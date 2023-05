Шампионите в мултитаскинга

Те си мислят, че са много производителни и ефективни, но се оказва, че съвсем не е така

Източник: Shutterstock

Текстът е публикуван в бр. 3(31) на списание Business Global

Георги К. Първанов е управител на Cteam и партньор в Bulgaria wants you. Член е на Управителния съвет на Българската конфедерация по заетостта, председател е на Контролната комисия на Българската асоциация за управление на хора. Ментор, Teenovator Advisor в Pleggi, Разкажими, 13Mari. Магистър е по маркетинг от Югозападния университет.



Георги К. Първанов



Милениълите, израсли в света на технологиите, смятат себе си за шампиони в мултитаскинга – умението да правиш няколко неща едновременно. Те могат да участват в работна среща, да пишат мейл и да търсят нещо в интернет едновременно. При това твърдят, че го правят много добре. Така се справят и с по-сложни задачи и затова са много ефективни и високопроизводителни. По техния пример и представители на следващото поколение Z също с лекота вършат по няколко неща едновременно.



Но дали наистина са толкова добри? Те, а и някои хора около тях, вярват, че са перфектни в мултитаскинга. И са много ценни в бързото решаване на сложни задачи. Често обаче офис практиката опровергава това. Оказва се, че практикуващите мултитаскинг правят повече грешки и запомнят много по-малко информация в сравнение с останалите служители, показват редица изследвания.



Това е така, защото при мултитаскинга се прехвърляш непрекъснато



напред – назад



от едната задача на другата, работиш по много на брой теми в бърза последователност.



Наистина времето стана много динамично, бизнесът – натоварен, изисква се друго темпо. Спомням си едни предишни времена, когато нямаше мобилни телефони и нови технологии, и човек имаше по една, максимум две задачи за деня. И въпреки това се случваше, особено ако служителят е мъж, пак да ги забрави…В съвременното ни забързано ежедневие най-нормалното нещо е да имаме 10 – 20 – 30 задачи за деня, които са от тотално различен характер, личен и професионален, и всички нас чакат.



Но въпреки това мултитаскингът не е решението. Многобройни изследвания, както и ежедневните ни лични наблюдения, показват, че:



1. Човешкият мозък може да мисли само върху една тема в даден момент.



2. Мултитаскингът води до разсейване от основните задачи.



3. Пада продуктивността.



4. Работата ви се забавя.



5. Когато работите върху една задача, двете полукълба на мозъка са фокусирани върху нея. При мултитаскинга те не работят в синхрон.



6. Когато редовно практикуваме мултитаскинг, ставаме нетърпеливи, нервни и раздразнителни.



7. Хората, заети с мултитаскинг, правят повече грешки от тези, които решават един въпрос след друг.



Според учени, изследващи мозъка, истински мултитаскинг реално няма. Има бързо жонглиране, бързо превключване между задачите. Но се оказва, че това не става нито толкова бързо, нито пък гладко, особено когато става дума за сложни задачи. Нещо повече – учени от университета Станфорд стигат по-далеч в резултат на свое проучване, което показва, че мултитаскингът уврежда мозъка, намалява IQ и проваля кариери. Постоянният мултитаскинг води до по-лоши резултати в решаването на аналитични задачи.



Но практикуващите мултитаскинг няма да повярват на многобройните изследвания, нито ще спрат да го практикуват. Те са убедени, че



имат способности, които другите нямат



А какво правим всички ние, простосмъртните, които не се смятаме за последователи на многоръкия Шива? Особено когато върху главите ни с бясна скорост се изсипват много задачи с голям обем?



Подреждаме ги по приоритет, като според мен най-напред трябва да са тези, свързани с клиентите, след това идва екипът и накрая – желанията на мениджъра. Обикновено обаче в ежедневието приоритетите ни се слагат по друг начин – първо правим това, което иска шефът или собственикът, после всичко останало…



В личен и семеен план най-важният приоритет би трябвало да бъде човекът до нас, неговите желания, вълнения, времето, което трябва да му отделим. Следват децата, роднините, приятелите... В живота обаче рядко се случва така да подреждаме най-важните неща и затова понякога резултатите, които постигаме, не са тези, които сме си представяли и които искаме.



Най-важното, когато заобикаляме мултитаскинга, e едно друго умение, при това коренно различно – да се фокусираме върху една тема, проблем или проект, да го решим, и тогава да минем на следващия.



Това може да се случи, ако работим над ограничен брой задачи, а не върху 100.



Когато са повече, добре да групираме задачите по близки тематики, а не да се хвърляме рязко в коренно различни проблеми. Ако, разбира се, работният режим или домашните задължения го позволяват.



Ограничете разсейването с други проекти, въпроси, теми, шеги, колеги, пуш паузи и се фокусирайте над изпълнението на конкретната задача. След като сте я завършили, може да минете към следващата, или да си починете.



Много от нас, дори и световни политически и бизнес лидери, страдат от състояние, наречено прокрастинация – склонност постоянно и безкрайно да



отлагат неприятни дела и задачи



За съжаление, това не може да продължи до безкрайност, не решава проблемите, а само ги прехвърля за неопределено време.



И аз в моята ежедневна дейност се сблъсквам със склонността на хората да решават приоритетно задачи, които са им приятни, да работят с клиенти, които са по-лесни. Често обаче най-трудните и взискателни клиенти носят по-големи приходи и печалби.



Практикувайте mindfulness (осъзнатост в настоящия момент), молитва, медитация, положително мислене. Която и практика да изберете, тя ще ви помогне да заобиколите мултитаскинга и да увеличите способността си да решавате конкретни задачи, да се съсредоточавате. И все по-често ще ви осенява вдъхновение за нови и нестандартни решения за продукти, услуги и бизнеси.



Опитайте да мислите



само хубави неща

за колегите



за клиентите – има такава техника. Ще видите неочакван ефект как заедно по-леко ще решавате задачите и проблемите.



Редовно ме питат как се справям с много и различни бизнес проекти, медийни изяви плюс личен живот. Всъщност с добро планиране имам време за всичко. Включително и за упражнения, духовни практики, четене, културен живот и пътувания. Намирам време и всеки ден да честитя рождени дни, нова работа, завършено образование на моята безценна и богата мрежа във „Фейсбук“, „Линкедин“ и „Инстаграм“.



Това, над което работя сега, с помощта на моите ментори и жената до мен, е да се науча по-добре да преминавам от суперзабързаното мултитаскинг ежедневие, от среща в среща и от задача на задача, в slow down mode, или режим на забавяне след работа и в почивните дни, където няма бързане, графици, тичане и екшън. И дори може да прекараш един цял ден между дивана и спалнята.

