондация УниКредит и Teach For All подписаха партньорство за €5,5 млн.

В България глобалната образователна мрежа е представена от фондация Заедно в час

Фондация УниКредит и глобалната образователна мрежа Teach For All (TFA) обявиха тригодишно партньорство на стойност 5.5 милиона евро, с което ще допринесат за качествено образование в училища с недостатъчни образователни ресурси в Европа и ще насърчат идеята за равно и качествено образование за всички деца. Партньорството ще има на фокус 6 държави, на които банката оперира: Италия, Германия, Австрия, България, Румъния и Словакия.



Фондацията също така подкрепя работата на TFA, която цели да обучи способни хора да работят в училищата, с ограничени ресурси.



Чрез това партньорство и силна подкрепа Фондация УниКредит и TFA ще се борят с образователните различия, с които се сблъскват децата в цяла Европа и ще предотвратят ранното отпадане от училище сред младите хора, като предоставят качественото образование, което ще помогне на учениците да търсят нови възможности и да изпълняват амбициите си за кариера.



Фондация УниКредит и TFA започнаха своите взаимоотношения през 2022 г., като корпоративната основа на УниКредит и мрежа от независими партньорски организации обединиха усилията си, за да помогнат за изпълнението на амбицията на фондацията да отключи потенциала на следващото поколение деца в Европа. Те възнамеряват да постигнат това, като съсредоточат усилията си в Европа, за да осигурят достъп до качествено образование за децата, като TFA има за цел да направи това и в международен план.



Доклад на УНИЦЕФ от март установи, че неравенството в образованието в Европа и Централна Азия се е задълбочило от пандемията от COVID-19 насам, въпреки неспиращите усилия от страна на правителствата, като затварянето на училищата е засегнало 63 милиона ученици.



Докладът също така показва, че 3% от децата в начална училищна възраст в Източна Европа и Централна Азия не са посещавали училище, в сравнение с 1% в Западна Европа, от 2013-2019 г. Румъния, като една от териториите на УниКредит, подкрепена от новото партньорство за TFA, има особено висок процент на отпадане на ученици от училище в начална възраст: 12% за момчетата и 13% за момичетата.



11,1% от младите мъже и 8% от младите жени в ЕС преждевременно напускат системата на образованието, сочат данни на Евростат. Ранното напускане на образованието има последици за цял живот, като прекъсва възможностите за развитие и може да доведе до намаляване на потенциалните доходи, влошаване на психичното здраве и социално дискриминиране.



От стартирането на сътрудничеството си с инвестиция от около 2 милиона евро през 2022 г., УниКредит и TFA вече са оказали дълбоко въздействие върху образованието на младите хора из цяла Европа. Заедно те успешно обучиха и подкрепиха 592 учители в рамките на мрежата на TFA в Европа, подобрявайки учебния процес за над 40 600 ученици на континента само за една година.



Новото партньорство на стойност 5.5 милиона евро ще помогне на Фондация УниКредит и TFA да постигнат още по-големи и добри резултати, като дадат възможност на учителите и местните общности да преосмислят образователните системи в райони с недостатъчни ресурси и да изградят по-приобщаваща училищна среда, която предлага качествено образование за всички деца, година след година. Фондацията и партньорите от местната мрежа на TFA ще обучат над 1400 учители, осигурявайки качествено образование на над 83 000 ученици до 2026 година. Също така партньорите в мрежата ще развият лидерските умения на повече от 3600 ученици и повече от 10 870 учители в цялата система.



Това партньорство увеличава общата инвестиция на Фондацията в образователни инвестиции от началото на годината до 18,1 милиона евро, съставляващи 91% от 20 милиона евро, отпуснати на УниКредит за Фондацията тази година. Този ангажимент подчертава отдадеността на Фондация УниКредит на каузата и нейната централна роля в рамките на всеобхватната социална стратегия на банката, според която групата издава общ обем от около 8 милиарда евро социално финансиране чрез микрокредитиране, финансиране с въздействие и заеми за развиващи се райони. Всичко това е част от общата сума за ESG инициативи за финансовата 2022 г. и първите 9 месеца на 2023 г. от около 80 милиарда. В допълнение към това УниКредит инвестира общо 36,5 милиона през 2022 г. в социални и филантропски инициативи, 8 милиона от които бяха разпределени за образование и млади хора.



Италия



Планът е да се увеличи броят на учители през следващите три години, за да обслужват повече от 7200 ученици в 100 училища в неравностойно положение из цяла Италия.



Засилване на въздействието на стипендиантите за предотвратяване на явното отпадане от училищата чрез обучението им за изграждане на стабилни взаимоотношения с учениците.

Култивиране на партньорствата с Регионалния образователен орган от Северна до Южна Италия за увеличаване на броя на училищата в нови региони.

Подобряване на стратегията за възпитаници за подкрепа на повече от 110 възпитаници до 2026 година.



Австрия



Планът е да се разшири броят на учители от началните класове през следващите 3 години, за да подпомогнат повече от 11 500 ученици в над 80 училища в региона, чрез:



Разширяване на програмата в подкрепа на детските преподаватели във Виена.

Създаване на нови начини за учителите на Teach for all да преподават в началното образование.

Увеличаване на възможностите за корпоративно доброволчество и подкрепа за учители извън стипендиантската програма.



България



Планът е да се разшири подкрепата за учителите в цялата система през следващите три години, което ще засегне повече от 35 000 ученици в над 780 училища в региона.



· Засилване на програмата “Училища за пример” за развитие на директори, опитни учители и начинаещи учители.



· Увеличаване на подкрепата на своите възпитаници чрез създаване на онлайн и офлайн пространства, където ще имат възможност да общуват.



· Разработване на висококачествено дигитално съдържание за учители, с което да имат достъп до съвременни педагогически инструменти.



· Увеличаване на усилията за застъпничество на политиката чрез работа със заинтересованите страни и подкрепа на възпитаниците за попълване на позиции в правителството.



Германия



Планът е да се разшири броят на учители от първа и втора година през следващите три години, за да обслужват повече от 11 000 ученици в над 180 училища в региона, като:



· Разширяване до два нови региона в Хесен и Бавария, където се намира местният офис на УниКредит.



· Разработване на дългосрочна програма за квалификация на учителите, за да се засили системното въздействие на техните учители да преподават извън двугодишния си ангажимент.



· Увеличаване на въздействието на техните възпитаници чрез укрепване на възможностите за мрежова връзка и разработване на програма за обучение.



Румъния



Планът е да се разшири броят на началните учители през следващите три години, за да подкрепи повече от 26 000 ученици в над 137 училища в региона, като:



· Управление на първата национална математическа програма в Румъния за развитие на уменията на учениците по време на летните и зимните училищни сесии.



· Създаване на програмата "Образователно лидерство за устойчива трансформация", което е първото следдипломно обучение в Румъния, създадено съвместно от висше учебно заведение и неправителствена организация.



Словакия



Планът е да се разшири броят на началните учители през следващите три години, за да подкрепи повече от 5940 ученици в над 20 училища в региона, като:



· Засилване на програмата за финансово образование в Словакия с подкрепата на УниКредит чрез намиране на доброволци, които да координират и разширят обхвата на програмата до повече училища.



· Разрастваща се менторска програма в партньорство с Министерство на образованието.



· Разширяване на достъпа до Академията за публично лидерство до всички учители на системно ниво.



· Подкрепа на инициативи на фондове за социални иновации за ускоряване на проекти, ръководени от възпитаници, които насърчават равнопоставеността в образованието.

...