Предприемаческата екосистема в България постоянно расте с всяка една нова компания

Конкурсът Founders Today събра млади и амбициозни предприемачи и успешно доказали се бизнес лидери на 28 септември, в Inter Expo Center. Събитието на водещия икономически сайт Investor.bg представи на аудиторията увлекателни дискусии и полезни съвети в разработването на идеи, които да продължат развитието си в потенциално успешни и печеливши компании.Заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков приветства присъстващите с призив към предприемачите и новостартиращите компании в България да бъдат активни в търсенето на финансиране. На сцената той отбеляза, че Министерството на иновациите и растежа има богата палитра от инструменти за подпомагане на предприемачите, както и Българската банка за развитие. Той спомена като възможност за финансиране дори фонда за иновации на НАТО, който беше учреден миналата седмица, като поясни, че за него могат да кандидатстват иновативни компании с потенциал за двойно предназначение, дори и да не са свързани с поръчки на министерства на отбраната от блока.Водещ на събитието на 28 септември беше Петя Кертикова, водещ на предаването „Завърналите се с Петя Кертикова“ по Bulgaria ON AIR. Начален тон и старт на Founders Today даде дискусията на тема "10 неща, които всеки предприемач трябва да знае" с модератор Роселина Петкова – водещ на сутрешния блок „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria. По време на разговора участниците се обединиха около твърдението, че изграждането на бизнес и неговото развитие представлява процес, който е съпътстван от редица препятствия, които могат да бъдат преодолени, ако предприемачът има ясна идея, добър екип и ентусиазъм, за да изгради доверие у инвеститорите и пазара.„Българска банка за развитие (ББР) се среща с много предприемачи, от най-малките до най-големите. Разполагаме с богата палитра от инструменти за стартиращи компании, scale-up фирми и др.“, каза изпълнителният директор на банката - Иван Церовски, информирайки младите иноватори. Впоследствие той посъветва предприемачите да бъдат прозрачни, когато представят своята идея пред инвеститор и честно да кажат каква е идеята им, какви са им недостатъците и как виждат бъдещето.В дискусията Силвия Павлова, управляващ партньор и съосновател на Wooden Spoon, сподели, че бизнесът се е породил от желанието ѝ за компания, която да застане зад идеята да прави добро за хората. Тя стартира своя бизнес с 5 хил. лв., като до 2022 г. не е търсила външно финансиране. „Влязохме в място от пазара, където нямаше никой, където обаче се оказа, че има търсене“, изтъкна тя. Тъй като Wooden Spoon бързо се разраства, Павлова решава да изтегли кредит, за да построи фабрика, като това е нейното първо външно финансиране.Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, подчерта ролята на държавата в развитието на бизнес екосистемата. По негови думи именно с подкрепата на успелите предприемачи прохождащите преодоляват страховете и избягват някои грешки, които техните ментори са направили. По отношение на средата за малкия и среден бизнес в България, Таков коментира, че средата се променя в положителен план и екосистемата постоянно расте с всяка една нова компания. Основният общоевропейски проблем по негови наблюдения е недостатъчност на броя на квалифицирани кадри във всички сектори.Междувременно Георги Цонев, директор „Инвестиционно банкиране“ на УниКредит Булбанк, подчерта, че много предприемачи се питат кое е най-лошото нещо, което може да им се случи и си визуализират това, което реално ги притеснява най-много. Съветът, който Цонев даде по случая, е изграждането на план, който внушава спокойствие и буди увереност. По темата за управления на средствата той коментира, че в България има редица успели финансово неграмотни предприемачи и първото нещо, което всеки трябва да направи, е да повиши своята финансова култура.Участниците поставиха финал на дискусията с фокус към младия бизнес и каква е възможността той да се разрасне отвъд България. Всички се обединиха около твърдението, че има възможност за българските компании да пробият в чужбина, като в улеснение е малкия български пазар, от който лесно се излиза навън и взимайки се предвид членството на държавата в ЕС.В рамките на Founders Today своя опит в създаването на собствен бизнес представи и предприемачът Филип Захариев, главен готвач в ресторанти със звезди „Мишлен“ и създател на fine dining ресторанта ONÀ в село Стакевци. Негов събеседник беше технологичният редактор на Investor.bg – Елена Кирилова, която имаше ролята и на модератор на събитието. По време на разговора Захариев разказа, че събирането на 300 хил. лв. за покупката на няколко къщи в селото изисква от него огромни усилия и целеустременост, след като получава отказ от банките, но в крайна сметка с помощ от семейството си успява да реализира идеята си. "Преживях неописуем стрес, не знам как намерих сили, отслабнах с 20 кг", сподели Захариев пред аудиторията. Готвачът, говорейки от своя личен опит и падения, се обърна към бъдещите предприемачи с апел да внимават от кого взимат съвети.