УниКредит Булбанк получи две престижни признания от Euromoney Awards for Excellence 2023

Банката е отличена в категориите „Най-добра корпоративна банка в България“ и „Най-добра банка за дигитални решения“, след като през месец юли беше призната за „Най-добра банка в България“

УниКредит Булбанк спечели две допълнителни награди от Euromoney Awards for Excellence 2023, годишните награди на списание Euromoney, отличаващи водещи банки и финансови институции от цял свят. Банката е победител в категориите "Най-добра корпоративна банка в България" и "Най-добра банка за дигитални решения" за годината, като през месец юли беше отличена от медията и за „Най-добра банка в България“.



Признанието за най-добра корпоративна банка отразява ангажимента на УниКредит Булбанк да предоставя на своите корпоративни клиенти най-висококачествени финансови услуги и иновативни решения. Банката е известна със своята експертиза в областта на корпоративното финансиране, инвестиционното посредничество и управлението на ликвидността, което я прави предпочитан партньор за бизнеса и през годините затвърждава водещата ѝ позиции в страната.



Отличието за "Най-добра банка за дигитални решения" е продължение на признанията за банката от различни международни и български организации за постиженията в процеса на дигитализиране на банкови услуги и продукти. Това признание потвърждава ангажимента на УниКредит Булбанк да бъде водеща банка в областта на дигиталните услуги и стремежа да предлага най-доброто възможно потребителско изживяване.



Двете отличия на УниКредит Булбанк са част от наградите, които банките на групата УниКредит спечелиха. Общо девет награди бяха получени в девет категории на Euromoney Awards for Excellence 2023. Тези нови отличия надграждат получените по-рано тази година награди за най-добра банка в Централна и Източна Европа, както и за най-добра банка в Италия, Австрия, Босна и Херцеговина, България и Хърватия.



УниКредит бе обявена за Най-добра корпоративна банка в Италия, Най-добра банка за CSR в Германия, Най-добра банка за дигитални решения в Австрия, Най-добра банка за ESG в Австрия, Най-добра банка за ESG в Чехия, Най-добра корпоративна банка в България (УниКредит Булбанк), Най-добра банка за дигитални решения в България (УниКредит Булбанк), Най-добра корпоративна банка в Хърватия (Zagrebacka banka) и Най-добра банка за МСП в Хърватия (Zagrebacka banka).



Наградите Euromoney Awards for Excellence 2023 са учредени през 1992 г. и се смятат за най-добрата програма за награждаване на световната банкова индустрия, която определя "най-добрите от най-добрите" във всички страни, предлагащи банкови услуги.





...