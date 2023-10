iPhone 15 и iPhone 15 Plus влизат в мрежата на Vivacom с Unlimited 300

След старта на официалните продажби на актуалната серия флагмани на Apple, новите модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus са налични в цялата търговска мрежа на Vivacom, както и онлайн на vivacom.bg. Хитовите устройства пристигат в пет зашеметяващи цвята с елегантен дизайн, подобрена камера, по-добър дисплей и процесор A16 Bionic



Vivacom предлага моделите в комбинация с атрактивния план Unlimited 300 с възможност за достигане на максималната скорост на интернета през съответната мрежа до 31.10.2023 г. Двата смартфона могат да бъдат закупени на лизинг за 36 месеца при сключване на 24-месечен договор за план Unlimited 300 на следните цени:



· 56,98 лв. на месец за iPhone 15 128 GB



· 64,98 лв. на месец за iPhone 15 Plus 128 GB



iPhone 15 и iPhone 15 Plus сa с прекрасен дизайн и мощна 48MP основна камера с възможност за двукратно увеличение, процесор A16 Bionic. Съществена иновация за двата модела е новият USB Type-C порт за зареждане и пренос на данни, а основната 48-мегапикселова камера на iPhone 15 и iPhone 15 Plus е по-усъвършенствана от всякога, като заснема снимки със супервисока разделителна способност и ново ниво на детайлност и цвят.



iPhone 15 и iPhone 15 Plus са достъпни в пет цвята – зелен, черен, жълт, розов, син, а клиентите на Vivacom, ползващи някои от новите модели на Apple, могат да се възползват от услугата VoWiFi, с която лесно и удобно да осъществяват разговори чрез WiFi мрежа без допълнителни такси.

