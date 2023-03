Космосът не е граница

След два успешни стартъпа Георги Иванов е сред доброволците зад платформата „Подкрепи.бг“, която демонстрира прозрачност в дарителството

Георги Иванов

Последният (и втори) български космонавт Александър Александров полетя над Земята преди повече от 34 години. Татяна Иванова може да стане първата българска космонавтка, а времето ще покаже кога. Мечтата на 19-годишната българка е напът да се сбъдне благодарение на набраните чрез дарителската платформа „Подкрепи.бг“ над 118 хил. лева само за две седмици. С тях Татяна ще плати таксата си за обучение по космическо инженерство в американския университет Embry–Riddle Aeronautical University – добър старт за кариера на астронавт. Георги Иванов е завършил геология в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2010 г. се включва в предприемаческия клуб Start It Smart. През 2014 г. заедно с Волен Вълков и Димитър Вулджев създава Enhancv – сайт за професионални биографии (CV-та). През 2019 г. с други двама партньори основава онлайн платформата за набор на кадри за ИТ индустрията Noble Hire. Той е сред доброволците, които създават онлайн дарителската платформа „Подкрепи.бг“, стартирала през август 2022 г.



„Подкрепи.бг“ е наскоро стартирала дарителска платформа, поддържана с доброволни усилия на хора, свързани с ИТ индустрията. А Георги Иванов, чиито име и фамилия случайно съвпадат с това на първия български космонавт, е един от хората, които движат цялата ѝ организация.



Опитът



Той е технологичен предприемач с два успешни стартъпа. Завършил е геология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, но не работи по специалността, защото е привлечен от друга сфера. През 2010 г. се включва в създадения предприемачески клуб Start It Smart и това ще предопредели пътя му в живота. „Дотогава представата ми за предприемач беше за човек, който строи блокове или се занимава с тъмен, нелегален бизнес“, спомня си Георги Иванов.



„Беше плюс, че не бях учил бизнес образование, защото не трябваше да се отучвам от определени неща, и веднага се запознах с най-модерните методологии за правене на стартъпи, клиентско развитие, lean методология“, обяснява той. Другото важно нещо от времето в Start It Smart е културата на безвъзмездна помощ „Предай нататък“, която през годините става част от ядрото на българската стартъп екосистема. „На срещите идваха ментори – създатели от най-успешни български ИТ компании като „Орбител“ и „Телерик“, които ни даваха съвети и подкрепа, без да искат нищо насреща, с идеята един ден ние да помагаме на тези след нас“, казва Георги Иванов.



Първата компания, която той стартира през 2014 г. заедно с двама приятели, Волен Вълков и Димитър Вулджев, е Enhancv – онлайн платформа за създаване на професионални биографии за кандидатстване за работа (CV-та). Рисковият фонд Eleven инвестира €200 000 в проекта и когато преди 5 години Георги Иванов продава акциите си, Enhancv е сред най-добре представящите се компании в портфолиото на фонда.



През 2019 г. заедно с други двама партньори Георги Иванов стартира Noble Hire – дигитална платформа, която помага на ИТ компаниите да наемат кадри за средни и по-високи позиции. В момента тя има над 200 клиенти, повечето са международни компании с офиси в България, но участват и чуждестранни фирми, които наемат служители за дистанционна работа.



Noble Hire става един от основните инструменти в България за набор на висококвалифициран персонал за ИТ индустрията – не само софтуерни инженери, но и проджект мениджъри, маркетолози, ръководители за високи позиции. За три години от създаването си платформата е набрала над €350 000 дялов капитал, а за последната година има близо четирикратен ръст на приходи и печалба.



