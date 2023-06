Да се върнеш в България и създадеш бизнес за 2 млн. клиенти

Срещу годишна такса от $432 клиентите на българската платформа получават 63 курса, включващи видеоуроци, практически задачи, куизове, изпити, мотивационна геймифицирана система с точки и награди

Текстът е публикуван в бр. 3 (31) на сп. Business Global

Недко Кръстев, основател на 365 Data Science:

По света ще има по-малко проблеми, ако хората получават образованието, от което имат нужда

Когато се довериш на опита и на инстинкта си и влезеш в ниша, която ще се развива експоненциално; избереш печеливш бизнес модел и събереш правилния екип – можеш да пробиеш и в силно конкурентен пазар, какъвто е този на платформите за онлайн обучение. Нишата е работата с базите данни, опитът и инстинктът идват от финансовия анализ, екипът е български. Идеята за ед-тех платформата за онлайн обучение 365 Data Science е на Недко Кръстев, който след студентство и работа в чужбина се завръща в България, за да реализира експортно ориентиран продукт.Кръстев е учил в Университета Бокони и е работил в Италия, Германия и Великобритания. Кариерата му на финансов анализатор преминава през PwC и Coca-Cola. През 2014 г. стартира бизнеса си в България, разработвайки в началото сам, а впоследствие с малък екип обучителни курсове по финанси. Финансира се съвсем сам, като и до днес 365 Data Science се самофинансира.Желанието му е да направи собствения си бизнес в родината си и намира страхотни млади кадри, които искат да работят и да се развиват тук.365 Data Science е ед-тех платформа за онлайн обучение. Програмата предлага всеобхватна рамка, която отговаря на нуждите на начинаещи и напреднали специалисти в сферата на работата с данни. В платформата потребителите се обучават чрез видеоуроци, многобройни практични упражнения и примери от реалния свят. В края на всеки курс и кариерен трак обучаващите се полагат изпит и получават сертификати за успех, които могат да бъдат верифицирани от работодателите им. Платформата е и геймифицирана, а това прави преживяването ангажиращо и мотивиращо.365 Data Science предоставя възможност да навлезеш в индустрията чрез курсове като „Въведение в данните и науката за данните“, „Стратегия за работа с данни“, „Управление на продукти за наука за данни“, както и да усъвършенстваш базисни умения, необходими на всеки в бизнеса като „Въведение в Ексел“, „Майкрософт Ексел за напреднали“, „Статистика“, „Математика“, SQL, “Въведение в Python”, „Въведение в R програмирането“ и много други.Лектори в платформата са световноизвестни експерти, които практикуват или са практикували професията в големи корпорации. Някои от тях са блогъри, влогъри и инфлуенсъри, които преподават и изнасят лекции в целия свят. Сред тях са Бернар Мар, автор на книги и статии в издания като Forbes.com, с 2 милиона последователи в LinkedIn; Тина Хуанг, чийто YouTube канал има над 480 000 последователи; Кен Джи с над 230 000 последователи и Дейвис Балаба, който е Head of Data Science – New Product Experimentation във Facebook.Сред инструкторите има и българи, някои от които са част от екипа на компанията. Те са възпитаници на висши учебни заведения като Cambridge University, Oxford University, CalTech, the Erasmus University of Rotterdam, Bocconi University, а професионалният им опит включва международни фирми като PwC, Coca-Cola, HSBC, PaySafe, EPAM Technology и др., вкл. Европейската комисия.Това, което отличава 365 Data Science от други ед-тех компании като Coursera, Udemy, LinkedIn Learning, e нейният бизнес модел. На първо място, нейната специализация – тя предлага обучение само за материи, свързани с работата с данни. Недко Кръстев е стартирал с Udemy и до ден днешен там се продават отделни единични курсове, изготвени от екипа на 365 Data Science, но именно от работата там стига до извода, че по-удачният вариант е да се направи платформа, разработена специално за нуждите на студентите, които искат да се развиват в сферата на данните. И засега този залог изглежда успешен.Друга отличителна характеристика на платформата е, че тя работи на абонаментен принцип – клиентите плащат годишна такса от $432, срещу която получават 63 курса. В самия курс освен видеоуроци има практически задачи, куизове, изпити и мотивационна геймифицирана система с точки и награди. Както и социален елемент, чрез който студентите могат да общуват помежду си, да споделят и да си помагат.Между 2014 и 2018 г. 365 Data Science създава екип и започва да произвежда онлайн курсове, като ги предлага на пазара чрез други платформи. През 2019 г. е лансирана собствената платформа за учене. През 2020 г. избухва пандемията от Ковид-19, което ускорява бизнеса и платформата достига до над 1 милион клиенти. Между 2020 и 2022 г. е лансирана нова версия, включваща секция за бизнес потребители и геймификация, добавени са множество нови и актуални курсове, разработени със световни експерти, и броят на студентите на 365 се удвоява до 2 милиона.