Webit представя глобалните иновации на Конференцията на ООН за климата

Председателството на Конференцията на ООН за изменението на климата (COP28), която ще се проведе от 30 ноември до 12 декември в Дубай, покани Webit да представи глобалните иновации, които да покажат път към решаване на климатичните предизвикателства.



Форумът ще завърши със специална Webit церемония GROW@COP, която ще се проведе в конферентния център на Председателството и на която Webit ще обяви пред държавни глави от цял 5-те компании, преминали през петте кръга на Founders Games, които биха добавили огромна стойност в намирането на глобални решения. Webit е основател на световната програма и платформа за иновации Founders Games.



"Това признание от най-високо ниво за влиянието ни в иноваците и устойчивото развитие е може би едно от най-значимите в историята на Webit и идва от най-важната световна организация, то е и огромна реклама за България”, казва председателят на Webit Foundation д-р Пламен Русев.



Webit Foundation в партньорство с независимия акселератор за климатичните промени UICCA, водена лично от Шейха Шамма, прогресивен член на кралската фамилия на Саудитска Арабия, ще бъде домакин на 8 събития в рамките на COP28.



Ето и предстоящите събития на Webit и партньори в следващите 4 месеца:





⦿ POWERS SUMMIT - Власт, чуй!



Дата: 7 ноември, 2023 | Локация: София Тех Парк



Българският Давос отново ще събере лидерските екипи на парламентарно представените партии, изпълнителната власт и новата местна власт заедно с бизнеса и обществеността. Повече информация и възможности за спонсорство: https://www.powersummit.eu/



⦿ HEALTH / RELIEF, RECOVERY AND PEACE



Date: December, 3rd: | Location: UICCA Pavillion, Expo City Dubai



⦿ FINANCE / TRADE / GENDER EQUALITY /ACCOUNTABILITY



Date: December, 4th | Location: UICCA Pavillion, Expo City Dubai



⦿ ENERGY, INDUSTRY AND JUST TRANSITION



Date: December, 5th: | Location: UICCA Pavillion, Expo City Dubai



⦿ MULTILEVEL ACTION / URBANIZATION AND BUILTENVIRONMENT / TRANSPORT



Date: December, 6th | Location: UICCA Pavillion, Expo City Dubai



⦿ FOOD, AGRICULTURE AND WATER



Date: December, 8th | Location: UICCA Pavillion, Expo City Dubai



⦿ YOUTH, CHILDREN, EDUCATION AND SKILLS



Date: December, 8th | Location: Youth Pavillion, Expo City Dubai



⦿ NATURE / LAND USE AND OCEANS



Date: December, 9th | Location: UICCA Pavillion, Expo City Dubai



⦿ GROW@COP28 GRAND FINALS GALA CEREMONY



Date: December, 10th | Location: Main Conference Center of COP28 Presidency



⦿ FOUNDERS GAMES GRAND FINALS



Date: 17 January, 2024 | Location: Davos, during WEF

...