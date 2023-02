За разликите и приликите между Австрия и България

Юрист по образование, Купфер е натрупал дългогодишен професионален опит предимно в подкрепа на австрийския бизнес във Виена, Казабланка, Йерусалим, Милано, Загреб и Сараево

Да помагаш на австрийските фирми да стъпят и да се развиват в България, а на българските да инвестират в Австрия – това е работата на Филип Купфер. Той e търговски съветник към посолството на Австрия и ръководител на Advantage Austria, външнотърговската организация на Стопанска камара Австрия.Купфер идва в България през август 2021 г. и казва, че дните му са доста натоварени. Има причини – след като светът се „затвори“ през ковидните 2020 г. и 2021 г., през 2022 г. дойде времето на пътуванията, присъствените срещи и събитията. През последната година Advantage Austria е организирала почти 20 събития, както и много срещи на австрийски компании, дошли за индивидуални разговори. „Беше трудно, но накрая виждаш положителните резултати и това е благодарение на екипа, на отличните колеги, които имам“, отчита той.Австрия е вторият по големина чуждестранен инвеститор в България, като от 1996 г. насам общата стойност на австрийските инвестиции в страната надвишава €5 млрд. по данни на БНБ. Най-големите компании, представени у нас, са Telekom Austria (А1), EVN, Vienna Insurance Group („Булстрад“), Kronospan, Porr, STRABAG, OMV, REWE/Billa, Knauf, Palfinger, UNIQA, Wienerberger, Baumit. А във фирмите с австрийска собственост в България работят над 30 000 души.„Това, което привлича инвеститори от Австрия в България, определено е членството в ЕС, защото вътрешният пазар премахва проблема с митата и таксите, както и се създават добри възможности за бизнес благодарение на финансовите програми на ЕС“, казва Филип Купфер. Той отбелязва като плюс и данъчната система. Все още е конкурентна и цената на работната сила, въпреки че нараства. „Имате добре обучени кадри, но в бъдеще това ще става сериозен проблем, защото липсата на хора се усеща навсякъде и може да засегне икономическото развитие на страната“, казва той.Австрия е един от лидерите в т.нар. дуално обучение, при което едновременно с ученето в гимназиалните класове се научава и професия на място в предприятията. Advantage Austria развива проект „Дуално обучение и в България“ от 8 години и вече може да отчете за настоящата учебна година над 1000 възпитаници от 30 училища, които се обучават по 15 професии. Но това е нищо в сравнение с Австрия, където всяка година дуалното обучение обхваща общо 100 000 ученици от горните класове, които учат и едновременно работят в над 28 000 компании.Между дуалното обучение в двете държави има космически разлики и не само в броя на възпитаниците. В Австрия за период от 2 до 4 години учениците прекарват над 80% от времето си в компаниите, като по този начин се създават висококвалифицирани кадри в повече от 200 професии. В България дуалното образование е изведено като приоритет, но има доста какво да се желае от институциите и законодателството за постигане на ефективна подкрепа. Купфер дава за пример, че тук на младите хора е разрешено да работят само по 2 дни седмично и то чак в четвъртата година и 3 дни в петата година.Освен това в Австрия учениците в дуалната система получават заплати в съответствие с колективните трудови договори, а компаниите, които ги обучават, са добре стимулирани финансово от държавата. Инвестиция, която се изплаща във времето, казва Филип Купфер.Затова и безработицата при младите хора в България е по-висока, отколкото в Австрия. Данните за септември показват 14,1% безработни на възраст под 25 години в България при 11,5 на сто в Австрия. Разликата е по-сериозна при хората на възраст под 25 години, които са безработни, не учат и не се обучават за работа (т.нар. NEETs – Not in Education, Employment or Training). В България такива са 14,5% от мъжете и 20,9% от жените в тази категория, докато в Австрия са съответно 8,5% и 10,3 на сто – почти двойно по-малко.Ако не обърнете внимание на проблема с младежката заетост, може да се стигне до загубата на цели поколения, предупреждава австриецът.