Млад български ПР-специалист е номиниран за Rising Star of the Year в сферата на комуникациите

Гергана Ганева достига финалния етап в престижната категория на ICCO Global Awards 2023. Нейната агенция SiteMedia Consultancy е номинирана за пореден път за Агенция на годината. Най-голямата световна организация на ПР-агенции и национални асоциации International Communications Consultancy Organization (ICCO) публикува тазгодишните си номинации за най-добри агенции и професионалисти в ПР-сферата в ежегодните си ICCO Global Awards. Гергана Ганева, Client Services Director в SiteMedia Consultancy, получи първата си номинация в авторитетните награди, класирайки се сред финалистите в престижната категория „Rising Star of the Year“.



В допълнение, нейната агенция SiteMedia Consultancy се нарежда в списъка на финалистите на конкурса в категорията „Agency of the Year”, а Любомир Аламанов, управляващ партньор на SiteMedia Consultancy, е номиниран за рекордната шеста поредна година в престижната категория „PR Leader of the Year“. Сред тазгодишните финалисти се нареждат кампании и проекти на десетки световни агенции като FleishmanHillard, Weber Shandwick, Ketchum, Omnicom PR Group и други. „Тази номинация е огромна чест и истинско признание за мен. Приемам това отличие не само като мое, тъй като то е резултат от безкрайната подкрепа и вдъхновение, които ежедневно получавам както от колегите си, така и от нашите клиенти и вдъхновяващите проекти, по които работим“, сподели Гергана Ганева и допълва: „Вярвам, че развитието и бъдещето на българските комуникационни услуги е в ръцете на младите и амбициозни професионалисти и признания като това ме вдъхновяват да продължа да се ангажирам с изграждането на бъдещето на нашата професия.“



Гергана Ганева работи в сферата на комуникациите от 4 години. Управлява и активно участва в множество проекти на клиенти като Coca-Cola, Beiersdorf, BILLA, Henkel, Settle, Lidl, Microsoft, Heineken, HPE, Български Червен кръст и др. Проектите и кампаниите, в които е участвала, са спечелили повече от 50 български и международни награди.



ICCО Global Awards са най-престижните награди в областта на публичните отношения и комуникациите, признавани от 40 PR асоциации по света, представляващи 82 страни. Участниците се оценяват от елитен панел от най-добрите международни PR практици, които избират победителите в различните категории, въз основа на превъзходството и ефективността на PR работата. Тазгодишните награди ще бъдат връчени на 29 ноември в Лондон. Церемонията ще събере на едно място едни най-добрите световни комуникатори, за да отпразнуват най-отличилите се световни кампании, екипи и професионалисти в областта на публичните комуникации.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...