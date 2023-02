Иновациите ще променят живота на хората

Прогресът ще е все по-видим навсякъде около нас

Калин Димчев

Текстът е публикуван в бр. 11 (27) на сп. Business Global.





Интервю Максим Майер



Фотограф Тони Тончев



Г-н Димчев, като лидер на „Майкрософт България“ и регионален мениджър на 25 държави във Вашите задължения вероятно влиза да гледате в бъдещето. Какво виждате там? Какво може да е новото голямо нещо, което ще промени живота на човечеството? Калин Димчев е Country Manager Lead в CEE Multi-Country region (състоящ се от 25 страни в Централна и Източна Европа и Евразия) и Microsoft Country Manager в България. С почти 6 години на ръководни позиции в Microsoft, г-н Димчев има повече от 20 години опит в управлението и продажбите в международни компании. Любимо професионално предизвикателство е решаването на важни бизнес проблеми с иновативни облачни и AI технологии. Вярва в стратегията, че клиентът е на първо място за създаване на клиентски изживявания, водещи до резултати с измерима стойност. Неговият стил на управление насърчава култура на доверие, развитие и работа в екип.



Съвременните облачни технологии, системите за обработка на големи бази данни и изкуственият интелект вече са навлезли широко в ежедневието и бизнеса. Те променят живота на хората, като дигитализират бизнесите и обществените услуги в целия свят. Бъдещето е в достъпността на тези и други иновации не само за бизнеса, където те допринасят за конкурентоспособност и растеж в различни индустрии, но и в използването им за решаване на социални предизвикателства като екологична устойчивост, достъпност от хора в неравностойно положение и хуманитарни нужди. Това несъмнено ще промени и подобри живота на хората.



Има ли следващи стъпки в развитието на технологиите? Какви ще бъдат те?



Технологичният сектор се развива изключително динамично и не спира да изненадва с нови решения. Но истинският прогрес хората виждат, когато светът около тях се променя с помощта на технологиите. Нашите очаквания са, че такъв прогрес ще е все по-видим навсякъде около нас. Например един фермер днес, с помощта на решение върху облачната ни платформа, може да прогнозира идеалните количества тор и хербицид, които да използва, къде да ги приложи, да знае температурите и скоростта на вятъра в неговите полета, да получава насока кога и къде да засажда и пръска, да получава информация за идеалната дълбочина за засаждане на семена въз основа на влажността на почвата и информация как различни култури могат да задържат въглерода в нея. И този пример е в контекста, че 2050 г. ще трябва да се удвои глобалното производство на храни, за да изхраним планетата. Но тъй като изменението на климата се ускорява, нивата на водата спадат и обработваемите земи изчезват, да се направи това производство устойчиво, ще бъде огромно предизвикателство и технологиите са част от решението. Именно с помощта на усъвършенствани технологии, предоставящи възможности за анализ на големи бази данни, модерни цифрови вериги за обратна връзка, визуализации и разработване на виртуални близнаци, компаниите ще могат да редуцират своя отпечатък върху природата.





Как ще се промени общуването, кои ще са най-вълнуващите предизвикателства?



Пандемията, която преживяваме, изправи компании и служители пред сериозни предизвикателства и установи трайно нови модели на работа. Хората вече очакват гъвкавост, бързина и надеждност в комуникациите, достъпни навсякъде и на всякакви устройства. Растежът на нашата платформа Teams е индикатор за настъпилите промени и ни показва посоката, в която се движим. За две години Teams достигна 270 милиона активни потребители месечно и се превърна в най-използваната платформа за сътрудничество на работното място и в бизнеса. Предизвикателствата днес по-скоро са в правилното и пълноценно използване на множеството функционалности на съвременните платформи. Подходът тук не трябва да е „знаем всичко“, а „да научим всичко“. Метавселената ще бъде следващият голям скок в развитието на комуникациите. Преодоляването на териториалните граници и езиковите бариери е вече факт. Предстои ни навлизане в изцяло нови интерактивни преживявания и взаимодействия.





Microsoft е една от най-иновативните компании в света. Как се поддържа този фирмен дух на непрекъснато създаване и развитие?



Мисията на Microsoft през 1975 година, когато е основана компанията, е била „Компютър на всяко бюро и във всеки дом“. Днес, близо 50 години по-късно, тя е също толкова актуална и глобално насочена – „Да предоставя възможности на всеки човек и всяка организация на планетата да постигат повече“. Иновациите изискват постоянно творчество и са път към реализацията на нашата мисия. Ние търсим идеи, които са значими и смели, отговорни и стъпващи на доверие, обединяващи хората, приложими и лесни за разрастване. Културата на компанията и устремът на нашите служители в посока на нашите ценности и цели са в основата на нашия успех.





Какво включва полетът на „Майкрософт“ в бъдещето, какво той ще донесе на милионите потребители в цял свят? Какво ще носи със себе си в този полет „Майкрософт България“? Колко далеч планирате да стигнете?



Нашият стремеж е да въвеждаме иновации, които променят света. Технологиите на бъдещето нямат физически граници, те са навсякъде около нас – под водата, в Космоса или дори във виртуалния свят. Примери от иновативното мислене в нашата компания са построяването на първия подводен център за данни, създаването на платформата Индустриална метавселена като мост между реалния и дигиталния свят с цел да тласне индустрията напред.



