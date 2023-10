Дизайнът е чувство. Чувствата създават памет

Текстът е публикуван в бр. 8 (36) на сп. Business Global.

350 продукта на 50 български дизайнери и студиа



събра издателство „Бисмар" в книгата „Български продуктов дизайн 2000/2022". Тя е на български и английски език. На 400 страници са представени мебели, осветителни тела, превозни средства, уреди, инструменти, играчки, предмети за бита, съдове и много други продукти, създадени от български дизайнери у нас и в чужбина. Издателство „Бисмар" е специализирано в областта на мебелните технологии, дизайна и архитектурата и издава две тематични списания – MD и DMT, така че тази книга е естествено продължение на дългогодишната дейност на издателството в областта на каузата, наречена дизайн, и неговото популяризиране.

Автор: Антоанета НайденоваЕдин 23-годишен българин, студент в Америка, печели награда на националния конкурс за дизайн, спонсориран от Industrial Designers Society of America (IDSA) и Библиотеката на Конгреса в САЩ. Това е Лъчезар Цветанов, а това първо в неговия живот голямо признание е отпреди малко повече от 20 години.Днес той е сред силните имена на българския дизайн, за които относително малко се знае извън гилдията. А те имат своите сериозни постижения и награди, работите им са ценени по света.За да отдаде заслуженото и да популяризира постиженията им, издателство „Бисмар“ събира 50 творци, студиа и техните продукти в двуезичната книга „Български продуктов дизайн 2000/2022“ . Голяма част от включените в нея продукти са донесли на своите автори над 100 престижни международни награди за дизайн. Сред тях са 12 Red Dot Award, които могат да се сравнят с Оскарите в киното, три IF Design, девет A’Design, девет Good Design, пет German Design Awards.Заслужено признание, каквото има и нашият герой – Лъчезар Цветанов. Той е с над 40 награди за дизайн, сред които цели три Red Dot, IF Design Award, Japanese Good Design, IDEA, шест Good Design Award и други.Роден е на 2 май 1979 г. в София, завършва Софийската математическа гимназия. По това време иска да стане архитект като баща си. Но неговият път се оказва друг. Заминава за САЩ, където една година учи компютърни науки, а след това – индустриален дизайн в университета Bridgeport в щата Кънектикът. Докато следва, по време на четвъртия семестър започва работа катоТук той разбира значението на дизайна за продуктите и как той се създава в голяма корпорация.От това време е и постижението на Лъчезар Цветанов, за което стана дума в началото. Наградата, която получава на националния конкурс за дизайн, спонсориран от Industrial Designers Society of America (IDSA) и Библиотеката на Конгреса в САЩ през 2002 г., е за неговия проект DOOK – дигитална книга-плейър за незрящи. „Дигиталната говореща книга е едно послание за най-важната задача на дизайна – да разрешава проблеми и да прави живота по-лек и по-добър“, казва Лъчезар Цветанов.Дигиталното говорещо откритие на младия българин се конкурира с още 146 изобретения, представени от 28 университета по дизайн. Тогава Библиотеката на Американския конгрес планира да запише около 30 000 произведения, предимно на класически литературни творби на този дигитален носител, като за целта са предвидени колосалните за онова време 75 милиона долара. Днес книгата е изложена в Библиотеката на Американския конгрес, в департамента, който обслужва незрящи граждани, и достъпът до нея е свободен.