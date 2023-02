Хибридната война и нейните бойци

В нея никога няма да има категоричен победител. А резултатът постоянно ще се мени с малка преднина ту в полза на единия, ту в полза на другия лагер

Източник: Shutterstock

Текстът е публикуван в бр. 11 (27) на сп. Business Global



Бисер Костадинов



До средата на ХХ век войната обикновено се води на бойното поле между две (или повече) държави в определен район на земята. В глобализирания свят и с напредването на технологиите тактиките стават все по-сложни и започват да обхващат политиката, икономиката и киберпространството. Военната агресия на Русия срещу Украйна през 2022 г. отново фокусира общественото внимание върху термина „хибридна война“, който се дефинира по различен начин, и все още учени и практици не са стигнали до единно определение.



За първи път



понятието е употребено през 1995 г. в книгата „Британски контрабунтовници в постимперската ера“ на Томас Мокайтис (Mockaitis, Thomas R. 1995. British Counterinsurgency in the Post-imperial Era. Manchester University Press). През следващите години още няколко автори използват термина, за да обозначат различни методи за водене на неконвенционална война.



Изговарянето на термина в общественото пространство се случва в реч на генерал Джеймс Матис, произнесена на Форума за отбрана на САЩ през 2005 г. След него Матис и Франк Хофман написват статия, в която твърдят, че бъдещите заплахи ще са синтез от различни начини на водене на война. През 2007 г. Хофман публикува отделна монография „Конфликтът през XXI век: Възходът на хибридните войни” (Hoffman, Frank G, 2007, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies), смятаща се за фундаментална за дефинирането на концепцията за хибридната война, в която той говори за война от четвърто поколение, комбинирана война, неограничена война. Хибридната война включва конвенционални способи, но и терористични актове, насилие и принуда, безредици. Като



класически пример



за хибридна война Хофман посочва 34-дневната война (Израелско-ливанската война), водена от 12 юли до 14 август 2006 г. от шиитската организация „Хизбула“ срещу Израел. „Хизбула“, която е недържавна организация, успява да обърква плановете на Държавата Израел. Заключението на Хофман е, че хибридна война може да се води както от недържавни участници (партизани, бунтовници и терористи) с високотехнологични оръжия, така и от държави, които възприемат нетрадиционни тактики. Множество автори характеризират хибридната война като координирано и комбинирано използване на редовна армия и други въоръжени сили под единно стратегическо ръководство, преследващо едни и същи (политически и/или икономически) цели.



През 2009 г. изследователят Ръсел Глен в труда си „Мисли за „хибридния“ конфликт“ (Glenn, Russell W. 2009. Thoughts on „Hybrid“ Conflict, Small Wars Journal) добавя нов нюанс в разбирането на хибридната война. Според него тя не е толкова тактико-оперативно действие, а по-скоро представлява стратегия за едновременно и адаптивно използване на комбинация от политически, военни, икономически, социални и информационни средства, съчетани с катастрофални, терористични, разрушителни, криминални методи за водене на война.



Ако се допитаме до „Уикипедия“, ще прочетем, че концепцията на хибридната война през XXI век включва три основни елемента: стандартни бойни действия; диверсия (тайни специални акции, саботиращи работата на важни инфраструктурни обекти или такива от значение за националната сигурност); кибервойна (форма на информационна война, която с политически мотив, шпионаж и/или обезвреждане хаква определени институции в чужда държава).



Днес повечето автори са се обединили около определението, че хибридната война се отнася до използването на



неконвенционални

методи



за водене на война, които могат да разстроят и дестабилизират противник, без да използват открита враждебност или военна сила. Според НАТО хибридната война включва терористични актове, миграция, политическа корупция и пропаганда за разпалване на враждебни действия сред народа на дадена страна.



Всичко, което правят въоръжени организации и групировки като „Хизбула“, „Хамас“, талибаните, ИДИЛ и ПКК, са ярки примери за хибридна война. Всъщност идеята за хибридна война не е новост. Още в книгата „Изкуството на войната“, написана в края на VI или началото V век пр. н.е. в Древен Китай, се казва, че „покоряването на врага без битка е върхът във военната стратегия“. За най-вероятен автор на „Изкуството на войната“ се сочи Сун Дзъ, китайски пълководец, стратег и мислител.



