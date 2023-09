Стартират официалните продажби на iPhone 15

Източник: Apple

Официалните продажби на iPhone 15 в мрежата на Vivacom ще стартират на 22 септември в 8:00 ч., като най-новите iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max ще могат да бъдат закупени във всички магазини на телекома, както и онлайн на vivacom.bg. Компанията ще предложи и второто поколение на безжичните слушалки AirPods Pro с MagSafe зареждане и USB-C, както и оригинални Apple аксесоари.



Часове след края на предварителните поръчки, Yettel стартира официалните продажби на чисто новата серия iPhone 15 не с две, а с три години безплатна гаранция. От днес обявените само преди седмица iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max могат да бъдат взети в цялата търговска мрежа и в онлайн магазина на оператора, както в брой, така и на изплащане. Освен на предлагания ексклузивно от Yettel удължен гаранционен срок, потребителите на оператора могат да разчитат на по-дълъг живот на любимото премиум устройство и благодарение на собствения оторизиран сервизен център на Yettel.



Хитовите модели от последната серия на Apple ще се предлагат в комбинация с всички актуални Unlimited планове на Vivacom, чрез всички налични възможности за покупка в цялата търговска мрежа на телекома – в брой, на лизинг за срок от 24 месеца или 36 месеца.



Цената на лизинг за 36 месеца при сключване на 24-месечен договор за план Unlimited 300 ще бъдат, както следва:



· 56,98 лв. на месец за iPhone 15 128 GB

· 64,98 лв. на месец за iPhone 15 Plus 128 GB

· 70,98 лв. на месец за iPhone 15 Pro 128 GB

· 85,98 лв. на месец за iPhone 15 Pro Max 256 GB



A първите клиенти, закупили някои от новите модели iPhone с план Unlimited, ще могат да се възползват от сърфиране без ограничение на скоростта в мрежата на Vivacom до края на октомври.



iPhone 15 и iPhone 15 Plus идват с първото в индустрията цветно задно стъкло с неотразимо текстурирано матово покритие и нов контуриран ръб на алуминиевия корпус. Налични са 6,1- и 6,7-инчови дисплеи, и вече с Dynamic Island, който при серия 14 беше наличен само в Pro версиите – иновативен начин за взаимодействие с важни сигнали и дейности, без потребителят да губи фокус от това, което прави в момента. Смартфоните са с усъвършенствана система на камерата и мощен 48-мегапикселов основен сензор за безупречно качество на снимките. Линията iPhone 15 е снабдена с A16 Bionic чип за мощна и доказана производителност и идва с първия за iPhone USB-C конектор.



При Yettel iPhone 15 128 GB може да бъде взет на цена от 1529,99 лв. в брой или на изплащане за 75,99 лв. на месец за 24 месеца с план Total Unlimited 59.99 и договор за 24 месеца. Цената на iPhone 15 Plus 128GB е 1819,99 лв. в брой или 86,99 лв. на месец на изплащане за 24 месеца с план Total Unlimited 59.99 и договор за 24 месеца.



iPhone 15 и iPhone 15 Plus сa с прекрасен нов дизайн и мощна 48MP основна камера с възможност за двукратно увеличение, процесор A16 Bionic и USB Type-C. iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max са най-леките Pro модели на Apple досега. Те предлагат стилен и лек дизайн с корпус от рециклиран титан, сериозни подобрения на камерата, включително по-усъвършенствана 48MP основна камера, процесор A17 Pro и USB Type-C.



Още една изненада очаква клиентите, ползващи iPhone в мрежата на Vivacom. Новата iOS 17 вече поддържа VoWiFi – услуга, предоставяща възможност за разговори чрез WiFi мрежа лесно и удобно. Обажданията използват включените минути в абонаментните планове на потребителите на Vivacom, без допълнителни такси и без значение от вида мобилен план, който са избрали. Услугата е достъпна през абсолютно всички WiFi мрежи на територията на страната, а Vivacom e единственият телеком у нас, който я предлага и на територията на Европейския съюз.

