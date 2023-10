Синьо модно лято

Ултралуксозният курорт на Малдивите One&Only Reethi Rah се съюзява с италианската модна къща Missoni. На пищния тропически островен рай естествените природни, синьо-зелени нюанси влизат в директен диалог с артистичната енергия и щампите от емблематичния зигзагообразен мотив на модния бранд от Милано. Или, както казват домакините, „Missoni се влива в океанската одисея на курорта“ както чрез персонализация на цялостната атмосфера на плажа, така и с pop-up магазина Neo Beach Boutique с най-подходящите летни модели, аксесоари и разбира се, плажни кърпи.Отличителният десен Missoni е завладял бийч клуба с украсата на чадъри, шезлонги, плажни кърпи, гоблени и тъкани, както и диджейския пулт. Не са подминати количките за голф, дъските за сърф, велосипедите, дори бутилките за вода.Резултатът е хармония между зигзагообразния десен на Missoni и луксозните брегове на One&Only Reethi Rah – безкрайно тюркоазено море и копринен бял пясък. Курортът вече е част от проекта Missoni Resort Club, ръководен от творческия директор на колекцията Missoni Home, Алберто Калири. Целта е характерният стил на марката да се популяризира в световен мащаб чрез персонализиране на ексклузивни места, където „да се потопите изцяло във философията на начина на живот на Missoni“.Първият в света бийч клуб на Fendi бе открит това лято в известната средиземноморска дестинация Puente Romano Beach Resort, близо до южния испански град Марбея. Плажният клуб Chiringuito Puente Romano е изцяло преобразен и персонализиран от Fendi. Ярки цветове, щампи и ивици отразяват лятната капсулна* колекция Astrology. За нея креативният директор на модната марка Ким Джоунс се е вдъхновил от някои от най-емблематичните и успешни минали колекции, сред които пролет-лято 1990 и 1993. С други думи, колекция 2023 Astrology отразява миналото и настоящето на Fendi.На плажа средиземноморското лятно настроение е подсилено с персонализирани шезлонги, плажни столове, червени и жълти възглавници, меки плажни килими в бежови нюанси. Подложките за чаши са с червени и бели райета, а приборите за хранене са декорирани със знаците на зодиака, напомнящи за колекцията Astrology.В непосредствена близост се намира и летен pop-up магазин с подбрани артикули на римската луксозна къща, като чантите Peekaboo и Baguette. Недалеч, в луксозното пристанище на Марбея Пуерто Банус, се намира и новият триетажен бутик на лейбъла. Fendi също така е персонализирала изцяло ветроходните яхти в курорта, които са на разположение на по-авантюристично настроени гости.Курортът Puente Romano Beach Resort, част от The Leading Hotels of the World, е решен в местния андалуски стил и се състои от три частни вили и 162 апартамента. Уединени сред пищни ботанически градини, те предлагат неповторима гледка към Средиземно море и планините на Северна Африка. Мястото е и топ кулинарна дестинация с петнадесет ресторанта, сред които световноизвестните Nobu и Cipriani, както и Leña и Bibo, и двата от носителя на три звезди Michelin испански готвач Дани Гарсия.На плажа Shellona, съвсем близо до френския курорт Сен Тропе, капсулната колекция Dioriviera изскача извън гардероба и завладява плажния клуб. От плажа до ресторанта, лятната атмосфера е обсипана с емблемите на колекцията. Най-открояващ се е преоткритият този сезон класически десен Toile de Jouy Sauvage в палитра от меки нюанси – от розово до сиво. Тези мотиви са накацали върху шезлонги, възглавници и чадъри. А някои от животните, обитаващи десена, „оживяват“ в естествен размер, изцяло изваяни от пясък.В знак на почит към страстта на Кристиан Диор по средиземноморския стил на живот Dior откри и pop-up магазин, който ще работи до 20 септември 2023 г. Представените там емблематични артикули на модната къща, сред които чантите Lady D-Lite и Dior Book Tote, шаловете Mitzah и Dior Silk Top, са пропити с летния дух на долче вита. През цялото лято подобни ефимерни бутици, вдъхновени от колекцията Dioriviera, ще бъдат представяни по целия свят. Или, както поетично представят домакините инициативата на френския моден лейбъл: „Ода за чудото на бягството, възхваляваща магията на мечтата за Dior“.Това лято модният лейбъл Jacquemus и плажният клуб Indie Beach напълно са преобразили известния плаж „Пампелон“, близо до френския курорт Сен Тропе. Всичко в атмосферата, начело с плажните легла и чадърите е решено в топлите слънчеви и естествените земни тонове от лимитираната капсулна колекция Ete (от френски – лято). Тя е представена и в разположения на плажа временен бутик, който остава отворен до 10 октомври 2023 г.