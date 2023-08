Vivacom с атрактивни Back To School оферти за малки и големи ученици

По случай приближаващия старт на учебната година, Vivacom предлага атрактивни Back To School устройства с отстъпки до 100 лева в цялата си търговска мрежа. Специално за нуждите на малките ученици, телекомът предлага богата серия от детски смарт часовници с цветна изненада, избрани таблети и смартфони с много възможности за учене и комуникация и не на последно място, специален пакет на PlayStation 5, в комплект с две игри за забавление и развлечение.



Промоционалната кампания e валидна в комбинация с план от Vivacom до 13-ти септември или до изчерпване на количествата във физическите магазини и онлайн магазина на телекома.



MyKi 4 и MyKi 4 LITE са смарт часовници, специално създадени за деца. Имат вграден микрофон и високоговорител за лесни двупосочни гласови разговори с родителите. Оборудвани са с GPS приемник, който предоставя пълна информация на родителите за локацията на тяхното дете. Умните часовници имат и полезни функции като вграден крачкомер, забавна математическа игра, задаване на аларми и режим „Не безпокойте“, осигуряващ максимална концентрация по време на учене. Също така са водоустойчиви със сертификат IP67 и могат да издържат потапяне до 1 метър в сладка вода за 30 мин. MyKi 4 се предлага в комплект с дигитален алармен часовник на цена от 5.98 лева на месец, в комбинация с план Unlimited 100, а MyKi 4 LITE - в комплект с атрактивна детска флаш памет за 1.98 лева на месец, в комбинация с план Unlimited 100.



Часовникът Redmi Watch 3 има дълъг живот на батерията и издържа до 12 дни при пълно зареждане. Поддържа повече от 120 режима на тренировка, включително бягане на открито, колоездене, туризъм и плуване в басейн. Чрез него могат да се извършват лесни Bluetooth гласови повиквания и има пет системи за позициониране и проследяване с висока точност. Специално за учениците се предлага от Vivacom в комплект с цветна силиконова каишка за 5.98 лева на месец, в комбинация с план Unlimited 100.



Част от атрактивните Back To School оферти са и два страхотни таблета – новият Blackview Tab 13 и Lenovo Tab M8, които разполагат с двойни говорители, детски режим и ниски нива на синя светлина. Двете устройства са щадящи за очите. А специалният режим за четене и издръжливата батерия ги прави удобни за учене. Blackview Tab 13 може да бъде закупен за 10.98 лева, в комбинация с план Unlimited Traffic 100, а Lenovo Tab M8 се предлага за 3.98 лева на месец, с план Unlimited Traffic 100.



Сред страхотните предложения за по-големите ученици с намаление до 100 лева са и редица смартфони от среден клас. Елегантният смартфон Poco X5 Pro впечатлява със стилния си дизайн, 100 MP основна камера и издръжливата батерия, позволяваща продължително ползване. Huawei Nova Y91 е с мощната 7000 mAh батерия и суперзвук за слушане на музика и гледане на видеа, а Realme C53 и Samsung Galaxy A23 се предлагат в комплект със стъклен протектор за допълнителна защита.



За забавлението на малки и големи и по време на учебната година, Vivacom предлага специален пакет на хитовата игрова конзола PlayStation 5, в комплект с допълнителен безжичен DualSense контролер и две видеоигри – God of War: Ragnarok и Gran Turismo 7 Standard edition. Пакетът се предлага на цена от 42.98 лева на месец на изплащане за 36 месеца, в комбинация с план EON PREMIUM. С този план, клиентите могат да се насладят на високоскоростен оптичен интернет, иновативна TV платформа и богатото съдържание на EON Видеотека.

...