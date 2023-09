bTV Media Group откри официално есенния телевизионен сезон

bTV Media Group постави официално началото на своя нов телевизионен сезон на бляскаво събитие под мотото LIGHT UP YOUR SPIRIT. През есенния сезон зрителите ще открият нов и модерен микс от забавление, развлечение, топ журналистика и съдържание, с високо продукционно и технологично качество.



LIGHT UP YOUR SPIRIT събра журналисти, медийни експерти и гости от телевизионната индустрия, бизнес клиенти и партньори на медийната група. 360-градусова проекция с мултимедийно съдържание и реален декор пресъздаде атмосферата на модерната градска среда в залата. Лицата на bTV Златимир Йочев и Бесте Сабри, Петър Дочев и Мария Силвестър, бяха „домакини“ на сцената. За доброто парти изживяване се погрижиха треньорът в „Гласът на България“ Миро и музикалната формация TRIGAIDA.



„Продължаваме да създаваме модерна мултимедийна среда за забавление, която се грижи за младата и градска публика, но така също и за широката телевизионна аудитория в страната. Нашите развлекателни програми и риалити формати, наравно с новините и актуалните предавания, остават неизменна част от мултиплатформения ни бизнес. През 2024 г. обещаваме още повече разнообразно съдържание в цялото ни телевизионно и дигитално портфолио“, споделя Ралф Бартолайт, Главен изпълнителен директор на bTV Media Group.



„С началото на есен 2023 г. подготвяме зрителите да очакват и неочакваното, с привкус на много изненади. Не само технологичните иновации ще се откроят през тази есен, но така също енергията и посланията за пъстър и жизнен градски живот, отразен през призмата на света на bTV Media Group“ – допълва Велимира Петрова, директор „Продажби“ на групата.



Комбинацията от завладяващо съдържание, дигитална гъвкавост и повишено потребление предопределят растежа в медийната индустрия, и в частност развитието на медиите от групата на CME. След придобиването от PPF през 2020 г., CME се превърна в един от най-големите и устойчиви медийни оператори в региона на Централна и Източна Европа.



CME управлява телевизионни станции в България, Хърватия, Чехия, Румъния, Молдова, Словакия и Словения, и е една от водещите медийни и развлекателни компании в Централна и Източна Европа. CME излъчва 43 телевизионни канала, както безплатни, така и платени, и достига до общо 49 милиона зрители. CME притежава също и SVOD платформата VOYO.