Юрист по образование, Купфер е натрупал дългогодишен опит предимно в подкрепа на австрийския бизнес във Виена, Казабланка, Йерусалим, Милано, Загреб и Сараево. През последните години е бил политически съветник на австрийски външни министри и на генералния директор на Външнотърговската организация на Стопанска камара на Австрия – структура със 700 служители и 100 офиси по цял свят. Когато сравнява България със съседните държави, не открива големи разлики. Разбира се, много страни в Западните Балкани все още не са част от ЕС, но навсякъде има сходни предизвикателства, особено по отношение на емиграцията – хората напускат страната и населението намалява, казва той. В същото време Австрия поддържа стабилен ръст на населението си, което е около 9 млн. души, като един от факторите без съмнение е имиграцията. „Икономиките имат нужда от висококвалифицирана работна ръка и за нея конкуренцията е на международно ниво“, казва той.Същото е и по отношение на това, което компаниите споделят – проблеми с корупцията, бюрокрацията, някои части от икономическото законодателство.Макар и малко, има български компании, които инвестират в Австрия. Варненската „Пламглас“ например наскоро е открила край Виена производствено предприятие за стъклени плоскости. Разбира се, цената на работната ръка и данъците са по-високи, но Австрия освен богат вътрешен пазар е и експортен хъб за Западна Европа. Стратегическата ѝ позиция на близост до пазари с висока покупателна способност като германския и швейцарския дава възможност и за последващо развитие към Франция, Белгия, Италия.Австрия привлича като бизнес дестинация със своята правна и политическа стабилност, правото на закона, бързо работещата и добре организирана съдебна система, е-управлението. „Можеш да подадеш данъчна декларация за 5 минути през интернет. Ако има пари за връщане, ги получавам до седмица. Има бюрокрация, но има и много обществени услуги, които се предлагат онлайн“, казва Филип Купфер.Животът тукКупфер живее в България заедно със съпругата си, която е Фотограф. „Двамата се чувстваме много добре тук. България предлага прекрасен избор от плодове и зеленчуци, природа и море. Оценяваме много София - живеем в квартал с предимно местно население, така че вече имаме местни кръгове от приятели и нашите любими точки в града. Откровеността, щедростта и любовта към животните са човешки качества, които откриваме и тук. Също така градът е много безопасен“, отбелязва той. Австриецът също така отбелязва като положително предимство за столицата пред Виена, че тук хората може би са по-достъпни и е по-лесно да направиш контакт с някого.Филип Купфер пътува често в страната – както по служебни задължения, така и през почивните си дни. Затова няма как в разговора да не стане дума и за нещо, от което инвеститорите в България често се оплакват – пътната инфраструктура. „Ако в южната част пътната мрежа е добре развита, на север има нужда от подобрение. Развитието на жп инфраструктурата също е належащо. Инвестициите в нея са много големи, но трябва да се разглеждат като дългосрочна полза. В Австрия през последното десетилетие има много инвестиции в железниците и неслучайно нейните жители са сред лидерите в света по използване на жп транспорта“, казва той.Като човек с австрийски, италиански и френски корени Купфер признава, че тук му липсват роднините и приятелите, но благодарение на платформите за видеоразговори това не е сериозен проблем. Часовата разлика е малка и не е препятствие за общуването с родната му страна. „Културите ни също са близки. Не чувствам големи липси, защото България има какво да предложи“, казва той.Двете държави имат сходство по отношение на природата, но Австрия е с много по-добре развита система от планински хижи. „Ако ходиш в планината на всеки два-три часа има място, където да починеш, да похапнеш. За съжаление, в България това липсва“, казва австриецът. Има голям потенциал, защото природата е прекрасна, на места все още е дива, но трябва да се продавате по-добре. Маркетингът на страната има много неща за подобрение, категоричен е той. Дава за пример Епископската базилика в Пловдив, която според него е един от най-хубавите музеи в целия свят. „Фантастичен, прекрасен музей, един от малкото, които бих посетил два пъти, а от моите познати в България малко хора знаеха за него", казва Купфер.