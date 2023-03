10-тата Salesforce конференция представи най-добри практики за дигитализация за по-голяма бизнес ефективност

Десетото издание на годишната Salesforce конференция, която се проведе в София, България, и Букурещ, Румъния, между 21-23 март 2023 година, отбеляза десет години от успешното партньорство между Salesforce и Next Consult. Събитието привлече над 500 ръководители от водещи компании от Централна и Източна Европа (CEE), дошли да споделят своя опит и да дискутират перспективи по отношение на дигитализацията на бизнеса.



Орлин Дочев, основател и управляващ партньор на Next Consult, направи впечатляващо встъпително изявление, подчертавайки 13-годишната история на компанията с над 500 успешно реализирани проекти в областта на дигиталната и бизнес трансформация, и повече от 5,000 срещи, проведени с клиенти през годините. Той заяви: "С тази конференция целим да споделим огромния капацитет от бизнес знания и експертиза, които сме натрупали в различни индустрии през този период."



В Букурещ, Ливиу Карчия, изпълнителен директор на Next Consult Romania и управляващ партньор на btProvider, добави: "В един все по-непредвидим и променящ се свят, дигитализацията е мощен съюзник, който да ни помогне да се справим с проблемите на съвременната епоха. Сега е време да ПОЕМЕТЕ ИНИЦИАТИВАТА и да станете пионери във вашата индустрия, залагайки стандарт за останалите да следват."



Конференцията беше професионално модерирана от него в Румъния и от изключителната и очарователна ТВ водеща - Натали Трифонова, в България.



Справяне с предизвикателствата в продажбите



Над 70% от компаниите се сблъскват с проблеми, свързани с продажбите, включително как да се структурира процеса, как да се заложат правилни и проследими таргети и прогнози за продажбите, как да се справим с предизвикателствата при продажбите през дистрибуторски канали, как да се приоритизират и управляват твърде многото запитвания и много още.



Експертите от Next Consult очертаха шест ключови стъпки за успешно внедряване на CRM система, която да се справи с тези предизвикателства.



Дочев обясни, че първата стъпка винаги включва работа с клиентите, за да се определят ясно целите им и да се идентифицират конкретните проблеми за решаване: увеличаване на продажбите, по-бързо реагиране на клиентски запитвания, подобряване на удовлетвореността на клиентите, растеж на международно ниво, следене на прогреса и т.н. Това безспорно е първата и най-важна стъпка във всеки един проект за избор и внедряване на система за управление на бизнеса.



Обединяване на бизнес общността



Конференцията представи над 20 лектори с доказана експертиза и богат бизнес опит. Гостите се запознаха с процесите по дигитализация във водещи компании в сфери като финанси, медии, фармацевтика, земеделие, логистика, iGaming и застраховане. Панелистите, изброени по-долу, споделиха лични истории за това как Salesforce и Next Consult им помагат с трансформацията на техните бизнеси, предлагайки практически съвети и най-добри практики за стимулиране на бизнес растежа през 2023 година и занапред. Сред участниците бяха:



● Андрей Банковски, Търговски директор на Payhawk,



● Яна Караджова, Директор Salesforce приложения в Тева,



● Ирина Поррузиан, Търговски директор на Netinfo,



● Иво Куманов, Изпълнителен директор на NIK Electronics,



● Йонут Габровеану, Ръководител CRM отдел в Generali Romania,



● Андрея Раду, Маркетинг директор в Cargus,



● Александру Коклисан, Оперативен директор в Vantage (част от NIK),



● Андрей Попа, Директор на отдел "Business Intelligence" в Superbet.





Ръководители на високо ниво от Salesforce, FinancialForce, Tableau, Mulesoft и Slack също вдъхновиха аудиторията със съвети за насърчаване изграждането на по-близки взаимоотношения с клиентите, по-добро обслужване, повишаване на ефективността на работа и намаляване на разходите. На сцената бяха:



● Митка Аврамова, Регионален вицепрезидент Продажби в Salesforce;



● Любов Малик, Старши мениджър Партньори, A&C Indirect Markets в Salesforce;



● Анди Кемпбъл, Глобален Solution Evangelist във FinancialForce;



● Тибор Хорват, Marketing Cloud Account Executive CEE в Salesforce;



● Реза Кавана, Senior Account Executive, Enterprise | CEE & CIS в Slack;



● Ищван Виз, Регионален мениджър Продажби – Централна и Източна Европа в Mulesoft;



● Влад Стойка, Enterprise Account Executive - Salesforce Commerce Cloud в Salesforce;



● Влади Николов, eCommerce архитект в Next4Commerce и C4nexus;



● Кристиан Михалка, Търговски директор Enterprise клиенти, Югоизточна Европа в Salesforce;



● Тудор Троф, Tableau Strategic Account Executive в Salesforce;



● Разван Диакону Account Executive, Югоизточна Европа в Salesforce.



Анди Кемпбъл, глобален евангелист във FinancialForce, сподели отлично послание относно процеса по дигитализация в една фирма: "Когато дигиталната трансформация се извърши правилно наподобява превръщането на гъсеница в пеперуда. Но когато се обърка, получавате единствено една много бърза гъсеница."



Любов Малик обяви пък обяви програмата с кауза „Връщане на жените на работа“ (Bring Women Back to Work), която от тази година вече е достъпна и в България и Румъния. Програмата подкрепя жени, завръщащи се на работното място, насърчава равенството между половете и културното многообразие в IT сектора! Инициативате е на Salesforce, изпълняваща се съвместно с партньори на компанията.



Образованието: Ключът към бъдещето



Събитието беше открито с обявяването на партньорството между Next Consult и "Заедно в час", и старта на кампанията #TheNext10Schools.



Траян Траянов, изпълнителен директор на "Заедно в час", подчерта, че неправилните стимули и липсата на лидерство в образователната система довеждат до значително разхищение на човешкия потенциал. "Заедно в час" има за цел да реши тези предизвикателства и да осигури по-добър достъп до качествено образование за всички деца в България.



Светозар Георгиев, член на Управителния съвет на "Заедно в час" добави, че чувствителното подобрение на образователната система е единствения път към дългосрочен просперитет на България.



Съгласявайки се, че образованието е основата за успешна дигитализация и развитие на обществото като цяло, Next Consult винаги подкрепя инициативи, ориентирани към развитието на образователните институции.



Дочев сподели: "В нашата страна има толкова много таланти, на които им трябва съвсем малко, за да разкрият потенциала си. Ние вярваме, че единствено качественото образование може да подобри живота на всички в България. Вярваме и на хората зад каузата на „Заедно в час”. Тя вече е и наша кауза."