Предизвикателството



Междувременно Георги Иванов става и администратор в най-голямата българска Фейсбук ИТ общност – DevBG, (няма връзка със сайта dev.bg, бел. авт.), която има над 45 000 участници. През 2020 г. журналистическо разследване на bTV, свързано с противоречиви практики на онлайн дарителската платформа HelpKarma, нанася вреди на репутацията на онлайн дарителството и хвърля сянка и върху ИТ общността, като огласява щедри хонорари, давани на програмисти с част от набраните средства. Росен Генчев, колега администратор в Dev.BG, засегнат от общественото мнение за „алчните програмисти“, дава идея на Георги Иванов да създадат подобна платформа, но с изцяло отворен код, с пълна прозрачност и без комисиони, функционираща чрез доброволен труд, която да върне доверието на хората в този тип кампании и дарителски платформи. Росен Генчев прави публикация в групата и за два дни се събират над 700 човека с различни умения. Регистрирано е и сдружение „Подкрепи.бг“, а работата по проекта започва през 2021 г. През август 2022 г. „Подкрепи.бг“ стартира.



Освен кампанията за Татяна Иванова досега платформата има още две успешни инициативи – набиране на 18 хил. лв. за изграждане на стая за ерготерапия в Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ във Варна, както и почти 22 хил. лв. в помощ на пострадали жители на наводнените карловски села, организирана от „Гората.бг“.



„Подкрепи.бг“ дава възможност на всеки да кандидатства с кампания, затова изниква въпросът как екипът ѝ може да разбере дали някой мошеник не иска да събере пари за фалшива кауза. „Имаме най-различни механизми и гледаме да използваме най-много от тях. Единият е изискване на пълна документация за случая. Ако е ремонт, търсим конкретика, чертежи, доброволец отива на място, за да види случая. Ако е нещо, което е извън компетенциите ни, се разглежда от експертен съвет – технически или медицински“, обяснява Георги Иванов.



Човекът или организацията, която предлага проекта, също се изследва подробно по публични данни. „Вчера един младеж ни беше писал: Може ли да си пусна кампания за нов телефон през вас?... Не е това смисълът на „Подкрепи.бг“, дава пример Георги.



„Никой не е застрахован от измами – говорил съм с хора, които от 25 години организират кампании и признават, че са били подвеждани“, казва той. Затова платформата предоставя максимално много информация за всяка кампания, за да могат дарителите да преценят по-добре. В някои случаи се изисква и ангажимент на публично известна личност, която да застане с името си зад каузата.



Лична активност и съвместни усилия



Георги Иванов обръща внимание, че за успеха на кампанията за Татяна Иванова много са допринесли и нейната лична активност в социалните мрежи, интервюта в медиите и целеустремеността й. Успехът в набирането на сериозната сума за толкова кратък период е важен момент и за развитието на „Подкрепи.бг“, защото все повече хора научават за платформата. Само за пример, първата успешна кампания, за която са набрани около 20 хил. лв., отнема три месеца.



Предстоят и много нови и интересни кампании. Сред тях е и първата за финансиране на лечение. Георги Иванов казва, че досега такива инициативи са били задържани, защото обикновено изискват спешно приключване и екипът не е бил сигурен, че средствата ще могат да се съберат навреме. Но сега екипът на „Подкрепи.бг“ има увереност, че ще постигне успех и с подобна кампания. Въпреки това той съветва хората, които търсят повече средства за медицински разходи, да бъдат много активни и да лансират кампанията си чрез няколко различни инициативи. „Успехът зависи от съвместните усилия“, казва той.



В момента в онлайн платформата има 5 активни кампании, сред които набиране на средства за изграждане на игрище за петанк за деца с увреждания и ремонт на общинска сграда за създаване на читалище. Покрай медийната разгласа на „космическото момиче Таня“ интересът към „Подкрепи.бг“ е нараснал значително. Георги Иванов казва, че често на ден отделя по 4 – 5 часа за платформата, а негова колега дори над 8 – 9 часа. Като се добави и времето му за Noble Hire, работният му ден често започва в 6,30 и приключва в 10 вечерта. Но признава, че работата за „Подкрепи.бг“ му дава енергия и удовлетвореност, които влага и в бизнеса си с Noble Hire.



„Подкрепи.бг“ се издържа изцяло от доброволен труд и членски внос на участниците, както и дарения от частни и физически лица директно към сдружението. Но работата нараства драстично и Георги Иванов не е сигурен, че платформата ще успее да се справи още дълго време без поне един човек на постоянна заетост. Така че е напълно възможно в скоро време чрез платформата да бъде лансирана кампания за набиране на средства за самото сдружение „Подкрепи.бг“.



