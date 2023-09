Yettel стартира предварителни поръчки за последната серия устройства на Apple

От 15:00 ч. днес Yettel вече приема предварителни поръчки за най-новите Apple устройства – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch SE (2023) и AirPods Pro 2nd Generation (USB-C). Феновете на бранда ще могат да заявят предварително гамата онлайн и в цялата търговска мрежа на оператора до 23:59 ч. на 21 септември, а официалният старт на продажбите е 22 септември.Новите iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max са със здрав и лек титаниев дизайн, чувствителни подобрения на камерата и процесор A17 Pro за производителност от следващо ниво. Новият дизайн се отличава с контурирани ръбове и с бутон Action, който позволява на потребителите да персонализират още повече работата си с iPhone. Налични в 6,1-инчов и 6,7-инчов размер на дисплея, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max са със здрава и лека титаниева конструкция – за първи път при iPhone. Тази първокласна сплав – използвана при космическите кораби – има едно от най-високите съотношения между здравина и тегло сред всички метали, което прави и новата линия Pro най-леката на Apple досега. Резултатът от мощните подобрения на камерата е качество на заснемане еквивалентно на това със седем професионални обектива.Налице е усъвършенствана 48MP основна система на камерата, която идва със следващо поколение портрети с контрол на фокуса и дълбочината, подобрения на нощния режим и Smart HDR, както и изцяло нова 5x телефото камера за iPhone 15 Pro Max. A17 Pro отключва гейминг изживявания от следващо ниво и професионална производителност. Новият USB-C конектор е свръхбърз с USB 3 – до 20 пъти по-бърз от USB 2 – и заедно с новите видеоформати позволява супермощни професионални работни процеси, които не бяха възможни преди. Сега iPhone 15 Pro 256GB може да бъде заявен предварително за 2249,99 лв. в брой или на изплащане за 107,99 лв. на месец за 24 месеца с план Total Unlimited 59.99 и договор за 24 месеца. Цената на iPhone 15 Pro Max 256GB е 2489,99 лв. в брой или 118,99 лв. на месец на изплащане за 24 месеца с план Total Unlimited 59.99 и договор за 24 месеца.iPhone 15 и iPhone 15 Plus идват с първото в индустрията цветно задно стъкло със зашеметяващо текстурирано матово покритие и нов контуриран ръб на алуминиевия корпус. Налични са 6,1- и 6,7-инчови дисплеи, и вече с Dynamic Island – иновативен начин за взаимодействие с важни сигнали и дейности. Дисплеят Super Retina XDR е чудесен за гледане на съдържание, стрийминг на тренировки Apple Fitness+ и игра. Пиковата HDR яркост вече достига 1600 нита, така че HDR снимките и видеоклиповете изглеждат по-добре от всякога. А когато е слънчево, пиковата яркост на открито достига до 2000 нита – два пъти по-ярка от предишното поколение. Смартфоните идват с усъвършенствана система на камерата – мощната 48-мегапикселова основна камера дава възможност за снимки със супервисока разделителна способност, а новата опция 2x Telephoto дава на потребителите общо три нива на оптично увеличение – все едно е налична трета камера. Линията iPhone 15 представя и следващото поколение портрети, което улеснява заснемането с голяма детайлност и ефективност при слаба светлина. Идва с A16 Bionic за мощна и доказана производителност, USB-C конектор, Precision Finding за Find My friends и водещи в индустрията характеристики за издръжливост.До 21 септември iPhone 15 128 GB може да бъде поръчан предварително на цена от 1529,99 лв. в брой или на изплащане за 75,99 лв. на месец за 24 месеца с план Total Unlimited 59.99 и договор за 24 месеца. Цената на iPhone 15 Plus 128GB е 1819,99 лв. в брой или 86,99 лв. на месец на изплащане за 24 месеца с план Total Unlimited 59.99 и договор за 24 месеца.Apple Watch Series 9 добавя нови функции към най-продавания часовник в света с грижа за екологията. Часовникът е по-мощен от всякога с новия S9 SiP, който увеличава производителността. Наличен е „вълшебен“ нов жест за двойно докосване, по-ярък дисплей, по-бърз Siri на устройството, с възможност за достъп и записване на здравни данни, прецизно намиране за iPhone и още много. Apple Watch Series 9 работи с watchOS 10, която предоставя преработени приложения, новия Smart Stack, нови циферблати, нови функции за колоездене и туризъм и инструменти за подпомагане на психическото здраве. В периода на предварителна поръчка до 21 септември Apple Watch S9 45mm LTE Aluminium Case може да бъде взет за 1149,99 лв. в брой или на изплащане за 49,99 лв. на месец за 24 месеца. По-достъпният вариант на Apple смарт часовник Apple Watch SE 44 (2023) LTE Aluminium Case струва 699,99 лв. в брой или на изплащане за 29,99 лв. на месец за 24 месеца.Apple Watch Ultra 2 идва с нови функции на най-способния и издръжлив смарт часовник на Apple и слага началото на нов екологичен етап за компанията. Apple Watch Ultra 2 предлага всички функции, които потребителите обичат в Ultra, плюс мощния нов S9 SiP, „вълшебния“ нов жест за двойно докосване, най-яркия дисплей на Apple досега и усъвършенствани възможности за водни приключения. Apple Watch Ultra 2 работи с watchOS 10, която предоставя преработени приложения, новия Smart Stack, нови изживявания при колоездене, функции, които помагат да изследваш природата, и нов циферблат – Modular Ultra. С всички нови постижения Apple Watch Ultra 2 има същия 36-часов живот на батерията при редовна употреба и до 72 часа в режим на ниска консумация на енергия. Сега новият Apple Watch Ultra 2 49mm може да бъде поръчан предварително за 1799,99 лв. в брой или на изплащане за 76,99 лв. на месец за 24 месеца.Apple обяви AirPods Pro (2-ро поколение) с MagSafe зареждане и USB-C, което прави най-популярните слушалки в света още по-добри. AirPods Pro (2-ро поколение) продължават да правят революция в личното аудио, като осигуряват невероятно качество на звука, до два пъти по-добро активно шумопотискане в сравнение с предшественика си, усъвършенстван режим на прозрачност, по-завладяващо пространствено аудио изживяване и разширена гама от размери на накрайниците за уши за още по-добро прилягане. AirPods Pro (2-ро поколение) са усъвършенствани с възможности за зареждане през USB-C, допълнителна прахоустойчивост и Lossless Audio с Apple Vision Pro. С iOS 17 всички AirPods Pro (2-ро поколение) се изравняват с достъпа до нови аудио изживявания като Adaptive Audio и Conversation Awareness. С предварителна поръчка до 21 септември цената на AirPods Pro 2nd Generation with MagSafe Charging Case (USB-C) е 569,99 лв. в брой или на изплащане за 27,49 лв. на месец за 24 месеца.Повече информация за новите продукти на Apple, предлагани от Yettel, и предварителната им поръчка можете да откриете тук.