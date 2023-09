Образованието е движещата сила за бъдещето на Европа

Очакваме осезателни резултати от победителите в България в Call for Education, казва Силвия Капелини, генерален директор на Фондация УниКредит

Г-жо Капелини, защо банкова група като УниКредит поставя образованието, което е отговорност на държавата, в центъра на благотворителната си дейност?



Смятам, че образованието е движещата сила за бъдещето на Европа и твърдо съм убедена, че като европейска институция имаме отговорността да откриваме и подкрепяме младите таланти в общностите, където извършваме дейност. Те са тези, които ще станат двигател на успеха и развитието на нашия континент през следващите години.



За мене беше много изненадващо, когато започнах да навлизам в темата за образованието, че повече от 1 от 5 ученици в Европа не получават основни познания по математика и четене. Това е огромно число, ако пресметнете броя на младите хора със слаби умения и си помислите какъв ще е приносът им като граждани. Затова е категорично ясно, че образованието е областта, в която трябва да се инвестира, ако искаме да осигурим растеж и развитие на нашия стар континент, който все повече застарява. Трябва да инвестираме в младото поколение. Силвия Капелини започва кариерата си през 1992 г. в EY като старши одитор. Тя се премества в The Coca-Cola Company през 1997 г., където заема различни длъжности с нарастващи отговорности. През 2015 г. тя е избрана за директор Обществени въпроси и комуникационни общности за Европа, като отговаря за управлението на финансирането на Фондация Coca-Cola в Европа и ръководи стратегическото приоритизиране на проекти и разпределението на ресурси в 38 пазара.

През 2018 г. Капелини се премества в частна фондация, където отговаря за изграждането на благотворителна свързаност с компаниите чрез разработване на съвместни инициативи за социално въздействие в кобрандиране, комуникация и образование, като в същото време гарантира финансовата стабилност и независимост на фондацията.

През март 2022 г. Силвия Капелини се присъедини към Фондация УниКредит, на която е назначена за генерален мениджър през ноември 2022 г. Участва и в борда на директорите на Фондация Grameen – Италия.





Откъде дойде идеята да стартирате специална програма за България и Румъния в областта на образователното неравенство, какви бяха аргументите за това?



Фондация УниКредит съществува от 2003 г., през март отбелязахме 20 години от създаването си. Но мандатът за работа, фокусиран върху образованието, който цели да се отключи и отвори потенциала на младите хора в Европа, датира отпреди година. 6 месеца проучвахме кои са образователните проблеми във всички пазари, където УниКредит работи. Знаем, че всеки район си има своите специфики и проблеми, но има и общи неща. Във всички държави, където работим, има висок процент на напусналите училище, ниски показатели за функционална грамотност спрямо резултатите от тестовете PISA - което става проблем, когато тези деца ще трябва да се включат на трудовия пазар или да следват в университетите. Отгоре на всичко процентът на завършилите висше образование е нисък – ако за Европа средно е 40%, за нашата група държави е около 30%.



Така че виждате, че темата и проблемите, свързани с нея, са наистина сериозни. И когато започнахме да разглеждаме данните, три държави изпъкнаха в негативен смисъл. Едната е Италия, другите две са България и Румъния. Така че, когато стратегията ни беше одобрена, решихме да дадем приоритет на тези две държави и затова стартирахме пилотни инициативи в областта на образованието, насочени точно към трите области, които вече споменах. В началото на годината стартирахме инициативата си Call for Education първо в България и Румъния, което ни послужи като пилотна програма за новото ѝ издание Call for Education Еurope, което току-що лансирахме в още 10 други държави.



В България малко над 50% от учениците на 15-годишна възраст покриват основните изисквания на тестовете PISA, докато в страните от ОИСР показателят е между 75% и 80%. Има разлика от около 30 процентни пункта, която трябва да се запълни. И това са средните резултати, което означава, че има и общности с по-ниски постижения, затова е важно да се намесим.



Разбира се, трябва да се подобри и социално-икономическата ситуация, в която децата се раждат и живеят. Тези, които са с по-ниски резултати, често са от уязвими групи, така че ние имаме отговорност да дадем възможности, средства и инструменти на местните организации да намерят начини да насърчават инициативи, които да генерират промяна и да окажат въздействие върху тези хора.





С какво ви спечелиха победителите от България в Call for Education – Сдружение „Образование без граници“ („По-успешни по математика с Кан Академия в прогимназия“) и Младежка фондация „Арете“ („Uni Youth – Насърчаване на благоприятни условия за високи достижения в образованието на възпитаници от ромски генезис“)? И какви резултати очаквате от тях?



Трябва да кажа, че конкуренцията беше много силна. Когато открихме инициативата, не знаехме какъв интерес ще има към нея, но колегите ни от УниКредит Булбанк свършиха прекрасна работа и селектираха 4 проекта от общо над 70, които отидоха на финала. Изборът на два от тях беше много труден, защото всички бяха изключително добри. Ние оценявахме няколко важни елемента – сериозността на организациите, които стоят зад проектите, възможностите им да работят с деца, тяхната финансова независимост, за да не разчитат само на нашите средства, а да продължат да осигуряват и в бъдеще проекта си, способността им да прилагат иновативни решения. Имаше значение и ефективността на разходите, така че по-голямата част да отива в програмите, а не в поддръжка на организационната структура.



Очакваме осезателни резултати и имам горещото желание да се върна скоро в България, защото искам да видя какво се е получило. Знам, че когато инвестираме в образование, трябва да сме търпеливи, защото резултатите идват минимум след година или по-дълъг период. Но ние отблизо ще следим проектите и работата на двете организации по тях и ще видя какво са постигнали. Аз съм сигурна в тях, защото имат сериозна история с доказани резултати.





Бихте ли споделили какви са резултатите от дейността на фондацията досега и кои са инициативите, с които най-много се гордеете? Какво предстои?



Фондацията съществува от 2003 г., така че има много дейности, които сме приключили, и много, които са в развитие, но мога да дам няколко числа. За 20 години ние сме инвестирали над €150 млн. в цяла Европа, което е значителен ресурс. Подкрепили сме над 1000 преподаватели и студенти в областта на икономиката и финансите в обучението и магистърските програми с изпращането им да учат в чужбина в най-престижните училища. В същото време сме осигурили и завръщането на много от тях, така че да приложат на място наученото и да повишат нивото на образованието в собствените си държави.



Друг елемент, който е изключително важен, е възможността на нашата организация да се включва със своите служители в помощта за уязвими групи. Имаме дългогодишна програма, наречена Gift Matсhing, която тази година отчита своята 20-а годишнина и чрез която сме подкрепили над 6000 местни инициативи с помощта на нашите служители. Само този проект е осигурил €53 млн. за своето съществуване.



Ще дойдат и много нови неща, с които да се гордея, но като обърна поглед назад и видя какво сме постигнали дори само за малко над година, откакто съм във фондацията, виждам, че не само сме привлекли още ресурси – тази година бюджетът ни е €20 млн. при €4 млн. предишната, но и също така сме се насочили към все повече дългосрочно ангажиране. Така че можем да се отнасяме сериозно към образованието, да имаме спокойствието и ресурсите да работим през следващите 3 години и да дадем възможност на младите хора да променят траекторията си в живота и да подобрят не само своето положение, но и това на семействата и на цялото общество.



Гордея се с всичко това и разбира се, то не се дължи само на мен, а на помощта и сътрудничеството на екипа ни, подкрепата на групата, на компетентността на колегите, които ни помагат на място и дават възможност за създаване на силни връзки с местните организации.





