Биенале НАИВ България 2023 слага България на световната карта на престижните наивистични събития

За втори път в страната се провежда специализирано международно събитие, фокусиращо върху наивизма, като вид изобразително изкуство. На 22 март 2022 беше публикувана виртуалната изложба на Биенале НАИВ България 2023 – 99 артисти от 40 страни от 5 континента са участници в тази уникална експозиция.Конкурсът беше отворен за заявки за участие през ноември 2022 година, като се проведе в два етапа. От получените 617 визуални творби от 312 художници и скулптури от 47 страни международното жури номинира 267 за участие във финалната представителна изложба. От тази група, след последващо журиране бяха избрани петте призьора и окончателната експозиция.Носителка на Голямата награда е Нина Накрадзе от Грузия, а нейни поддръжници са Стела Стефанова от България и Чезаре Нови от Италия. Наградата на публиката отива при Денис Тот от Хърватска, а наградата на организаторите – Хосе Хорхе Чавес Моралес от Перу.Експозицията може да се види тук Biennale NAIVE Bulgaria 2021 - 3D virtual exhibition by SALON OF NAIVE AND INTUITIVE ART | art.spaces | KUNSTMATRIX до 23 април 2023г.Международното жури се оглавява от г-жа Аделина Филева ( Директор на СХГ )и включва колекционери и куратори на наивистични събития и музеи по света: Италия ( г-н Силвано Биела и г-н Франко Мора ), Франция ( Жерар Кампана ), Канада ( г-н Жак Дюпон, бивш куратор на Музей наив в Магог ), Словения ( г-жа Андрейка Нозе – главен уредник на Галерия за наив творци - Музей наив в Требне ), Русия ( г-н Владимир Темкин ); г-жа Биляна Генова ( Директор Култура към Столична Община) и Даниела Осиковска ( куратор на Салон за наивистично и интуитивно изкуство, музейна експозиция ).„Биенале НАИВ България 2023 определено се отличава с много високото ниво на участниците, което направи работата на международното жури доста предизвикателна при селекцията за виртуалната изложба и избора на наградите. Събитието се превърна в едно от най-престижните форуми в света, посветени на арт наив, маргинално и аусайдерско изкуство – жанрове, които бележат значителен ръст в последните години“ – казва Даниела Осиковска, куратор на единствената в страната музейна експозиция на арт наив.За контакти 0888577217 Даниела Осиковска, info@naiveart.euЗа отличените:е родена през 1951 г. в Грузия. Тя е самоук художник и професионален лекар от Тбилиси. Нина работи на пълен работен ден като лекар, тя рисува в свободното си време. Има 4 самостоятелни изложби и участие в десетки общи събития от 1998 г. до последното през ноември 2022 г.е роден в Масаломбарда, Италия през 1938. По професия е адвокат. Живее и работи във Флоренция. Започва да представя творчеството си пред публика от 1975 и оттогава има 7 самостоятелни изложби и над 70 участия в колективни събития в много страни в Европа и Израел. Носител е на десетки награди от форуми в няколко страни, негови творби са в редица музеи за наивизъм и в сборни издания за това изкуство.е родена в Пловдив, България през 1979 г. Има кариера като интериорен дизайнер и рекламист. От 2018 г. е член на Дружеството на пловдивските художници. Стела има 5 самостоятелни изложби в България и участия в множество колективни събития в България и чужбина. Носител на Втора награда от първото издание на Биенале НАИВ България 2021е роден в Копривница, Хърватия през 1980 г. Завършил е готварско училище и в момента работи като професионален готвач в един от най-добрите ресторанти в Хърватия. Започва да рисува в много ранна възраст и първата му самостоятелна изложба се провежда през 1988 г. Най-значимото му самостоятелно събитие се провежда през 2019 г. в Словения по случай 30-годишнината от неговата артистична кариера. Картините му се намират в Музея на града на Копривница, Хърватското дружество на наиистичните художници в Загреб, музейната експозиция на Художествената галерия на наивистичните художници в Требне, Словения и в Асоциацията на наивните художници и скулптори в Хлебине Хърватияе роден през 1965 г. в Трухильо, Перу. Завършва ПГ по изящни изкуства със специалност рисуване и живопис. Хосе е участвал в множество национални и международни изложби, като е бил награждаван в различни интернационални събития в Испания, Колумбия, Франция, Белгия, Аржентина, Полша, Люксембург, Бразилия и МексикоЗа организатора:Салонът на наивистичното и интуитивно изкуство в Белоградчик е единственaта по рода си музейна експозиция в България. Създаден през 2019 г., този проект е резултат от енергията на екип доброволци. Колекцията включва над 300 живописни, скулптурни и графични произведения на творци от 28 страни от всички континенти по света.В страниците на Салона в социалните мрежи могат да се видят всички номинирани творби и автори от 6 континента.Салонът има вече едно успешно издание на виртуалното Биенале през 2021 и два международни салона през 2021 и 2022 в София, Варна и Велико Търново.За наивистичното изкуство:Наивистичното и интуитивно изкуство е жив, действен феномен в глобалната художествена култура днес. Наричат го още „изкуство на святото сърце“, „изкуство на инстинкта“, “необработено“, „модерен неопримитивизъм“, „свободно от канони“. Тези определения подчертават неговата емоционалност и спонтанност. В днешното време, когато наивизмът в живота е рядкост, наивистичното и интуитивно изкуство в живописта заема специално място. Това се дължи на уникалната способност на художниците да потопят човек в свят на безгрижие, наивност и духовна чистота. Въпреки че авторите, които творят в тази област на изкуството не са много, произведенията са изпълнени с това, което понякога липсва в повечето други области: настроение. Без да се влияят от традициите на изкуството, тези художници разчитат на личния си опит и рисуват картини, отразяващи спомените, желанията и мечтите си. Темите, които те избират, често са свързани с тяхното детство, мястото в което са родени, средата в която са израснали, ежедневните рутинни и празнични поводи, но също така обхващат политически, исторически и социални проблеми, да не говорим за фантастични утопични светове. По този начин наивните художници се отличават с оригинална и неповторима стилистична независимост.