През февруари тази година компанията пусна и втория си продукт 365 Financial Analyst – аналогична платформа за обучение в сферата на финансите.Още от създаването на компанията курсовете се разпространяват глобално. Всеки може да се абонира независимо в коя точка на света се намира. През годините ясно личи къде има по-голямо търсене за обучителните курсове и програми за работата с бази данни. Такива са САЩ, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Индия, Пакистан, Египет и Нигерия.Към момента компанията наброява 25 човека, като само един от тях не е българин. Офисът ѝ е в София, но някои от членовете на екипа работят от дистанция, от други градове в България или Европа.Като експерти по работата с данни екипът често прави и собствени проучвания, за да демонстрира разнообразни модели за обработка и визуализации на данни. Веднъж годишно публикуват анализ на пазара на труда и перспективи за работа за професиите data scientist, data analyst и business analyst – трите професионални сертификата, които могат да бъдат придобити чрез платформата. Особено голяма популярност придоби последното проучване на компанията, посветено на съкращенията в технологичния сектор през 2022 и 2023 година. В него екипът използва интересна методология с анализ на 1157 публични LinkedIn профила. Данните разкриват какви всъщност са засегнатите от съкращенията ИТ специалисти. Проучването продължава, като проследява колко и кои от тях впоследствие намират нова работа, каква и в кои индустрии. Данните от това проучване са използвани от медии в целия свят, а оригиналната статия е препечатана над 300 пъти.Много интересна аналогия. Със сигурност мисля, че за големите технологични компании (Google, Meta, Amazon, Microsoft, Open AI и др.) данните, генерирани от потребителите им, са като златна мина. Колкото повече информация успяват да събират, толкова по-успешно продават продуктите си и се диференцират от останалите интернет фирми. Нивото на работа с алгоритми и напреднали аналитични методи в тези бизнеси е наистина високо.Съвсем не така стоят нещата в много други индустрии, в които процесите не са дигитализирани и съответно не се събират достатъчно данни. Като финансов анализатор и консултант съм виждал как някои от най-големите брандове в света се затрудняват да изградят цялостни системи за събиране, обработка и докладване на данни. В тези индустрии може да кажем, че „златната треска“ дори не е започнала и тепърва предстои да се случат много интересни процеси на оптимизация.В този динамичен сектор нашата платформа предлага обучение за хора от цял свят, които искат да се научат как да работят с данни, за да бъдат по-полезни за бизнеса, за който работят. Така че, бих се съгласил, че в този контекст можем да бъдем сравнени с някой, който предоставя нужните инструменти на хората, търсещи по-добро кариерно развитие.Да. От март до май 2020 г., когато хората по цял свят бяха затворени вкъщи, видяхме 3 до 4 пъти по-високи нива на учене и ангажираност с нашите материали. Беше изключително мотивиращо да знаем, че помагаме на хората да открият полезно занимание в труден момент. Направихме услугите си безплатни за месец и това доведе до средно 2 млн. минути изгледано време на ден от нашия сайт от стотици хиляди потребители в цял свят.Предлагаме продукта си в цял свят, включително и в България. Разбира се, курсовете са на английски, за да можем да достигнем до по-широка аудитория. Имаме немного на брой, но някои страхотни потребители от България. Винаги ми доставя удоволствие да видя, че българи се записват за услугите ни. Ще работим по това да станат повече от 1% от клиентската ни база.Напротив. Аз лично мисля, че ChatGPT е уникален инструмент, който ще ни позволи да създаваме повече и по-добро съдържание. С правилната нагласа една малка фирма като нашата има шанса да се съревновава успешно с гиганти като LinkedIn Learning благодарение на инструменти като ChatGPT. Потенциалът на този инструмент в образованието е изключително висок. Представете си, че учите дадена материя и имате възможност да разговаряте с някой, който ви дава структура, решения на задачите и фийдбек в реално време. Това е ChatGPT. Иновации като тази се случват независимо дали ни харесват, или не. Но със сигурност не трябва да се преструваме, че не съществуват, а е по-добре да започнем да ги ползваме преди другите.С темпа на развитие на технологиите и иновациите, които се случват в технологичната сфера, е изключително трудно да си представя как би изглеждал нашият бизнес след 10 години. Това, което знам, е, че амбицията ни е да станем една от водещите глобални компании, които позволяват на професионалистите в различни сфера да продължат своето обучение след завършване на формалното си образование. Мисля, че имаме потенциала и екипа, с който да пробием в една от най-вълнуващите индустрии – дигиталното образование.По света щеше да има много по-малко проблеми, ако повече хора получават образованието, от което имат нужда.