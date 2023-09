Фонд на фондовете участва в Startup Olé 2023

Български стартъпи с инвестиции от наши фонд мениджъри получиха няколко отличия

Фонд на фондовете (ФнФ) се включи в най-голямото събитие в Европа за стартъпи, иновации и технологичен напредък - Startup Olé 2023. Тази година неговото десето и най-мащабно до момента издание се проведе в Саламанка, Испания с участието на министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева и бизнес делегация от представители на българската стартъп екосистема. Инж. д-р Дочка Василева, ръководител на звено „Проекна информация и финансиране“ в екипа на ФнФ, също беше част от делегацията и се включи активно в изложенията и срещите в контекста на утвърждаването на България на международната сцена като водеща дестинация за създаване и имплементиране на иновации.



Всяка година Startup Olé изпълнява амбициозната мисия да свърже основните участници в регионалната екосистема – иновативни стартиращи компании, инвеститори, акселератори и инкубатори, университети и научно-технологични паркове, институции и медии. Настоящото издание събра над 300 стартъпа, повече от 2500 посетители от цяла Европа, както и над 150 корпорации и инвеститори. Проведени бяха близо 90 кръгли маси по теми от стратегическа значимост за развитието на предприемаческата култура и визия.



Освен Дочка Василева от екипа на Фонд на фондовете, в събитието участва също и Павел Велков от „Морнингсайд Хил“ – един от петте ни фонд мениджъра за рисково инвестиране, както и четири стартъп компании, получили финансова подкрепа чрез наши инструменти. Две от тях са от портфолиото на „Витоша Венчър Партнърс“ – Omnio, която предоставя AI софтуерно решение за разследване, автоматизиращо процесите по допустимост и предотвратяване на финансови измами за финансови институци, и Econic One за производство на електрически велосипеди. Останалите две са инвестиции на „Морнингсайд Хил“ – Zenhold, създаваща реалистично и детайлно 3D съдържание, използвайки авангардни технологии, които вдъхват живот на виртуалната реалност, и New Highers, която управлява онлайн платформата за ефективно търсене и наемане на работа nPloy.net. Павел Велков се включи в „пичинг“ сесия на тема „България като привлекателна дестинация за стартъпи и бързо развиваща се екосистема“ и представи пред аудиторията аргументи и личен опит в подкрепа на инвестициите в български стартиращи бизнеси.



Събитието беше богато на отличия за българските представители – след „пичинг“ пред жури, публика и инвеститори, Omnio и Zenhold получиха награди в две категории – първата в Blockchain/Fintech, а втората в Travel/Tourism. „Зелените“ колела на Econic One успяха да впечатлят и министъра на промишлеността, търговията и туризма на Испания – Хектор Гомес, който се снима с тях. В рамките на събитието организаторите връчиха на министър Стойчева специалната награда за страната ни - “Best Global Impact” за насърчаване и развитие на стартиращи компании. Тя отправи няколко ключови послания, подчертаващи потенциала и изградения капацитет на България в областта на иновациите и предприемачеството – например факта, че България е на трето място в Югоизточна Европа по брой стартиращи компании и на второ място като привлекателна стартъп дестинация. Министър Стойчева заяви, че е важно всички заинтресовани страни - академичната общност бизнесът, стартъп компаниите, да започнат да следват модела на „отворена иновация“. Той разчупва традиционните подходи и осигурява възможности за нови решения и по-ефективно свързване на иноваторите от различни среди в единен пазар, в който те са подкрепяни и конкурентоспособни.



На финала министър Стойчева отправи покана към организаторите следващото издание на Startup Olé 2023 да се проведе във Варна, като все още не е уточнена конкретна дата.