Дългоочакваните менторски сесии бяха гвоздеят на програмата, като участниците коментираха най-често срещаните въпроси и трудности, с които повечето начинаещи и стартиращи предприемачи се сблъскват. Разговорите започнаха непосредствено след обявяването на шестимата финалисти. Ето кои са и спечелилите предприемачи: Силвия Савова и Алекса Тачев с Benefito – стартъп, който автоматизира достъпа, управлението и планирането на допълнителните социални придобивки на служителите и други корпоративни разходи, управлявани от отдел "Човешки ресурси", Пламена Бобева и Тодор Бобев с ТouchMenu - иновативна ИТ компания, предлагаща дигитални решения за туристическата индустрия, Илиан Коджахристов и Любо Любчев с Push Marketplace - най-големият социален маркетплейс за дрехи, обувки и аксесоари втора употреба в България, Ивайло Николов с Health in Box - преобразува начина, по който хората си осигуряват храни и напитки в офисни среди и работни пространства, Любомир Геджев с Fight Scout app - първата професионална платформа за бойни спортове, в която всеки участник създава и управлява своя профил, сходно с LinkedIn и Биляна Танева с Foodbox - платформа, която се бори с разхищението на храната и свързва заведения за хранене и супермаркети с крайните потребители, които купуват храната с наближаващ срок на годност с намаление в последния момент.Ментор в първата сесия беше Веско Колев - главен изпълнителен директор и основател на Icanpreneur. В случая на Benefito, която е продуктова технологична компания, препоръката на Колев беше да потърсят т. нар. ангелски инвеститори или венчър инвеститори (с рисков капитал) на ранен етап, защото според него стартъпът не е толкова подходящ за банково финансиране.Валери Вълчев - главен изпълнителен директор и съосновател на Paynetics беше менторът във втората сесия. Вълчев посъветва финалиста в конкурса Тодор Бобев, основател на TouchMenu, да не повтаря неговата грешка да се опитва да стартира бизнес първо в България и после да навлезе в чужбина. Той поясни, че българският пазар е малък, а усилията за развитието му са сходни с тези за международна дейност. Същевременно резултатите в чужбина може да са по-големи, поради което съветът му е да се действа в международен мащаб, макар и това да изисква повече ресурси. Той даде пример със своя компания, която е създал преди 5 години и впоследствие продал успешно благодарение именно на това, че е била с международно присъствие.Съоснователите на Push Marketplace получиха ценни съвети и насоки в третата менторска сесия на Founders Today. Станимир Василев - съосновател на МФГ Инвест АД призова двамата предприемачи да бъдат по-самоуверени, като обърна внимание, че Push е бизнес с огромна кауза, тъй като използването на дрехи втора употреба е екологично и намалява вредните емисии и на това трябва да се акцентира.В четвъртата менторска сесия Иван Александров - основател и изпълнителен директор на eBag разговаря с основателя на Health in Box, Ивайло Николов. Николов отбеляза, че получава обратна връзка от своите клиенти относно асортимента, която му е полезна при определянето на продуктовия микс впоследствие, а Александров го посъветва, че на негово място би изградил система за дигитална обратна връзка, която значително би улеснила този процес. Менторът изтъкна, че именно основателят трябва да стои в другия ѝ край и да прави необходимите корекции, особено в началото на развитие на бизнеса.В петата менторска сесия, фокусирана върху темата „Ролята на маркетинга в предприемаческата екосистема“, Любомир Геджев, основател на приложението Fight Scout, сподели в записано специално за случая видео, че бизнесът се разраства и вече достига до 140 пазара по целия свят. Неговият ментор Георги Малчев - управляващ съдружник в xplora.bg, подчерта, че опитът на Геджев в тази сфера реално му позволява да стигне по-лесно до точните потребители. Геджев сподели, че е почерпил вдъхновение от социалната платформа LinkedIn, която свърза различни представители и служители на бизнес екосистемата, като в случая той прилага тази концепция върху спортистите от сферата на бойните спортове.В шестата менторска сесия Биляна Танева, част от екипа на Foodobox, обясни каква е ролята на компанията и основната ѝ идея. Темата, която тя обсъди с ментора, Коста Йорданов – IT предприемач, основал и развил няколко софтуерни компании, включително Арексус и Бианор, беше свързана с осъзнаването кога един бизнес е готов за продажба. Йорданов сподели, че в сектора, в който работи, почти няма случаи при покупка на дадена компания купувачът да премахне екипа. „Много често компанията търси начин да запази служителите“, подчерта той. Двамата коментираха и темата за продължителността на процеса дю дилиджънс, когато дадена компания се проверява, преди да бъде постигната сделка за придобиване. Според Йорданов подобен процес може да бъде ускорен допълнително, ако купуваната компания разполага с дисциплина и подредена документация. Такъв дю дилиджънс обикновено продължава от порядъка на месец.Всички финалисти спечелиха пакети за реклама в каналите на Investor Media Group, а участие в следващата акселераторска програма на The Founder Institutе получи Stailor - стартъп, който не се класира на финал, но има голям потенциал за развитие. Coworking пространство за 2 месеца, осигурено от Betahaus Sofia спечели Push Marketplace.Генерални партньори на Founders Today са УниКредит Булбанк и MFG.Основни партньори са Българската банка за развитие и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.Събитието се организира с подкрепата на Българска Фондова Борса, Concord Asset Management, Devin Изворна, Inter Expo Center, Винарна Ловико Сухиндол, Сладкарница Бордо, J Point + и LATE CAFÉ & ROASTERY.Институционални партньори са Българската стартъп асоциация (BESCO), Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска финтех асоциация, The Founder Institute, Entrepreneurs Night Out, 9Academy, Френско-българската търговска и индустриална камара, CEED Bulgaria, Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) и Betahaus Sofia.Медийни партньори са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, Bloomberg Businessweek Bg, сп. BusinessGlobal, HiComm и The Recursive.