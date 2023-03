Ideal Standard поема ангажимент за по-доброто бъдеще на планетата

Предстои публикуването на продуктови декларации по околна среда (EPD) за над 5000 продукти

Източник: Ideal Standard

"Идеал Стандарт" представи своя нов доклад за устойчивост, озаглавен ‘Together for a Better Future’ (Заедно за по-добро бъдеще). Освен че маркира пътя към пълна въглеродна неутралност, докладът хвърля светлина върху подхода на компанията към управлението на отпадъците, екологичната устойчивост на опаковките, както и към постигането и поддържането на стандарти за безопасност на световно ниво във всички дейности на бизнеса си.



Докладът представя девет ключови ангажименти на "Идеал Стандарт" в области като декарбонизация, кръгова икономика, продуктови иновации, безопасност и равенство, които заедно ще доведат до въздействаща промяна. Тези девет цели са тясно свързани с принципите за устойчивост, определени от Глобалния договор на ООН, към който компанията се присъедини през 2022 г., като знак за ангажираност към отговорни бизнес действия. ‘Together for a Better Future’ определя ясни и отговорни цели за наблюдение и измерване на напредъка на производителя, включително целта му да намали въглеродните емисии с 30% през 2030 г. с план за постигане на пълна въглеродна неутралност до 2050 г.



"Идеал Стандарт" вече направи значителни стъпки по пътя си към устойчивост, преминавайки изцяло към възобновяема електроенергия в своя завод за санитарна керамика в Обединеното кралство през 2021 г., спестявайки 2200 тона CO2 годишно. Компанията инсталира повече от 3000 фотоволтаични панела в завода си за смесители в Германия, с капацитет да генерира 1,2 милиона kWh енергия годишно. Също така премина към 100% FFS/PEFC сертифициран дървен материал във всички свои продукти.



"Идеал Стандарт" стартира дейности за депониране на нулево количество отпадъци до 2030 г. Компанията вече използва 100% от месинговите и акрилните отпадъци в собствените си производствени процеси и в момента работи с институциите по околна среда, за да отключи нови технически решения за подобряване рециклирането на керамични отпадъци от 70% на 100% до 2025 г. Освен това се ангажира да елиминира всички пластмасови опаковки за еднократна употреба до 2025 г., като досега е премахнала 80 тона първична пластмаса от своите опаковки чрез оптимизация и преминаване към устойчиви алтернативи.



Предстои да бъдат публикувани продуктови декларации по околна среда (EPD) за над 5000 продукти предимно в европейската верига на доставки. Тези EPD ще помогнат на архитектите и проектантите да разберат въздействието върху околната среда на продуктите на "Идеал Стандарт", как те влияят върху екологичния отпечатък на техните проекти и ще им помогнат да постигнат целите по околна среда. Пълната оценка на жизнения цикъл на продуктите обхваща всички продуктови категории, включително смесители, мивки, тоалетни чинии, тоалетни казанчета, вани, поддушови корита и други изделия за оборудване на бани, предоставяйки подробна и независимо проверена информация.

