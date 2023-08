63% от IT специалистите искат да работят хибридно, а 27% - изцяло отдалечено

През август най-търсените дистанционни позиции са за софтуерни разработчици

Източник: Shutterstock

63% от заетите в технологичния сектор искат да работят хибридно, а 27% споделят, че предпочитат изцяло отдалечени позиции, показва проучване на един от водещите сайтове за IT обяви – DEV.BG. Статистиката на платформата показва, че след пандемията дистанционният режим на работа остава предпочитан, а едва 8% от IT специалистите искат да се върнат в офисите. Тенденцията дори се засилва и през последните месеци активно се търсят отдалечени длъжности.



“Август е месец за почивки, който обикновено се асоциира по-малко с търсене и намиране на нова работа. В разгара на най-отпускарския период обаче в технологичния сектор все още не се забелязва спад в кандидатстванията за свободни позиции” - посочват от DEV.BG. Всеки ден средно 2500 IT специалисти търсят работа в платформата за обяви.



От началото на месеца най-търсените дистанционни позиции са за софтуерни разработчици, като най-предпочитан от кандидатите е Backend Development сегментът. По данни на платформата той води убедително с близо 40% от всички търсения за дистанционна работа. Друг интересен факт, който споделя специализираният сайт за работа в IT сектора, е свързан с езика, на който предпочитат да програмират специалистите, търсещи дистанционна работа. Изненадващо това се оказва Python с 32.47% от всички търсения. По-масовите от типа на Java, .NET и PHP, за които се търсят повече специалисти и съответно се предлагат и повече на брой обяви с дистанционен режим на работа, остават по-назад.



Вторият фаворит на кандидатите са позициите, свързани с Frontend Development. Повече от половината от всички търсения в сегмента са за разработчици, използващи технологията React. В областта на Infrastructure убедително води професията на Devops, следвана от Cybersecurity и SysAdmin, като търсенията за дистанционна работа за Database Engineer се нареждат на последно място и заемат едва 1.74% от търсенията в тази категория.



Специалистите по осигуряване на качеството на софтуера (Quality Assurance) също са активни в разглеждането на remote позиции. Близо 10% от търсенията попадат в този сегмент, като не се наблюдава значителна разлика в двете основни направления – Manual QA и Automation QA.



Доста по-малка част от търсенията за дистанционна работа са направени от специалисти в областта на UI/UX дизайн, IT Project Management, Product Management, Tech Support, Fullstack Development и Data Science. А едва под един процент попадат в категориите Mobile Development и ERP/CRM Development.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...