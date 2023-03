София отново е домакин на най-големия форум за иновации и технологии в Югоизточна Европа

На 9 юни 2023 г. София ще се превърне в най-гореща точка за високотехнологичните услуги в Югоизточна Европа като домакин на международната конференция SEE INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT. Фокусът на събитието е „Югоизточна Европа - двигател на растежа“.



Форумът се организира от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и Българската стартъп асоциация (BESCO).



Основната цел на конференцията е да подпомага развитието на бизнес екосистемата в Югоизточна Европа и да позиционира региона като водеща дестинация за услуги с висока добавена стойност и растеж.



Събитието ще събере бизнес лидерите на водещите технологични компании и стартъпи в България и страните от Югоизточна Европа. На него ще бъдат обсъдени тенденциите и прогнозите за развитието на индустрията на бизнес услугите и сектора на технологиите в контекста на Индустрия 5.0, ESG принципите, кибер сигурността и все по-съвършените AI инструменти и мястото на човека в тях. Форумът ще бъде и платформа за обмяна на опит в сферата на иновациите и технологичния трансфер в региона. В рамките на събитието ще бъде представен доклад за развитието на високотехнологичната индустрия в Югоизнточна Европа по държави и потенциала на всеки един от пазарите.



Конференцията ще завърши с три мастър класа с много практически съвети по най-актулантите теми за бизнеса – хибриден модел на работа, успешни и устойчиви образователни практики в региона, тенденции в разработването на иновативни продукти и услиги, правилният подход за позициониране и привличане на инвестиции от стартъп компаниите.



На специална церемония ще бъдат връчени и международните награди SEE ITS Awards. Те ще отличат най-добре представилите се компании в региона, добрите практики в индустрията на знанието, проактивността на местните власти и взаимовръзките между участниците в цялата бизнес екосистема, които допринасят за нейното развитие. Наградите ще бъдат връчени в 10 категории – „Бизнес трансформация на годината“, „Работодател на годината“, „Най-добър доставчик на бизнес услуги“, „Технологичен стартъп на годината“, „Иновация на годината“, „ИТ продукт на годината“, „Най-добра социалноотговорна инициатива“, „Най-добро партньорство между бизнеса и образователните институции“, „Най-добър проект за устойчивост“ и „ESG лидер“. Процесът по кандидатстване е отворен до 10 май, като заявките за участие се попълват на сайта - https://seeitssummit.com/awards-2023.

