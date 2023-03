Американска търговска камара представи осем нови членове

Американска търговска камара представи осем нови членове на бизнес-закуска под бранда „Meet the New Member“. Това се случи пред близо 50 души – представители на компаниите-членове на организацията. Домакин на събитието бе Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Камарата.



„Щастливи сме, че представяме тези осем компании пред нашата бизнес общност. Мнозина от тях вече активно се включват в дейностите на Камарата, партнират с членове и участват в нашите комитети и събития. През 2023 г. имаме много амбициозна програма, с която ще трябва да изпълним нашите приоритети, усиления ни фокус върху членвоете и да продължим да говорим от името на представените при нас индустрии за подобряване на инвестиционния климат в България.“ – каза при откриването Иван Михайлов.



„Ние ще направим нужното така, че всяко едно от нашите събития, ключови проекти или инициативи да се реализират с активното участие на колкото се може повече от нашите членове.“ – подчерта той още.



За новите членове



§ Entract 127 е ексклузивно място за срещи на висши мениджъри, споделено работно място и място за срещи в сърцето на София – бизнес-хъбът на България и административен център. То беше представено от Кристелина Стайкова, генерален мениджър.



§ ЕВН България обслужва югоизточната част на България с електрическа енергия, поддържа електрическата мрежаа, произвежда ток от ВЕИ и много други. Със своите 2200 колеги обслужват 1,5 милиона клиенти. Компанията бе представена от нейния главен изпълнителен директор Александър Сипек.



§ Интерлогистикс Холдинг София е водещият доставчик на услугата „данъчен склад“ в България, който е специализиран в услуги и като транспорт и съхранение на акцизни стоки внасяни от целия свят. Той бе представен от Петър Кирчев, корпоративен адвокат на компанията.



§ Лабкорп Клиникъл Диволъпмент е част от групата Laboratory Corporation of America Holdings (Labcorp), която е публична компания, листвана на Фондовата борса в Ню Йорк, сегмент S&P 500. Компанията бе представена от Пламен Динчев, ръководител на отдел „Център за споделени услуги“.



§ Застрахователен брокер „НетИнс“ е един от най-динамично развиващите застрахователни компании на българския пазар. Тя бе представена от Георги Поповянски, главен изпълнителен директор.



§ Роде и Шварц Австрия ГМБХ - Клон България разработва, създава и продава широк диапазон електронни услуги за индустрията, инфраструктурни оператори и правителства. Компанията бе представена от Любомир Пиперов, ръководител за България.



§ Софмедика България дистрибутира медицинска апаратура и високи технологии за здравния сектор. Тя бе представена от Петя Арсова, Търговски директор.



§ Топ Хоспитал Сървис е сред 10-те най-големи дистрибутори на медицински продуки, медицинско оборудване и консумативи. Тя бе представена от нейния основател Ивайло Батинков.



За Американска търговска камара в България



Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в България вече над 28 години. Тя обединява близо 330 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация.



Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон. Подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 г.

