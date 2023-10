Продажбите на игри ще достигнат 188 млрд. д. тази година

Публично търгуваните компании за видеоигри "седят" върху планина от пари и парични еквиваленти на стойност 45 милиарда долара. Това може да доведе до по-голяма консолидация на пазара на видеоигри, оценяван на общо 188 милиарда долара тази година, според най-новия доклад на фирмата за рисков капитал "Конвой" (Konvoy), заключенията, от който цитира Си Ен Би Си.



Компании като "Актавижън Близърд" (Activision Blizzard), "Електроник Артс" (Electronic Arts), сингапурската "Сий" (Sea), японските Нинтендо (Nintendo) и "Бандай намко" (Bandai Namco), южнокорейската "Нексон" (Nexon) и китайската "Нетийз" (Netease) в момента притежават общо 45,1 милиарда долара в кешова наличност и парични еквиваленти, според доклада, който разглежда последните публични отчети на тези дружества.



Това им дава повече от достатъчна финансова мощ, за да се насочат към потенциални цели за поглъщане, които биха могли да им помогнат по отношение на разработването на нови продукти, както и за придобиване на права, свързани с интелектуална собственост.



Фирмите за игри се стремят да задържат геймърите по-ангажирани за по-дълго време чрез мултиплейър (групови) игри, позволяващи на играещите да взаимодействат помежду си мигновено, добавяйки повече съдържание с течение на времето и платени абонаменти, които предлагат определено количество безплатни игри и достъп до облачни игри.



Игралните компании, част от световните борсови технологични индекси, като цяло имаха доста добра година досега.



Индексът VanEck Video Gaming and eSports ETF, проследяващ по-широкия глобален индекс MVIS Global Video Gaming & eSports Index, който включва най-големите и ликвидни компании в световната игрална индустрия, се е покачил с 20 на сто от началото на 2023 г., според данните на "Конвой".



За сравнение индексът на 500-те най-големи по пазарна капитализация американски компании Стандарт енд Пуърс 500 (S&P 500), се е покачил с близо 12 на сто за същия период.



Големите технологични корпорации също разполагат с достатъчно средства, за да обмислят повече подобни сделки и да навлязат все повече на пазара на видеоигри, според анализаторите на "Конвой".



Фирмата за рисков капитал посочи, че най-големите технологични компании в света, включително "Амазон" (Amazon), "Майкрософт" (Microsoft), "Гугъл" (Google), "Епъл" (Apple), "Мета" (Meta), "Нетфликс" (Netflix), "Тенсент" (Tencent) и "Сони" (Sony), имат кешови наличности от общо 229,4 милиарда долара в балансите си.



Според Джош Чапман, партньор в "Конвой", сделката между "Майкрософт" (Microsoft) и производителя на видеоигри "Активижън Близърд" (Activision Blizzard) за 69 милиарда долара вероятно ще доведе до допълнителни сливания и придобивания и ще създаде ново поколение компании за видеоигри.



Геймърите и стартъпите в сектора на видеоигрите могат да се възползват от сделката, тъй като създава предпоставки за други сливания и придобивания, каза Чапман.



Чрез сделката "Майкрософт" ще придобие собственост върху някои от най-доходоносните имена във видеоигрите, включително "Кал ъв дюти" (Call of Duty), "Кенди Кръш" (Candy Crush), "Ларкрафт" (Warcraft), "Диабло" (Diablo) и "Овъруоч" (Overwatch).



По-рано през месеца британската Служба за конкуренцията и пазарите (Competition and Markets Authority - CMA) съобщи, че "Майкрософт" ще може да купи "Активижън Близърд", но без да придобива правата върху онлайн игрите, генерирани чрез т.нар. "облачни услуги".



Благодарение на новите условия, въз основа на които сделката ще бъде реализирана, "Майкрософт" няма да "задуши конкуренцията" на британския пазар на онлайн игрите, генерирани чрез "облачни услуги" (клауд гейминг - cloud gaming), посочи регулаторният орган.



Сделките с рисков капитал намаляват



Въпреки тласъка за сектора в следствие на сделка между "Майкрософт" (Microsoft) и "Активижън Близърд", по-малкото сделките с рисков капитал показват, че периодите на засилен интерес от 2020 г. и 2021 г. са отминали.



Стартиращите компании за игри са успели да съберат общо 454 милиона долара в световен мащаб през тримесечието юли - септември, което е спад с 9 на сто на тримесечна база, както и с цели 64 на сто на годишна основа.



Инвестициите с рисков капитал във фирми за видеоигри са се свили с 64 на сто на годишна база през третото тримесечие на 2023 г., се казва в доклада на "Конвой".



Все пак компанията за рисков капитал очаква подобрение на ситуацията през идната година, тъй като мрачните условия за рисково инвестиране започват да се подобряват. Финансирането за компании от игралния бранш се върна към "устойчиво ново нормално" състояние, което ще продължи да расте със сегашното си темпо и през следващите няколко години.



По-трудни времена за издателите на видеоигри



Компаниите за видеоигри се борят с влошаване на макроикономическите условия, с висока инфлация и нарастващи лихвени проценти, които намаляват апетита на потребителите за второстепенни по значение разходи.



Докато през 2020 г. потребителите се радваха на облекчените парични условия, времената станаха по-трудни през 2022 г. и 2023 г., тъй като централните банки по света увеличиха лихвите в опит да укротят растящите цени.



Въпреки това базата от играчи на видеоигри продължи да се увеличава, като днес те наброяват 3,381 милиона души, според експертите на "Конвой".



Пазарът на видеоигри остава огромен и се очаква общите продажби да достигнат 188 милиарда долара през 2023 г. Това представлява скромно увеличение с 3 на сто в сравнение с 2022 г., когато продажбите на игри възлизаха на 183 милиарда долара.



В доклада обаче се предвижда дългосрочен растеж на сектора на игрите през следващите години. Очаква се среден годишен темп на растеж с 9 на сто през следващите пет години, като общите продажби ще скочат до 288 милиарда долара до 2028 г.