Повратна точка в дефинирането на хибридната война е незаконното анексиране на Крим от Русия през 2014 г. От тогава насам терминът започва масово да се използва от медиите, но и се предефинира, тъй като Русия определя нови граници на хибридната война. За да постигне целите си, Москва прибягва до комбинация от военни и невоенни инструменти. Военните методи включват основно провеждане на тайни операции и проксидействия: проксивойната е въоръжен конфликт между две държави или неправителствени организации, защитаващи интересите на трети лица, които не се ангажират пряко с военните действия. Например Русия подкрепя провеждането на непризнати от международната общност референдуми за отцепването на определена територия и присъединяването им към Руската федерация, като по този начин узаконява (поне в собствените си очи) анексирането на чужди земи. В невоенния инструментариум влизат кибератаки, пропагандата, дезинформацията и фалшивите новини в социалните медии, икономически шантаж, дипломатически натиск, правдоподобното отричане, създаване на неяснота и объркване, изкусно манипулирани измами. След руската военна агресия срещу Украйна от началото на 2022 г. може със сигурност да се добавят още хибридни похвати: манипулиране на основните доставки на важни ресурси като петрол и газ, а в частност в Украйна – разрушаването с дронове на цялата ѝ енергийна и ВИК инфраструктура.



Руските военни теоретици също имат принос в дефинирането на очертанията на хибридната война.



„Доктрината

на Герасимов“



се приписва на генерал Валери Герасимов, началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили, който през 2013 г. в реч пред Академията на военните науки говори за война от ново поколение. „Доктрината“ поставя военните действия при междудържавни конфликти наравно с политическите, икономическите, информационните, хуманитарните и други невоенни методи. Експертите смятат, че „Доктрината на Герасимов“ преосмисля в реалностите на XXI век вече познатата руска концепция за нелинейните военни операции, според която за постигането на желаните стратегически и геополитически резултати се използва широк набор от невоенни методи и средства, като открита и скрита дипломация, икономически натиск, спечелване на симпатии на местното население… Най-манипулативният момент в „Доктрината“ е, че се размиват границите между поляризираните състояния на война и мир и се влиза в една сива (и често удобна за агресора) зона, в която не може да се говори нито за война, нито за мир.



„Доктрината Герасимов“ обръща и представата за класическото определение за войната, дадено още през XIX век от немския генерал Карл фон Клаузевиц в трактата „За войната“ (Vom Kriege). Според дефиницията на Клаузевиц „войната е продължение на политиката, но с други средства“, а според „Доктрината“ е точно обратното: „политиката е продължение на войната“, подчертавайки, че ефективното водене на политика може да включва по-широк арсенал от невоенни средства и методи.



Макар че през 2022 г. целият свят заговори за хибридна война, тя отдавна се случва на практика. Хаотичните конфликти в Ирак, Афганистан и Либия са точно това – неясен миш-маш от бойни действия, водени от местната армия, чуждестранни мисии, пледиращи, че са там с умиротворителна цел (доста спорен момент), платени наемници, крайно фанатизирани религиозни групировки и цивилни граждани. Пред Epoch Times Кейси Флеминг, главен изпълнителен директор на компанията за бизнес войни и контраразузнаване BlackOps Partners, коментира, „че днес



светът е в трета световна война



наречена хибридна война. Ние все още не го осъзнаваме напълно, но сме в подножието на пика ѝ, който съвсем скоро ще настъпи“. На 80-ия ден от войната в Украйна руският външен министър Сергей Лавров заявява: „Колективният Запад ни обяви тотална хибридна война и е трудно да се предвиди колко дълго ще продължи всичко това, но е ясно, че последствията ще бъдат усетени от всички, без изключение“. Западна Европа също обвинява Руската федерация във водене на безпощадна хибридна война. Последният най-ярък пример е свързан със саботажа на газопровода „Северен поток“.



В хибридната война, която се води в момента, най-голямата грешка на Москва е, че силно надцени силата на некинетичните средства при подготовката на военната агресия срещу Украйна. Европа и Америка пък погрешно разчетоха хибридните сигнали, идващи от Русия, което през 2014 г. разколеба общата им реакция срещу анексията на Крим и доведе до още по-брутални нарушения на човешките права в Русия, до още по-силната подкрепа на Кремъл за режима в Сирия и в крайна сметка до нападението на Украйна през 2022 г. Дори скоро да настъпи примирие в Украйна, това няма да сложи край на хибридната война, в която никога няма да има категоричен победител, а резултатът постоянно ще се мени с малка преднина ту в полза на единия лагер, ту в полза на другия. Това ли е бъдещето на света?!

Можете да намерите Business Global в пунктовете на Inmedio в моловете, в големите търговски вериги, в повечето от веригите бензиностанции, както и в централните пунктове за разпространение на печатни издания. Приятно четене!

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...