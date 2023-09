Vivacom приема предварителни поръчки за iPhone 15 от 15 септември

От 15 септември Vivacom започва да приема предварителни поръчки за новите iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Хитовите модели ще могат да се поръчат в комбинация с планове Unlimited от 15 ч. в петък на vivacom.bg, а продажбите ще стартират в 8:00 ч. на 22 септември.Първите клиенти, закупили някои от новите модели iPhone с план Unlimited, ще могат да се възползват от сърфиране без ограничение на скоростта в мрежата на Vivacom до края на октомври.iPhone 15 и iPhone 15 Plus сa с прекрасен нов дизайн и мощна 48MP основна камера с възможност за двукратно увеличение, процесор A16 Bionic и USB Type-C. iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max са най-леките Pro модели на Apple досега. Те предлагат стилен и лек дизайн с корпус от рециклиран титан, сериозни подобрения на камерата, включително по-усъвършенствана 48MP основна камера, процесор A17 Pro и USB Type-C.Новите модели на Apple ще се предлагат с всички актуални мобилни планове на оператора, чрез всички налични възможности за онлайн покупка – в брой, на изплащане за срок от 24 месеца или 36 месеца.Цената на лизинг за 36 месеца, с план Unlimited 300, ще бъдат както следва:· 56,98 лв. на месец за iPhone 15 128 GB· 64,98 лв. на месец за iPhone 15 Plus 128 GB· 70,98 лв. на месец за iPhone 15 Pro 128 GB· 85,98 лв. на месец за iPhone 15 Pro Max 256 GBОще една изненада очаква клиентите, ползващи iPhone в мрежата на Vivacom. iOS 17 ще добави поддръжка на VoWiFi – услуга предоставяща възможност за разговори чрез WiFi. Очакванията са iOS 17 да бъде достъпен за потребителите до края на септември.Повече информация за новите модели iPhone може да откриете ТУК.