През следващата 2003 година Лъчезар приема ново предизвикателство – започва работа като индустриален дизайнер в нюйоркската компания Humanscale, световен лидер в създаването и развитието на продукти на ергономичния дизайн. Това решение оставя важен отпечатък и в живота и творчеството на българина. Това е така, защото тук„Имах удивителния шанс да работя и да се уча от един от най-добрите. Той ми помогна да дефинирам философията си и критическото си мислене. Бележките, които съм си водил по време на разговорите си с него, все още са вдъхновение за мен“, казва Лъчезар Цветанов.12 години той е част от Humanscale, извървява възходящата линия на позиции и отговорности, като през 2012 г. става директор на отдела за дизайн. Неговите индивидуални и екипни проекти допринасят за поразителния ръст на компанията с цели 700% през тези 12 години. Лъчезар Цветанов работи по много и различни проекти, като се започне от специализирани продукти като мобилна количка с монитор T7 за улеснение на обслужващия персонал в болниците и се стигне до компютърната мишка Switch Mouse с регулируема големина според размера на ръката. Нейната симетрична форма позволява да се използва както с дясна, така и с лява ръка. Периферното устройство е с V-образна основа и четиристранно превъртаща се антена и осигурява по-голямо удобство за китката. Кръглото навигационно копче с пет бутона на Switch Mouse минимизира движенията на потребителя и позволява хоризонтално превъртане. Иновативната мишка му носи IF Product Design Award, Good Design Japan и още 6 други награди за дизайн.Много отличия получава Лъчезар Цветанов и за създадения от него офис стол Cinto – Good Design Japan, Good Design Award и още четири престижни награди за дизайн. Стифиращият офис стол Cinto е с иновативна облегалка, която се накланя и автоматично регулира опората на кръста. Дизайнът на седалката позволява да се разпредели така теглото на седящия, че да намали точките на натиск. Може лесно да се носи и прибира и пести място, тъй като могат да се подредят шест стола Cinto заедно.Един от последните проекти на българския дизайнер за Humanscale е настолната лампа Infinity, която е отличена с Best of NeoCon през 2016 г. и с Red Dot Award през 2017-а. Тя е с изцяло нов механичен пакет, който отговаря на най-високия стандарт за прецизност в регулируемостта и лекотата на използване, като постига нов диапазон на обхват и целево насочване на светлинния поток при нужда. Infinity използва интуитивна сензорна технология за контролиране на количеството светлинен поток и функции за включване/изключване.През всичките тези години, докато е в Humanscale, Лъчезар Цветанови през 2010 г. става един от основателите и креативен директор на Studio Novo – платформа за добър дизайн, добър бизнес и добър живот. Компанията е за офис оборудване, продуктов дизайн, обучение и консултации. Към нея има и физическо пространство – шоурум в София, с отбрана селекция на знакови световни брандове.Идеята на Studio Novo е да предоставя най-добрите практики в проектирането на работното пространство, като улеснява тяхното изпълнение чрез интеграция на различни видове обзавеждане, осветление, акустични решения и продукти. Те водят до повишаване на ефективността, физическия и психологическия комфорт на служителите на компаниите.„Ние, хората, търсим и предпочитаме красотата и хармонията в заобикалящата ни среда. Един дизайн е сполучлив тогава, когато има реално предназначение, а приложението му ни изненадва и е повече, отколкото сме очаквали, но също така ни носи и добро настроение, обяснява Лъчезар Цветанов. – Задачата на дизайн процеса е да дефинира последователността на действие в прехода от възникването на идеята до нейното превръщане в реален, продаваем продукт. Най-важната му роля е управлението на прехода на информация от едно звено към друго през различните етапи – генерирането на нови концепции, тяхната оценка и еволюция, инженерното проектиране, графичните елементи, маркетинговата подготовка, производството и дистрибуцията.“От 2015 г. Лъчезар Цветанов имаПродължава да прилага водещите си принципи за ползата, простотата, функционалността, чистотата и отговорността на дизайна. Той се опитва да предаде нататък своя натрупан опит за смисъла на дизайна не само като естетика и създаване на красиви неща. А като на интуитивна функционалност – продуктът да се наглася и активира според естествените движения на човека, без да е нужна съзнателна настройка.На въпроса „Какво е добрият дизайн и какъв ще е дизайнът в бъдеще време“, Лъчезар Цветанов отговаря: „Дизайнът създава по-добро човешко преживяване. Носи смисъл, оптимизъм и наслада. Дизайнът е чувство. Чувствата създават памет. В този смисъл дизайнът има безкрайна роля“.