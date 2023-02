Да променяш индустрии

Корпоративната централа на Hewlett Packard Enterprise (HPE), разположена в Спринг, Тексас

Да предлагаш на бизнеса технологични въз­можности, платформи и решения на върхово ниво, с които да се трансформира и да реализира идеите си за нови продукти и услуги. При това той да плаща само за това, което потребява, без да бъде натоварван с ненужни разходи. Да създаваш глобални стандарти за устойчивост и социално отговорен бизнес. Това е моделът на работа на една компания с над 80-годишна исто­рия, която дава старт на легендата за Силициевата долина.През далечната 1939 г. двама състуденти от Станфордския университет – Уилям (Бил) Хюлет и Дейвид (Дейв) Пакард, стават бизнес партньори и със събрани от спестявания и приятели $538 започват подръчно производство на електронно тестово и измервателно оборудване в малък гараж в калифорнийското градче Пало Алто. В края на годината фирмата декларира доход от $5369 и $1539 чиста печалба. Година по-късно Walt Disney Company става един от първите по-голeми клиенти. Студиото за анимационни филми поръчва 8 броя осцилатор модел 200B, използвани като оборудване в 12 кинозали, където се излъчвал филмът „Фантазия“. След тази сделка фирмата вече има трима работници, а Бил и Дейв решават да им дадат 5-доларов бонус за Коледа.Това е началото, а останалото, както се казва, е история. Днес Hewlett Packard Enterprise (НРЕ) е глобален лидер на пазара на технологии, а гаражът, в който Бил Хюлет и Дейв Пакард правят първия си аудиоосцилатор, е официална историческа забележителност на щата Калифорния, маркиран с табела, на която пише „Родното място на Силициевата долина“.След повече от 70 г. успех под бранда Hewlett-Packard, през 2015 г. компанията се трансформира в две отделни корпорации – HP Inc. и Hewlett Packard Enterprise (НРЕ). Първата наследява бизнеса по производство на персонални компютри и принтери, а Hewlett Packard Enterprise Company e глобална компания, предлагаща решения от „периферията до облака“ (edge-to-cloud), която работи на пазарите в Америка, Европа, Близкия изток, Африка, Азиатско-Тихоокеанския регион и Япония). НРЕ има офиси в 56 държави, а заетите служители в компанията са над 60 хиляди.От повече от две десетилетия технологичният гигант присъства и на българския пазар, като дава посока за устойчивото развитие на цялата местна индустрия, свързана с информационните технологии. Първият търговски офис на компанията в България е отворен на 1 януари 1998 г., а през 2006 г. в София е създаден Глобален център за услуги. Успехът на българската ИТ и аутсорсинг индустрия през последните десетилетия нямаше как да се случи без присъствието на американския вендор. Създаването на центъра и неговото разрастване дават пример на много други чуждестранни и местни компании, които се включват в този бизнес. Центърът за изнесени услуги започва с 500 служители, като преди разделянето на компанията през 2018 г. те вече наброяват над 6000 души. А междувременно много от преминалите през школата на компанията създават и развиват свои бизнеси.Благодарение на десетилетия работа в посока бъдещото развитие на бизнеса и иновации, насочени към подобряване на начина, по който хората живеят и работят, днес HPE предоставя отворени, интелигентни технологични решения. Портфолиото на компанията обхваща Software, Storage, Compute, High Performance Computing & AI, Intelligent Edge.През 2021 г. Hewlett Packard Enterprise (HPE) обяви приходи от $27,78 млрд. при $26,98 млрд. за предходната година.През 2018 г. НРЕ трансформира бизнеса си в част от Европа и Африка, като това засегна и България. От тогава насам компанията е представлявана в България от две различни дружества: „Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри България Център“ и „Хюлет Пакард Ентърпрайз управляван от Селектиум“. Двете компании имат различни сфери на дейност, като работят в тясно сътрудничество.„Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Център“ е център за създаване и предоставяне на отдалечени високотехнологични комплексни решения и услуги на клиенти на НРЕ в цял свят.„Хюлет Пакард Ентърпрайз управляван от Селектиум“ е търговското представителство на НРЕ за България. Дружеството, чийто управляващ директор е Мария Косанова, предлага цялостното портфолио на HPE, ръководи всички аспекти на търговските взаимоотношения с клиенти и партньори на компанията и отговаря за предоставянето, продажбата и поддръжката на НРЕ продукти, услуги и решения в България (четете интервю с Мария Косанова на стр. 37).