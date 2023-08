Стажантската програма на Yettel търси нови таланти

Едногодишната платена програма Hub by Yettel приема кандидатури на млади специалисти до 11 септември

За девети път стажантската програма на Yettel отваря врати за млади таланти, които мечтаят да бъдат част от света на телекомуникациите и новите технологии. Кандидатстването за място в Hub by Yettel е отворено до 11 септември и своя шанс за кариерна реализация в телекома могат да намерят току-що завършили млади специалисти или студенти в последна година на обучение. Програмата предлага платен стаж с продължителност една година, а участниците в новото издание могат да изберат зa свой професионален старт една от обявените позиции в сферата на маркетинга, дигиталните продажби, финансовия рипортинг и анализ, предоставянето и управлението на TV и IT услуги, разработването на софтуер, администрирането на съдържание.



С Hub by Yettel младежите получават шанса да бъдат равноправна част от екипите на телекома и да развият ключови бизнес и лични умения. Заетостта е на пълен работен ден с два дни в седмицата възможност за работа от вкъщи. Всички участници имат свои ментори, които ги напътстват във всекидневните им отговорности, а при отворена позиция имат шанс да останат на постоянен трудов договор. За осемте издания на програмата 85% от участниците са станали постоянни служители на оператора. За първи път в това издание на Hub by Yettel талантите ще трупат опит и знания не само в избраната от тях позиция, но ще имат и възможността през първите няколко седмици на стажа да преминат на ротационен принцип през различни отдели в компанията и да открият точното място за тях.



В рамките на Hub by Yettel младите специалисти получават не само заплащане, но и същите придобивки като служители на компанията, сред които: план с неограничени минути и MB, отстъпка за мобилно устройство, допълнително здравно осигуряване, добавка за транспорт, ваучери за храна, допълнителни дни годишен отпуск, безплатен достъп до платформата за допълнително професионално усъвършенстване Linkedin Learning.



Бъдещите стажанти могат да подадат своята кандидатура през сайта на yettel.bg, като преминалите първоначалния подбор ще бъдат поканени да се запознаят с ценностите на компанията и да участват в различни предизвикателства и активности в рамките на един ден. След това ще преминат през индивидуално интервю за финален подбор, на което ще могат да демонстрират своята мотивация и да зададат своите въпроси към мениджъра на екипа.



Повече информация за стажантската програма Hub by Yettel и описание на конкретните задължения и изисквания към кандидатите за всяка позиция можете да откриете на сайта на yettel.bg.



За Yettel



Yettel е новият телекомуникационен бранд на PPF Telecom Group, въведен през 2022 г. за пазарите в България, Сърбия и Унгария. Поставяйки клиента на първо място, мисията на Yettel в предоставянето на свързаност и дигитални услуги е ясна: да помага на хората да постигнат баланс в живота.



Yettel България, част от PPF Group, е телекомуникационна компания, предоставяща свързаност на над 3 милиона потребители с хора, устройства и бизнеси. До март 2022 г. компанията присъства на българския пазар като Теленор България.



През 20-годишната си история на българския пазар компанията изгради силна репутация на пионер в областта на безжичните мрежи и отвъд тях, като стартира първата търговска 4G мрежа в България през 2015 г., първата VoLTE услуга през 2018 г. и проправи пътя за развитието на 5G с първия тест на 5G мрежа в страната. Водещият в сектора подход на Yettel към инфраструктурата спечели шест последователни сертификата Best in Test, присъдени от световната организация umlaut, която определя златния стандарт в сектора.



Днес Yettel България има повече от 1800 служители, разполага с над 180 магазина за продажба на дребно, а мобилната й мрежа покрива над 99% от населението на България.