По време на нашите хакатони са разработени важни за науката изобретения като Seeing AI, eye control в Windows и Hype Zone. Те се превърнаха в инструменти, които оказаха влияние върху живота на много хора. Например Seeing AI помага на незрящи хора или хора с увредено зрение да се потопят в реалността около тях и дори да четат текст. Младите хора също генерират множество иновативни идеи. Един такъв пример са българските отбори Quadcore и Yottabyte, които си поделиха третото място на 2022 Imagine Cup Junior Virtual AI Hackathon с две впечатляващи решения за опазване на природата.





На кого най-много разчитате във Вашето пътуване във времето?



Кариерата ми стартира от малък предприемачески бизнес в електронната търговия и продължи в големи регионални и мултинационални компании във финансовия и ИТ секторите. Всеки един етап от кариерата ми, без значение в коя индустрия и без значение колко голяма е била компанията, са ми дали опит, благодарение на който съм надграждал своите професионални умения. Един от основните принципи за личен растеж, развитие и успехи, който не бих променил с времето, е, че всеки служител трябва да вярва в своята организация и екип, когато това е подплатено с ясна мисия и солидна ценностна система.



Къде мислите, че ще сме в бъдеще ние българите на световната карта по конкурентоспособност на кадрите? Как да сме по-адекватни на глобалните промени и да развиваме най-успешно хората си?



В България имаме нужда от работна сила с дигитални умения. Според DESI 2022 във възрастовата група от 16 до 74 години само 31% от българите имат основни дигитални умения, което е леко подобрение спрямо 2021 г. Тези резултати не са задоволителни и както бизнесът, така и държавата трябва да полагат усилия за подобряването им. Глобалната кампания на Microsoft за повишаване на уменията имаше за цел да работи в посока запълване на тази празнина. От възможността за безплатно обучение се възползваха над 48 000 българи, което показва, че хората са жадни за подобряване на своите умения в дигиталния свят.



В София току-що отвори врати Dream Space, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Math) център, създаден от Microsoft и Telelink в подкрепа на усилията на Министерството на образованието за въвеждане на ефективно STEAM обучение и преподаване, достъпно за всеки ученик във всяко училище в България. Всички дейности в Dream Space са безплатни за всички български училища. Предлагаме както ресурси, обучения и помощ за учителите, така и уроци за учениците чрез използване на иновативни, интересни и забавни технологии като виртуална реалност, Micro:Bit и образователната версия на Minecraft. Целта ни е да достигнем до 10 000 български ученици и учители през този първи учебен сезон. Напред във времето



И след 10, и след 100 години бизнесът все така ще се стреми да печели. Дали това ще се случва по нов начин? Виждате ли в настоящето неща, които ще станат доминиращи във времето? Кои са те?



Очаквам бъдещите бизнес тенденции да донесат нови бизнес модели, повишена глобална корпоративна отговорност, нов, хибриден модел на работа, разчитащ още повече на цифровите технологии и по-устойчив бизнес, ориентиран към постигане на екологични цели. Дори днес виждаме, че все повече компании избират пътя на устойчивото развитие.



Технологиите са важен съюзник в ускоряването на усилията ни за създаване на добавена стойност за обществото и ще стават още по-важен в бъдеще, тъй като се борим с екологични предизвикателства. Една от основните тенденции е, че дори малки фирми с ограничени ресурси ще могат да използват най-съвременни технологични решения в своята работа. Това става възможно чрез развитието на облачните технологии, които са достъпни и предлагат огромен избор от решения и платформи във всяка една индустрия. С помощта на дигиталните технологии компаниите могат да реорганизират своите процеси и практики и да посрещнат нарастващите очаквания на своите клиенти за продукти и услуги, създадени с грижа за природата.





Каква е отговорността на пилотите на бъдещето – лидерите на световните компании, за прогреса на човечеството и създаването на един по-добър свят?



Ако искаме да обърнем тенденциите в изменението на климата, ние като общество до 2030 г. трябва да сме напреднали по пътя към смекчаване на негативните промени и да се адаптираме, като намалим количеството на генерираните от нас отпадъци, защитим и осигурим водоснабдяването, спрем и обърнем деградацията на екосистемите. Microsoft прави възможна дигиталната трансформация в ерата на изкуствения интелект – от работата в облачното пространство до обработката на масиви от данни. Мисията на компанията е да предоставя възможност на всеки човек и всяка организация на планетата да постига повече.



„Майкрософт България“ от 1999 г. подкрепя българското общество, българските компании и държавни институции в техния дигитален път.



Лидерите в Microsoft осъзнават това и планират нашата компания да е въглеродно неутрална до 2030-а. Лидерството е да мислиш за предизвикателствата глобално. Затова и нашите усилия са насочени и да подкрепяме компаниите по света да работят по-устойчиво. Ето защо ние инвестираме в разработването на продукти, подпомагащи клиентите и партньорите ни да управляват по-добре своите емисии.





Какво от навиците си ние българите трябва да променим като хора, общество и държава, за да се развием по-бързо до световно ниво?



Последните две години ни показаха ясно, че технологиите и способността да ги използваме в ежедневната си работа се превърнаха в ключов бизнес инструмент независимо от професионалната област, в която работим. За да можем да използваме технологиите по-ефективно, трябва да подобрим дигиталните си умения. Пътят към икономически растеж минава през образованието. Говорейки за ефективност и производителност, България трябва да продължи своя път на цифровизация, възприемайки иновативни решения, които трансформират бизнеса и публичните услуги с фокус към съвременно електронно управление, образование и цифрова компетентност. Ние от „Майкрософт“, заедно с нашите партньори, сме тук, за да подкрепим ускоряването на дигиталната трансформация в България.



