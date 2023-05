На 30 май отбелязваме Световния ден за подкрепа на хората с множествена склероза - нелечима и неразгадана от традиционната медицина. Според неофициална статистика у нас живеят над 10 000 души с тази диагноза. Повечето от тях са млади хора в най-активните години от своя живот. А тези, които живеят с диагнозата на своя любим партньор, родител, приятел или близък са в пъти повече.Как продължава живота за близките на хората с МС след диагнозата?Как да останем свързани с човека, а не с болестта му?Как да съхраним себе си в това предизвикателство?Как да се подготвим за живот с човек с диагноза?Как да говорим на децата в семейството за това?Тези и други теми ще бъдат част от онлайн семинара „Живот с чужда болест“, посветен на близките на хората с диагноза множествена склероза.Семинарът ще се проведе на 30 май, вторник, от 10 ч. в студио Launchee на бул. Княгиня Мария Луиза 2, ЦУМ ет.1 с предвиден онлайн стрийминг в youtube канала „Мога сам и зная как“ и във FB страницата на Фондацията - https://www.facebook.com/mogasam.org.Записвания за гости (публика в студиото) - тук Водещ на семинара е Биляна Савова, създател на Фондация „МС-Мога Сам“ и организатор на събитието.Лилия Попганчева – психотерапевт с дългогодишен опит с пациенти с МС и други автоимунни заболявания. Специализирала в сферите себепознание, паник атаки и страхове, депресивни състояния и травми, и другиКалина Радичева – йога учител с над 26 годишна практика, юмейхо терапевт и преподавател с 5 дан, водещ на програмата за личностна трансформация Plan To Be. Със специфичен опит в работата с пациенти с МС и други неврологични, и автоимунни заболяванияДесислава Станева – дългогодишен партньор на Андрей Арнаудов – живял с диагноза МС повече от 20 години и един от създателите на Фондация „МС-Мога Сам“, починал през 2021 г.Димитър Сергеев – с диагноза МС от 2021 г., баща на 2 деца, IT специалист"Вече 15 години на този ден говорим за диагнозата множествена склероза, с която живеят все повече хора днес. През всичките тези години на този ден аз съм различна. Не съм това, което бях, когато чух диагнозата. Не съм това, което бях и миналата година. И това е, защото най-доброто решение, което някога съм взимала за себе си, беше да тръгна към това да се променям аз самата. Защото никой не ми е виновен за това, което ми се случва и всичко зависи само мен. Аз нося отговорност за нещата, които искам да правя, за начина, по който искам да се лекувам и как искам да продължа да живея. Моята промяна е избор, който зависи само от мен. И избор, който засяга и хората около мен, които също имат право на своите избори в живота, който продължаваме заедно с тази диагноза“, споделя Биляна по повод темата на събитието.Фондация МС – МОГА САМ е неправителствена организация, която работи в помощ на пациенти с диагноза Множествена склероза и други дегенеративни заболявания. Създадена като движение през 2013 година и регистрирана през септември 2015 г., Фондацията помага на хората и техните близки в посока обучение да се справят сами – психически и физически в живота с МС диагноза. Помага в търсенето на възможности за качествено подобряване на живота им – не само чрез промяна на личната им среда като условия за живот, но и чрез предоставяне на информация за всички съществуващи методи за лечение, които да дават на диагностицираните възможност сами да правят информирани избори за тяхното здраве и лечение.Фондацията се финансира от дарения и доброволческа подкрепа. Вече втора година хора от цяла България изпращат сгънати оригами фигури на жерави, които Фондацията превръща в красиви декоративни пана, за които търси спонсори като част от кампанията „Свързани: 1000 жерави в подкрепа на хората с множествена склероза“. Благодарение на събраните средства и доброволния труд, Фондацията успява да помогне на хора с Множествена склероза и други автоимунни и неврологични заболявания и на техните близки с осигуряването на достъп и финансиране на психотерапевтични консултации чрез програмата за ментално здраве „Изборът“.Един от принципите, по които функционира Фондацията, са личните срещи на Биляна Савова с диагностицираните с Множествена склероза в цялата страна в търсенето на индивидуални решения, мотивиращи разговори, съставянето на режим на хранене и двигателна активност, и много други начини за подкрепа.