Schneider Electric приключи придобиването на EcoAct

Източник: Schneider Electric

Schneider Electric финализира придобиването на EcoAct SAS (EcoAct), международен лидер в климатичните консултации и решенията за Net Zero (нулев въглероден отпечатък) със седалище в Париж, Франция. Сделката е приключена след консултации със съответните представителни органи на служителите и след одобрение от компетентните регулаторни органи.



Придобиването представлява обединяване на две от водещите в своя сектор компании за прилагане на бизнес решения, които осигуряват реална стойност както за климата, така и за клиентите. Портфолиото на EcoAct от Net Zero и природосъобразни продукти и услуги, включително консултации, инструменти за климатични данни и разработване на проекти за компенсиране на въглеродните емисии, ще разшири и стимулира глобалния бизнес за устойчивост на Schneider Electric, водещ доставчик на консултантски услуги в областта на енергийното управление, енергийната ефективност, възобновяемата енергия и доставките на екологични стоки, устойчивостта и консултирането относно Net Zero, климатичния риск, комуникациите за устойчивост, както и докладването и оповестяването.



Обединението на двете компании разширява възможностите на Schneider Electric да предоставя цялостни решения, които водят организациите към Net Zero трансформация и отвъд нея. Консултантските услуги на компанията подпомагат разработването на стратегии за устойчивост и определяне на цели за декарбонизация в обхвати 1, 2 и 3, подкрепени от базирано на ИИ портфолио от инструменти за цифрово управление и управление на данни.