Възхвала на Френската ривиера, колекцията от дамски и мъжки готови облекла, чанти и шапки е наситена със слънчеви нюанси и силуети, изразяващи отличителната естетика на марката Jacquemus. Базираният в Париж бранд продължава да се разраства и вече се е превърнал в независима модна къща с 250 служители. Създадена е от Симон Порт Жакмюс през 2009 г. в Париж. Роден през 1990 г. в Салон дьо Прованс, Южна Франция, 18-годишен той се премества в Париж, за да учи в модно училище. Само един месец по-късно се отказва, след като губи майка си. А когато стартира марката си, малко след това я нарича Jacquemus, моминското име на неговата майка.На Corso Venezia 11, с гледка към величествения площад Piazza del Quadrilatero (или „Златния квадрат на модата“, където са разположени най-известните модни бутици), след двадесетгодишно „отсъствие“ в обществения живот в Милано се завръща някогашната архиепископска семинария, която е и една от най-старите в Европа. След комплексна реставрация едно от най-очарователните „скрити места“ в модния квартал вече е Portrait Milano, петзвезден хотел от колекцията Lungarno Collection. И макар неголямата луксозна верига да не се идентифицира директно с модния бранд Ferragamo, зад нея стои именно фамилията на основателя на компанията Салваторе Ферагамо.„За семейството ни е чест, че имахме възможността да добавим нова глава към дългата история на това изключително място. След многобройните си предназначения днес бившата архиепископска семинария отново е отворена за всички местни жители и гости, които страстно обичат този град“, казва президентът на Lungarno Collection Леонардо Ферагамо. Той обяснява, че хотелите Portraits, членуващи и в известната световна верига за бутикови хотели The Leading Hotels of the Worlds, са създадени със силното желание да повишат качеството, да отдадат почит на историята и да подчертаят ценностите на местата, в които се намират. Милано е третият град, в който се установяват след Флоренция (тук се ражда семейната модна индустрия на Салваторе Ферагамо през 1927 г.) и Рим.Реставрацията, превърнала някогашната семинария в хотел, е дело на архитекта Микеле де Луки. Към Piazza del Quadrilatero гледа великолепната барокова арка на Франческо Мария Ричини. Нова алея и елегантна колонада от XVII в. свързват улиците Corso Venezia и Via Sant'Andrea. Portrait Milano се появява като „нова“ миланска дестинация за гурме, пазаруване, уелнес, развлечения и култура. Интериорният дизайн, подобно и на останалите хотели на Lungarno Collection, е дело на архитекта Микеле Бонан. Класическият стил напомня за традицията на миланските имения, но със съвременни детайли, вдъхновени от тосканското майсторство, като например пискюли на дръжките на вратите.Част от хотела са ресторантите с италианско ДНК Beefbar, ръководени от своя основател Рикардо Жирауди. Бутикът Antoniа от своя страна е символ на модата не само в Милано, но и по света, като предлага селекция от международни и новопоявили се марки, резултат от постоянните проучвания на Антония Джацинти и Маурицио Пурификато. So-Ll Studio е първият магазин с творчеството на Мария Соле Ферагамо, която преоткрива красотата на изоставените материали и чрез кръгов процес на творчество и дизайн ги превръща в характерни бижута.В непосредствена близост до бутика на Prada във Форте дей Марми (в италианската област Тоскана, на 40 километра северно от Пиза), на Via Giosuè Carducci, историческият ресторант-сладкарница от 30-те години на ХХ век Caffè Principe работи отново.Заведението се намира в сърцето на града, а чрез него новите собственици от Prada Group се фокусират върху популяризирането на местния регион и италианските традиции в областта Версилия. С обновяването на емблематичната сладкарница модната марка продължава своя ангажимент към сектора на „висшето“ сладкарство, започнало преди девет години с придобиването на известната историческа сладкарска марка Marchesi 1824.Сега Caffè Principe възвръща предишната си слава. Пространствата са реставрирани и преструктурирани, за да бъде върнато към нов живот историческото италианско кафене. Проектът е осъществен в сътрудничество с флорентинския архитект Микеле Бонан. На базата на детайлни проучвания той е разработил обзавеждане, напомнящо оригиналното – полилеите, местата за сядане на открито, масите от Formica и плетените кресла.При съживяването на това историческо място новите собственици избират да запазят оригиналното име, символ на италианското наследство като цяло, както и на гастрономията и гостоприемството конкретно в местния район. Prada отвори и кафе, кръстено на модната марка, в лондонския луксозен мол Harrods, като за момента идеята е да остане там до края на 2023 г.* Капсулните колекции обикновено включват 5 до 10 облекла, които са обединени от обща идея, тема или философия. Всички елементи на колекцията са комбинирани помежду си, така че често клиентите избират да закупят няколко облекла наведнъж. Оттук идва и името – тази условна „капсула" има всичко, от което може да се нуждаете, и не е нужно да стоите дълго пред гардероба и да се чудите кои дънки ще подхождат на този суитчър. Въпросът за съвместимостта вече е решен от дизайнерите още на етапа на създаване на колекцията.