Дигиталната трансформация е термин, който придоби изключително широка известност и в България след настъпването на ковид пандемията. Рестрикциите заради глобалната здравна криза принудиха компаниите и организациите сериозно да преосмислят начина си на правене на бизнес, като се насочиха към предлагането на все повече онлайн услуги и дадоха възможност за хибридна работа на своите служители. Особено при корпорациите това нямаше как да се случи без подкрепата на компании като Hewlett Packard Enterprise, които разполагат с всички необходими технологични решения за осъществяване на дигиталния преход. Компанията следва стратегията си за устойчивост и подпомагане на клиентите да се справят с екологичните предизвикателства, като същевременно са в крак с технологиите на бъдещето.„Hewlett Packard Enterprise (НРЕ) е лидер на пазара на гъвкавите технологични бизнес решения. Благодарение на годините натрупан опит в предоставянето на архитектури, базирани на специфични нужди на клиента, компанията успява да преобрази цели индустрии, пазари и дори поколения чрез оптимизиране на традиционни и облачни ИТ среди. Успешните резултати идват с помощта на правилния микс от технологии, партньори, услуги и финансови модели“, казва Мария Косанова.Едно от модерните решения, превърнало се във фундамент на настоящата бизнес стратегия на НРЕ, е „ИТ модел на потребление". Този модел добавя гъвкавостта на облака във физическата ИТ среда на клиента. Решението HPE GreenLake дава възможност на организациите да заплащат само за ИТ ресурсите, които реално използват. Моделът се реализира в ИТ средата на клиента и дава пълна предвидимост и контрол както върху ИТ операциите, така и върху месечните разходи. Този модел може да включва почти цялото портфолио на НРЕ, а също така и допълващи го партньорски продукти.Основният фокус на компанията е върху най-ценния ресурс за бизнеса – данните. НРЕ решенията в тази област помагат на организациите да повишат бизнес резултатите си, давайки им възможност да „отключат“ стойността на всички техни данни.През октомври 2022 г. „Хюлет Пакард Ентърпрайз управляван от Селектиум“ представи официално платформата за управление и анализ на данни HPE Ezmeral, както и базирания на тази технология проект HPE BigData and Analytics Hub, създаден в партньорство със „София Тех Парк“. Проектът предоставя възможност за осъществяване на бързи и лесни бизнес анализи както за големи предприятия, така и за малки и средни бизнеси, които искат да управляват ефективно на база на данните си. В допълнение клиентите могат да ползват аналитичните ресурси като as-a-service модел или облачна услуга. Това позволява на по-малките организации да не инвестират огромни средства и в същото време да повишат бизнес резултатите. Ползвайки решението на база потребление, предприятията с по-малък брой служители могат да не купуват цялостната платформа или да наемат един, двама или трима тясно профилирани специалисти. HPE BigData and Analytics Hub дава както възможност на бизнесите да използват само толкова технологичен ресурс, колкото е необходим за осъществяването на конкретната задача или проект, така и достъп до Data Science специалистите на „София Тех Парк“, които могат да консултират клиентите в създаването на аналитичните модели.Преходът на HPE към базирана на потреблението компания води до устойчива трансформация и за клиентите. С платформата HPE GreenLake например клиентите могат гъвкаво да скалират своите ИТ, за да отговорят на техните нужди. Това позволява да се избегне т.нар. ИТ презапасяване, а ползването на решението във физическата среда на клиента дава много по-голям контрол върху сигурността и поверителността. Клиентите, преминаващи към този модел от традиционни модели с капиталови разходи (CapEx), могат да постигнат повече от 30% намаление на енергийните разходи и общите разходи за закупуване на ИТ инфраструктура.Нewlett Packard Enterprise е пионер и в зелените политики и устойчивото развитие. В тазгодишния си доклад Living Progress Report компанията за пореден път демонстрира постоянния си ангажимент за създаване на по-устойчив свят чрез ускоряване на поставените цели за въглеродна неутралност (net-zero emissions) и разработване на технологични решения, които поддържат нисковъглеродната икономика. HPE отново потвърждава ангажимента си да се превърне в net-zero компания в целия си производствен цикъл – от момента на предлагане до доставянето и самата поддръжка. Срокът за тази трансформация бе редуциран с десет години – от първоначално заложената 2050 г. сега целта е да се случи до 2040 година.