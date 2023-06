Пощенска банка успешно финализира сделката по придобиването на бизнеса на „БНП Париба Лични финанси“

Дейността на клона става част от Пощенска банка и продължава работа на българския пазар под бранда ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка (PB Personal finance by Postbank)

Пощенска банка, част от международната група Юробанк, успешно приключи сделката по придобиването на търговското предприятие и дейността на „БНП Париба Лични финанси“, българския клон на BNP Paribas Personal Finance S.A, Франция. Считано от 1 юни 2023 г. дейността на клона преминава към семейството на Пощенска банка и продължава работа на българския пазар под бранда ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка (PB Personal finance by Postbank), запазвайки своя бизнес модел. Сделката бе финализирана в съответствие с българското законодателство и след получаване на необходимите одобрения от компетентните органи. Тя е поредна стъпка напред за Пощенска банка в утвърждаването ѝ като системна за пазара банка, но и от ключово значение за групата Юробанк, като част от стратегията ѝ да разширява дейността си с фокус върху значими регионални пазари, на които е лидер.



В резултат на сделката Пощенска банка затвърждава водещата си позиция в банкирането на дребно и вече заема второ място на пазара на потребителско кредитиране, като добавя нова клиентска база към портфолиото си и придобива портфейл от над 960 млн. лв. потребителски заеми. Той генерира значителни възможности за кръстосани продажби, както и за внедряване на иновативни дигитални решения за удобство на клиентите. С успешното финализиране на сделката към отбора на Пощенска банка се присъединява екип от изключителни професионалисти с доказано ниво на експертиза и стратегическа визия в банкирането.



След трансфера на бизнеса Пощенска банка ще продължи да предоставя в пълен обхват услугите на „БНП Париба Лични финанси“ чрез продуктовата линия ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка (PB Personal finance by Postbank) на настоящите си и нови клиенти при същия висок стандарт на обслужване. В изпълнение на подписаното споразумение Пощенска банка ще включи в портфолиото си от финансови услуги за физически лица и платформата „Депозити с бъдеще“ – изцяло онлайн откриване и управление на депозити.



„В Пощенска банка вече повече от 30 години работим с ясна стратегическа визия за бъдещето и за устойчивия растеж на своя бизнес. С придобиването на дейността на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А“, клон България, още веднъж потвърждаваме амбициите си на ключов лидер на пазара на финансови услуги и желанието си да бъдем банката, която предоставя на своите клиенти иновативни концепции и решения, съчетани с гъвкавост и ефективност. Обединяваме своя богат опит на българския пазар, ресурсите и професионалната компетентност на двата екипа, за да продължим да предлагаме перфектно изживяване и персонални финансови продукти и услуги на своите настоящи и бъдещи клиенти. Комбинираният талант на екипа идва още със заявката да променяме банкирането, съчетавайки най-модерните технологии с традиционните похвати, индивидуалния подход и професионалната консултация. Под новия бранд ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка (PB Personal finance by Postbank) клиентите ни ще продължат да получават разнообразие от атрактивни продукти и бързи услуги, за да отговорим напълно на техните очаквания и високи изисквания. Креативният подход и иновативните идеи са дълбоко заложени в ценностите и на двете компании и това е ключът към ново разбиране за банкирането, което споделяме и ще интегрираме в нова Beyond banking концепция, предоставяща повече стойност и ползи за клиентите“, коментира Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка.



В продължение на много години „БНП Париба Лични финанси“ поддържа сериозно присъствие в потребителското кредитиране в България с предлагането на качествени услуги, а бизнесът ѝ през последните години постига висока доходност. Печалбата след данъци на клона за първото тримесечие на 2023 г. надхвърля 10 милиона лева. В тази връзка прехвърлянето на дейността му към Пощенска банка носи допълнителни ритейл ползи за институцията, сред които общи активи в размер на близо 990 млн. лв., брутни заеми в размер на над 960 млн. лв. и 180 млн. лв. депозити. В резултат на обединението нови 44 локации ще разширят възможностите на модерната клонова мрежа на Пощенска банка, като в тях ще се предлагат само продуктите и услугите на бранда ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка (PB Personal finance by Postbank).



Придобиването на дейността на „БНП Париба Лични финанси“ е трето за Пощенска банка, след две успешни сделки по придобиване за рекордно кратко време – първо на клона на Алфа Банк в България, а след това и на Банка Пиреос България, с което компанията постави началото на вълната от банкови консолидации на българския пазар.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...