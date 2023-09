Bosch ECS Career Camp Vol.3 очаква новите участници в програмата за обучение на млади софтуерни специалисти

До момента в рамките на академията са подготвени над 50 младежи, които създават разработки, свързани с бъдещето на мобилността

След изключително успешни две издания, стартира записването за Bosch ECS Career Camp Vol.3 – третата безплатна инженерна академия на Бош Инженеринг Център София. Програмата й съчетава придобиването на знания и приложни технически умения за работа по проекти за цялостни решения, свързани с мобилността.



Тя дава възможност за бързо натрупване на теоретичен и практически опит за работа с продукти като системи за автономно шофиране, инструментални клъстъри, интелигентни дисплеи, централни компютри за автомобили, електрически велосипеди, камери и Computer vision, системи за автоматизирано паркиране, проекти за дигитализация и други.



Bosch ECS Career Camp е подходящ за младежи, които се стремят към успешен старт на своята кариера в разработването на най-съвременните софтуерни технологии за мобилността. Програмата е отворена и за любопитни и креативни хора, които искат да открият нови кариерни възможности и да придобият знания в сферата на автомобилните софтуерни технологии, както и за студенти, завършващи или изучаващи информатика, компютърни науки или софтуерно инженерство.



Академията предлага на одобрените кандидати възможност да се потопят във вълнуващия свят на автоматизираното шофиране, свързаността, електрическата мобилност и изкуствения интелект. Тя превежда своите участници стъпка по стъпка и през фазите и процесите на разработването и тестването на софтуер за автомобили.



Кандидатстването за третото издание на Bosch ECS Career Camp продължава до 17 ноември 2023, а обучителните програми за всички одобрени кандидати започват през януари 2024 г. Учебният процес включва занимания онлайн по 2 часа дневно. Част от практическите занятия и неформални срещи, които се организират за участниците, може да се проведат на живо в новия модерен офис на Центъра.



Курсовете за обучение в Bosch ECS Career Camp Vol.3 са структурирани в четири направления: C++ Application Programming for Automotive; Embedded C Programming for Automotive; Testing for Automotive и Systems and Requirements Engineering.



Успешно завършилите Bosch ECS Career Camp получават възможността да станат част от екипа на Бош Инженеринг Център София. За две години от откриването на инженерната академия в нея са получили знания и умения над 50 млади таланти, пред които се отвориха врати и за успешен старт и кариера в автомобилния софтуер. Над петнадесет доказани професионалисти от Центъра подготвят младите специалисти и им предават своите знания и опит.



Повече информация за Bosch ECS Career Camp и условията за кандидатстване можете да намерите на сайта на компанията тук: https://www.bosch.bg/careers/start-your-career/bosch-ecs-career-camp/





