Кои са най-търсените IT специалисти през септември

Засилва се търсенето на специалисти по изкуствен интелект и киберсигурност

Източник: Shutterstock

Засилено търсене на специалисти по изкуствен интелект и киберсигурност, все по-голям дял на обявите за Automation QA, спрямо тези за Manual QA и по-осезаемото търсене на Senior и Regular специалисти за сметка на по-скромното представяне при junior позициите. Това са част от тенденциите при търсенето на IT специалисти през този септември, представени от българската организация DEV.BG и нейния Job Board за технологичната индустрия у нас.



Данните от Job Board–а на DEV.BG са базирани на общо 2552 обяви. Като цяло те показват, че има известен спад в търсенето на нови експерти през септември 2023 г., спрямо миналата година. Въпреки това IT секторът у нас продължава да заема водеща позиция по заетост, качества на работодателите и фирмената култура, както и ниво на заплащане.



Сред най-търсените позиции първото място продължава да се заема от тези за разработчици, на които се падат над половината обяви, а на второ място остават DevOps, SysAdmin и CyberSecurity с малко над 15% от всички. На трето и четвърто място са PM/BA и QA обявите.



По отделните IT области Backend разработчиците са най-търсени (малко над 50% от всички development позиции), следвани от Frontend и Fullstack development позициите (общо достигащи до 36.6 процента). През 2023 г., за разлика от миналата година, Mobile development позициите отстъпват по брой на ERP/CRM специалистите.



Според данните от Job Board, в който ежедневно се публикуват стотици IT обяви за работа, най-търсените Backend езици и тази година са Java и .NET, следвани от C/ C++/Embedded. Python запазва стабилно позицията си спрямо септември миналата година, а Node.js бележи спад. При Frontend специалистите без промяна и тази година най-популярни си остават JavaScript и React, а Angular и Vue.js запазват по-скромните си позиции.



В сегмента Infrastructure най-желаните експерти отново са DevOps и SysAdmin-ите, които заедно съставляват близо две трети от пазара. През 2023 г. обаче, Cyber security позициите (с 16.67%) изпреварват убедително търсенето на Database специалисти. В областта на Quality Assurance вече традиционно Automation QA (87.7%) са по-търсени от Manual QA (12.3%) като през този септември съотношението в полза на Automation QA е дори по-внушително от миналогодишните данни.



В полето на Mobile Development, Android експертите ще се радват на повече свободни позиции от разработчиците за другата най-широко разпространена операционна система – iOS – спрямо миналата година, когато разпределението им беше почти поравно. Сред мениджърите на проекти и специалистите по бизнес анализи се наблюдава процентно нарастване на съответните им дялове спрямо миналия септември. Това се случва за сметка на позициите за управление на продукти и техническо писане.



В сегмента на науките за данните (Data Science) разпределението от септември тази година силно се различава от 2022 година. Начело излизат позициите за машинно обучение (ML – Machine Learning), изкуствен интелект (AI – Artificial Intelligence) и моделиране на данни (Data Modelling) с 34.62%, следвани от ETL/Data warehouse и BI/Data visualization. Миналогодишното засилено търсене на Big Data специалисти отстъпва пред навлизането на изкуствения интелект.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...