Над 20 технологични лидери ще споделят прогнозите си в най-големия форум за иновации и технологии в Югоизточна Европа

Над 20 лидери на български и световни технологични компании ще споделят своите прогнози за развитието на високотехнологичния бизнес по време на най-големия форум за иновации в Югоизточна Европа SEE INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT. Събитието ще се проведе на 29 септември в София, а негови организатори са Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и Българската стартъп асоциация (BESCO). Конференцията ще се превърне в най-гореща точка за високотехнологичните услуги в региона и ще се проведе под мотото „Югоизточна Европа - двигател на растежа“.



На нея ще бъдат обсъдени тенденциите и прогнозите за развитието на индустрията на бизнес услугите и сектора на технологиите в контекста на Индустрия 5.0, ESG принципите, кибер сигурността и все по-съвършените AI инструменти и мястото на човека в тях. Форумът ще бъде и платформа за обмяна на опит в сферата на иновациите и технологичния трансфер в региона. В рамките на събитието ще бъде представен доклад за развитието на високотехнологичната индустрия в Югоизнточна Европа по държави и потенциала на всеки един от пазарите.



Сред специалните гости ще бъде избраният за №1 мотивационен спийкър извън САЩ в класацията Global Guru - Джим Лоулес - всепризнат международен лектор, вдъхновил с речите си над 1 милион души на пет континента.



В рамките на събитието ще ще бъдат връчени и международните награди SEE ITS Awards, чийто срок за участие е удължен до 12 септември - https://seeitssummit.com/awards-2023. Те ще отличат най-добре представилите се компании в региона, добрите практики в индустрията на знанието, проактивността на местните власти и взаимовръзките между участниците в цялата бизнес екосистема, които допринасят за нейното развитие. Наградите ще бъдат връчени в 10 категории – „Бизнес трансформация на годината“, „Работодател на годината“, „Най-добър доставчик на бизнес услуги“, „Технологичен стартъп на годината“, „Иновация на годината“, „ИТ продукт на годината“, „Най-добра социалноотговорна инициатива“, „Най-добро партньорство между бизнеса и образователните институции“, „Най-добър проект за устойчивост“ и „ESG лидер“.



Международно 10-членно жури от представители на света на бизнеса ще оцени проектите, като победителите ще бъдат обявени на специална гала церемония на 29 септември.

