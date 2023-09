183 отбори се регистрираха за участие в игрите на воля по време на „Нестле за Живей Активно Град!“ 2023

„Здравейте фенове, ще ни върви по вода!“ С тези думи точно в 10 сутринта, традиционният водещ на празника на Активния живот Део, обяви началото на маратона казвайки, и напусна сцената, за да се включи в него. 32 минути по-късно Део беше и първият, който прекоси финалната линия и отново се качи на сцената, за да успокои останалите участници, че той е само символичен победител, а за останалите трима, финиширали първи, са наградите – месечни карти за посещение на фитнеси Next Level и специални пакети, осигурени от брандовете на Нестле.



В 11 часа беше даден официалния старт на игрите на воля пред НДК и паралелната състезателна програма „на 6 лапи“ за домашни любимци и техните стопани в Кучешката градина на Южен парк 2.



„Ето това е Живей Активно – в дъжд, в пек, в града, на плажа , в планината, сутрин, обед или вечер – мястото, времето и климатичните условия нямат значение, важно е само желанието да напуснем диваните и да се забавляваме активно. Радвам се, че вече 18 години , заедно си доказваме, че не сме сами в тази мисия и към мен и Део, които сме тук от ден първи, с всяко следващо издание към нас се присъединяват нови и нови ентусиазирани партньори – освен фитнеси Next level, които са с нас вече 4 поредни издания, както и нарастващия брой спортни клубове за всякакви възрасти и дисциплини и приятелите ни от Националната спортна академия, тази година с летящ старт се включиха и партньорите от Нова телевизия и формата „Игри на волята“, благодарение на които имаме възможност всички да влезем в играта и да се почувстваме като риалити супер герои с 10-те предизвикателства, вдъхновени от формата. Но стига сме говорили, да започваме! – каза Нели Ангелова, директор „Комуникации“ на Нестле Югоизточен пазар.



Първи в надпреварата влязоха звездните отбори на Живей Активно в състав Йордан Йовчев, Тереза Маринова, Екатерина Дафовска, Евгени Иванов – Пушката и Маруся Иванова, отбора на риалити звездите от „Игри на волята“ – Слави Туджаров, Красима Кирова, Димитър Морунов, Велислава Ангелова, Зорница Стоилова, Илиян Цветков, Милен Цветков и 3 отбора на инфлуенсърите, приятели на „Живей Активно“ водени от Ивелина Грънчарова, Изабел Овчарова и Мирослава Профирова. Най-бързи очаквано бяха звездите от „Игри на волята“, за които 10-те предизвикателства им бяха „игра“ по думите на капитана им, но по атрактивност на представянето безспорен победител е звездния отбор на „Живей Активно“, който грабна публиката със слалома с колички между конуси, когато Евгени Иванов-Пушката за малко не изхвърли на завоя Маруся и се наложи тя да бъде спасявана от Данчо Йовчев.



В 12 часа когато игрите на воля достигнаха до своя апогей, времето застана на страната на феновете на активния живот и слънцето озари площада пред НДК, където се присъединиха и състезателите на 6 лапи , дошли в поход от Кучешката градина, за да направят надпреварата още по-весела и шумна.



Най-малките участници яко се веселиха в детския кът, заедно с аниматорите на „Нестле за по-здрави деца“, като не липсваха и смешни ситуации, когато три от хлапетата „нахлуха“ в предизвикателството с прескачане на гуми и дадоха своя „принос“ в състезанието.



Всичките 183 отбори се регистрираха с избрани от тях имена, сред които се откроиха с чувството си за хумор и креативността отборите на “Дивите , красиви и щастливи архитектки“, „Мусагенишките нинджи“, които влязоха в пряка битка с отбора на „Мусегенското гето“ , „Дунавските акули“, „Дружбенските тигри“и „Терминатори в атака Ау, Ау“.



Тримата победители в трите категории – любители, спортни клубове и инфлуенсъри – са отбора на „Nestlenators“, отбора на „НСА“, а при инфлуенсърите първи бяха отбор „Айляк“. Трите финалисти си тръгнаха с наградите месечни карти от Next Level, богат асортимент от продукти на Нестле България, луксозни чаши Nescafe Dolce Gusto и хамаци от форматът „Игри на волята“.



„Големите победители днес са всичките над 9000 души, които за пореден път усетиха тръпката на активния живот и изкараха един пълен с емоции и движение ден“ – с тези думи, съпроводен от аплодисменти и викове „Живей Активно“, Део закри събитието, но ентусиастите на активния живот останаха дълго след това.

