А1 стартира академия за SAP консултанти

В партньорство с Data Solutions тя предлага достъпна онлайн квалификация за специалисти във внедряването на най-успешния бизнес софтуер в света

А1 стартира SAP академия, която цели да отговори на пазарните и вътрешните нужди на компанията от висококвалифицирани специалисти по внедряване на най-успешния бизнес софтуер в света. А1 SAP Академия е достъпна възможност за всеки с интерес в бизнес процесите да започне нова кариера в сектора и да се сертифицира като SAP консултант.



Обучението в академията ще се провежда изцяло в онлайн на платформата IT metamorphosis. Записванията започват днес, а курсовете от програмата ще стартират на 16 март 2023 г.



Работата в IТ индустрията дава отлична възможност за кариерно развитие, добро заплащане и множество допълнителни придобивки. В момента у нас се предлага богат избор от курсове и школи по програмиране за желаещите да се развиват в IT бранша. Възможностите за обучение с професионалното ERP решение SAP обаче са доста ограничени и новата А1 SAP Академия запълва именно тази пазарна ниша.



Обучението в A1 SAP Академия се реализира в партньорство с една от големите български IT компании и дългогодишен партньор на А1 - Data Solutions. То е отворено за всички кандидати, които отговарят на изискванията, включително за настоящите служители на А1, които искат да надградят знанията си и да продължат своето кариерно развитие в друго направление на компанията.



От кандидатите не се изиска да имат технически опит, а за предимство се считат желанието и опит в бизнес среда, както и владеенето на бизнес английски на работно ниво. Курсът се състои от 7 части, разпределени в 3 модула, които са онлайн и се водят на английски език от опитни SAP експерти на А1 и Data Solutions. Освен самостоятелното обучение, всеки курсист ще има регулярни срещи с ментор, който да му помага във всеки етап. Успешно завършилите пълната програма могат да получат директно предложение за работа от А1 или Data Solution.



А1 вече е един от най-големите SAP интегратори в страната. Благодарение на стратегическото си партньорство със SAP България А1 може да предоставя на своите бизнес клиенти ERP решения както за сектора на малките и средни компании – SAP Business One, така и за големи корпорации – SAP S/4HANA. Компанията развива своя SAP Компетентен център от повече от 15 години и вече разполага с над 30 експерти с разнообразни компетенции в сферата на консултирането, внедряването и поддържането на SAP ERP системи.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...