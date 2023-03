Учене чрез правене – Светлин Наков, „СофтУни“

Какво можете да прочетете в новия брой на списание BGLOBAL



Учене чрез правене – така създателят на „СофтУни“ Светлин Наков обяснява основната разлика между частната школа за програмисти и класическите университети в страната. Сигурно може да се спори за ползите и недостатъците на приложните вузове и на изследователските университети, но Наков със сигурност е прав в едно – в България липсват учебни заведения, от които да излизат



готови за работа професионалисти.



Затова и Светлин Наков е на корицата на бизнес списанието BGLOBAL – над една-трета от програмистите в страната са завършили Софтуерният университет, създаден от Наков. И който той продължава да развива в две посоки – да разпалва интерес към професията още от детската градини и да го затвърждава в средното училище; и да включи в приложното образование още дефицитни за пазара на труда професии.



Защото бурното развитие на технологиите няма да измести хората от голямата картина, напротив – човекът, а не финансовият ресурс, е в основата на икономиката на бъдещето и основната задача на всяка власт е да инвестира в образованието, казва Доброслав Димитров, председател на асоциацията на софтуерните компании и един от участниците в месечната анкета на BGLOBAL.



Както във всяка сфера от живота, и при образованието водещо е желанието да се учиш, да научаваш, да се развиваш. Личната отговорност и мотивация да си последователен в усилията. Примерите са във всеки брой на BGLOBAL, в този също:



– Светлин Наков, който прилага културата на стартъпа: „Да даваш, не само да вземаш. Когато си стартъпър, получаваш ментор, след това ти на свой ред ставаш ментор, предаваш знания. Това е механизъм, който добрите фирми следват“;



- Евгени Борисов и Иван Георгиев, основатели на компанията за изнесени услуги Pontica Solutions, една от четирите български компании, включени в класацията на Financial Times и Statista за най-бързо развиващите се 1000 компании в Европа. Двамата определят ИТ индустрията в България като най-големият университет в страната;



- Недко Кръстев, създател на обучителната ед-тех платформа 365 Data Science, с български екип и над 2 млн. клиенти, който казва: „По света ще има по-малко проблеми, ако хората получават образованието, от което имат нужда“;



- Петко Стоев, докторант в секция Кибер-физични системи към Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, създал рехабилитационен робот и компания, с която да го реализира като бизнес;



- влюбеният във видеоигрите – и сякаш излязъл от тях – французин Адриен Баки, изградил в България своята компания Chibi Poenix на принципа: „ Опитвахме непрекъснато и всеки път, когато имахме малко пари, ги инвестирахме – в развитие, хора, офиси, реклама.“.



А на който му е писнало от темата за качеството на образованието, да се замисли защо хора с образователна степен и добри професии се включват в подписката на една политическа партия срещу еврото въпреки реалните щети и пропуснати ползи от отлагането му, както показва анализ в този брой на списанието. Хора, податливи за отявлени популисти и бронирани срещу реалността, която е, че



българинът никога не е бил толкова богат,



измерено през покупателната му способност, колкото след присъединяването на страната към Европейския съюз. Разговор с доц. д-р Мартин Иванов, един от авторите на това уникално за страната проучване също може да прочетете в този брой на списанието.



Българи, които могат да станат още по-богати, ако политиците, които избират, използват добре шансовете на европейския пазар и европейските регулации. Такъв шанс за българската индустрия е предложеният от Брюксел



закон за критичните суровини



който изглежда като написан по поръчка от България, обяснява Боян Рашев, управляващ партньор в консултантската компания denkstatt България. На теория, а на практика зависи от това как ще се възползваме от тази по-добра възможност.



Да се възползваме и от възможностите на технологиите, за да намерим пътя, който да ни отведе



обратно към човешката ни същност



– над това разсъждава поредният участник в социалната инициатива на BGLOBAL, Радослав Бимбалов – писател, общественик, създател на водеща криейтив група в страната The Smarts.



В броя можете да прочетете още:



- Как финансовите иновации могат да постигнат по-добро използване и ефективност на ресурсите на новия тип инвеститор – глобалната средна класа. Обяснява Христо Пирински, професор в департамента по бизнес на University of Central Florida и директор на финтех програмата към университета;



- Кои са източниците за финансиране на модернизацията на малките и средни фирми в страната – темата на броя на BGLOBAL;



- защо застрахователните полици на автомобилите поевтиняха през 2022 г. и както се случи на застрахователния пазар – разработка по темата и интервю с Румяна Бетова, изп. директор на „ЗД Евроинс“ АД;



- от какво зависи успешната интеграция на висшите мениджъри в нови екипи;



- особеностите на ребрандинга.



Тези и още текстове може да прочетете в новия брой на BGLOBAL.



