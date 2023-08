Schneider Electric е първа в класацията за интегратори на микромрежи на Guidehouse Insights

Водещата позиция е за стратегически партньорства и инвестиции в съвместни дружества като AlphaStruxure и GreenStruxure

Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, обяви днес, че заема челното място в първото издание на класацията за интегратори на микромрежи Guidehouse Insights 2023. Отличието е признание за уникалната стратегия и практика на Schneider, които намират израз в услугите на компанията, свързани с микромрежи, технологии и иновативен обхват на доставка чрез съвместни дружества.



Във време, когато екстремните метеорологични явления все повече оказват влияние върху устойчивостта на мрежата, необходимостта от декарбонизация и нейната значимост се открояват. Микромрежите осигуряват гъвкавост като източник на чиста, самостоятелно генерирана енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като слънчеви фотоволтаични инсталации, вятърни инсталации и съхранение на енергията произведена от тях в батерии. Предприятията, които желаят да защитят дейността си от риск от прекъсвания на захранването и колебания в цените на енергията, се обръщат към интегратори на микромрежи, за да улеснят инсталирането на микромрежовото оборудване и да си осигурят технологиите за контрол и оптимизиране на неговата работа. GreenStruxure



GreenStruxure са вашият нов енергиен доставчик на нулеви въглеродни емисии, цифрова, рентабилна, устойчива енергия за търговски и промишлени сгради в САЩ. Това е водеща компания в новата категория EaaS (енергия като услуга), която се фокусира върху микромрежи за възобновяема енергия и усъвършенствани дигитални услуги, за да помогне на клиентите при изпълнението на техните устойчиви бизнес цели. Ако искате да намалите въглеродния си отпечатък и да поемете контрола върху енергията си, GreenStruxure, съвместно предприятие на Schneider Electric и Huck Capital, със своите първокласни партньори за финансиране, е на линия да работи с вас на всеки етап от този път.



Schneider Electric оглавява тазгодишната класация благодарение на опита си в разработването както на високо персонализирани решения, така и на новото стандартизирано предложение EcoStruxure Microgrid Flex за средни по големина търговски обекти. Финансовите партньорства и съвместните дружества с трети страни като AlphaStruxure и GreenStruxure също допринасят за високото класиране на компанията. В качеството си на доставчици на енергия като услуга (Energy as a Service, EaaS) през целия жизнен цикъл, а именно „проектиране – финансиране – изграждане – експлоатация – поддръжка“, AlphaStruxure и GreenStruxure въвеждат иновативна диференциация на пазара. Взети заедно, Schneider и неговите партньори могат надеждно да предоставят персонализирани или модулни решения, като използват богатия опит на компанията в проекти за микромрежи и за разпределени енергийни ресурси наред с технологиите за автоматизация и изпитаните инструменти за мащабиране на решения. Само в Северна Америка Schneider Electric успешно проектира, изгражда и в момента поддържа над 350 авангардни проекта за управление на микромрежи.



„Schneider винаги е поставял устойчивостта, клиентите и своите партньори на първо място във всяко начинание и това намира израз в лидерската ни позиция в световен мащаб“, посочи Маниш Кумар, изпълнителен вицепрезидент на подразделението за глобална дигитална енергия в Schneider Electric. „За нас е чест да получим признание от Guidehouse Insights за нашата водеща роля, експертен опит и за предоставянето на висококачествени, стратегически решения в областта на управлението на ВЕИ чрез микромрежи, което дава възможност на клиентите ни да постигнат още по-добри резултати в декарбонизацията на енергийните си операции.“ AlphaStruxure



AlphaStruxure е водещ доставчик на Energy as a Service (EaaS) – енергията като услуга – който проектира, изгражда, притежава, експлоатира и поддържа адаптирана енергийна инфраструктура, включително микромрежи. За разлика от други доставчици на EaaS AlphaStruxure притежава системите на своите клиенти за целия им жизнен цикъл, като по този начин доставчикът е напълно отговорен за дългосрочните резултати по отношение на устойчивостта, надеждността, намаляването на парниковите газове и стабилността на разходите — за избягване на капиталови разходи и излишна сложност. Уникалният съвместен модел на AlphaStruxure съчетава инвестиционната подкрепа на Carlyle със 185-годишната история на Schneider Electric и неговия опит като доставчик №1 на микромрежови технологии с над 350 успешни проекта в Северна Америка. Като утвърден новатор в новата енергийна ситуация AlphaStruxure насърчава амбициозни трансформации на енергоемки организации от частния и публичния сектор. AlphaStruxure е базирана в Бостън, Масачузетс, и работи в цяла Северна Америка, като същевременно се възползва от глобалните възможности на бизнеса.



„Струва си да се подчертае, че в първото издание на класацията за интегратори на микромрежи Schneider се класира на първо място благодарение на глобалното си портфолио от проекти за микромрежи, опита в проектирането на високо персонализирани решения, новото стандартизирано предложение за средни търговски обекти и иновативните си партньорства за финансиране от трети страни“, коментира Дан Пауър, старши анализатор в Guidehouse Insights. „Онова, което Schneider Electric прави най-добре, е да приспособява конкретни решения за енергийните нужди на своите клиенти, като гарантира, че платформите, инфраструктурата и технологиите работят продуктивно заедно и помагат на клиентите да постигнат своите бизнес цели. Това определя лидерството им на пазара на микромрежи.“

За Schneider Electric



Целта на Schneider е да даде възможност на всички да се възползват максимално от енергията и ресурсите на планетата за постигането на напредък и устойчивост за всички. Ние наричаме това Life Is On.

Нашата мисия е да бъдем вашият дигитален партньор за устойчивост и ефективност.

Ние управляваме дигиталната трансформация чрез интегриране на водещи в световен мащаб процеси и енергийни технологии, облачни платформи, контрол, софтуер и услуги през целия жизнен цикъл за осъществяването на интегрирано управление на компании, домове, сгради, центрове за данни, инфраструктура и промишлени сектори.

Ние сме най-локалната от глобалните компании. Поддръжник сме на отворените стандарти и екосистемите за партньорство, които приемат и се вдъхновяват от нашите споделени смислени цели и ценности за приобщаване и овластяване.

