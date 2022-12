Пълна промяна

Днес експатите управляват компаниите чрез мотивация и овластяване, чрез наставнически, менторски стил, а не чрез познатите преди командване и контрол

Силвия Умникова е управляващ партньор на „Алекзандър Хюз България“, сертифициран HOGAN консултант. Има над 10-годишен опит в международни корпорации, преди да започне да се занимава с екзекютив сърч през 2005 г., когато се присъединява към групата „Алекзандър Хюз“.

Най-великата фреска, рисувана някога, за мен без съмнение е „Сътворението на Адам“ на Микеланджело. И не заради искрящия жест, който е олицетворение на съзиданието, а най-вече заради човешкия облик, който Микеланджело дава на Адам и Бог – той изобразява двама много силни мъже, свързани с енергията на живота, единият предаващ на другия божествената искра, която ще промени света на хората и завинаги ще изтрие естествената леност у човека. Микеланджело разбива всички канони в своите фрески – преди него художниците олицетворявали човека като слаб, изпит и немощен индивид, който не би се справил с нищо без помощта на Бог и за когото животът на земята е бил преди всичко страдание. Бог пък бил изографисван по-скоро като духовен образ, безплътен и почти ефирен. Микеланджело изобразява всички свои персонажи като истински супергерои – силни, мъжествени (включително и жените!), като хора, бликащи от енергия, борещи се с всички земни и небесни проблеми, а Бог – като този най-силен измежду всички, който вдъхва живот навсякъде.



COVID-19 успя да направи нещо подобно с лидерите



– те се превърнаха от контролиращи и командващи генерали в силни хора, способни да вдъхват живот и да мотивират независимо от трудностите, като в същото време остават суперчовечни, разбиращи, емпатични и подкрепящи екипите си. Обичайно, ординерно лидерство вече не съществува. Фокусът му е върху хората, върху техните емоции, проблеми, мотивация, енергия, развитие и добруване. Затова днес чуждестранните мениджъри, изпратени да работят в друга държава (expatriates), както и лидерите като цяло, преминават през пълна културна промяна.



Ролята на експатите винаги е била свързана с трансфер на култура и на експертиза на пазари, които се развиват. Те трябва да притежават доказани технически способности и компетенции, както и силно влияние, за да оставят своя отпечатък върху организациите в държавите, в които работят.



Фирмите днес се нуждаят от лидери, които не само притежават комбинация от специфични лични качества и опит, но и набор от умения, които ще им позволят да създават по-гъвкави, адаптивни, приспособими, съвместни, визионерски и чувствителни към хората организации. Такива лидери трябва да демонстрират отлична способност да генерират и обменят идеи, да изграждат нови взаимоотношения и да разширяват перспективите. Те също така трябва да могат да предадат своята визия по прост и завладяващ начин, като в същото време, като



опитни посланици



привнасят културата на организацията в държавите, в които работят.



Обикновено експатите са по-малко оперативни, ориентирани са повече към стратегията и имат уклон към иновациите, а не към традиционните решения, работили в миналото. Често те трябва да преодолеят силна съпротива и да наложат съвсем други практики на работа в организациите. Но днес това става чрез мотивация и овластяване, чрез наставнически, менторски стил на управление, а не чрез познатите преди време командване и контрол.



Друга ясна тенденция в работата на експатите днес е, че те трябва да структурират екипи, които са многообразни и приобщаващи. Многообразието е отличен инструмент за разгръщане на творческата енергия, на иновациите, на напредъка и на взаимното обогатяване. Компаниите трябва да се ангажират с осигуряването на многообразни и овластени екипи, защото те са ценна и необходима част от конкурентното предимство на всяка една организация.



Освен това експатите трябва да имат пълна готовност да отделят време, за да разберат правилно и оценят пълноценно



локалните специфики



местните проблеми, културата, преди да налагат решения.



Точно това е и един от основните проблеми, които те срещат, когато желанието да направят бърз трансфер и автоматично да пренесат културата на тяхната организация в страната се окаже неуспешно. Например китайски фирми, които инвестират в Западна Европа или в Америка. Много от тях се опитват да приложат директно културата си, без да отчитат локалните особености, и впоследствие разбират, че този подход среща силна съпротива и не работи.



Отвъд културните различия, това, с което експатите се сблъскват в страни като България например, е липсата на достатъчно таланти, високата им цена и трудността в привличането им. Това е валидно и за други малки или развиващи се пазари.



Основна задача на всеки експат е да осигури свой локален заместник – задача, която за някои компании се оказва твърде сложна, и поради тази причина експатите остават в страната по-дълго от планираното или пък биват заместени от друг чуждестранен мениджър от групата, за която работят.



Войната за таланти



е по-интензивна на пазари като нашия, тъй като България е малка страна, с изтичащи от години хора навън, и това й отрежда ролята на пазар с много ограничен набор от опитни таланти на международно ниво в различните индустрии, особено с предишен успешен опит в мултинационални компании. Затова все по-често нуждите на локалния бизнес са свързани с търсене на българи, които в момента работят в чужбина и биха имали желание да се завърнат обратно в страната.



Друго предизвикателство за експатите по света, особено след COVID-19, е свързано с баланса работа – личен живот. Заради пандемията този баланс изчезна – хората работеха от вкъщи, дистанционно, често пъти много повече, като границите между личен живот и работа бяха почти напълно размити.



Днес обаче говорим за хармония между личния живот и работата, защото разбрахме, че думата баланс означава равно време за работа и за личен живот. Покрай COVID-19 стана ясно, че животът е много по-непредвидим и че всеки ден е различен, затова и думата баланс не е вече подходяща.



Според едно изследване от 2021 г. на Силвия Мелло и Патриша Томей* от Бразилия, публикувано в Global Business and Organisational Excellence, относно ефекта на COVID-19 и пандемията върху експатите, могат да бъдат очертани две основни тенденции в постигането на хармония между личния живот и работата. Първата е свързана със силно изразената разлика между баланс между личен живот и работа и хармония между личен живот и работа.



Доброто разбиране на тази концептуална разлика би било много полезно и за мениджърите „Човешки ресурси“, които подпомагат експатите по света и които трябва да разработят ефективни инициативи, свързани с личния живот и работата на чуждестранните мениджъри.



Отвъд очакваните предизвикателства



на дистанционната работа и живота в семейството по време на пандемията и след това двете изследователки установяват също така, че гъвкавостта в семейството, сътрудничеството между неговите членове и използването на технологиите са били от изключителна важност за експатите. Това е така, защото пандемията създаде огромна несигурност, която се отрази на хората по целия свят и която наложи решаването на сериозни стратегически проблеми по отношение на управлението на таланти, които продължават и досега. Много от тях все още не са добре идентифицирани, а тяхното решаване според двете изследователки е възможно да продължи с години.



Тъй като вирусът не признава граници, експатите трябваше да открият такава ментална нагласа, която да осигури както хармония между техния личен живот и работата им, а също така и стратегия, която да продължава да постига целите на компаниите, за които работят, независимо от пандемията. Според изследването там, където личният живот и работата са били успешно интегрирани, резултатите са били по-добри – както в семейната среда, така и в организациите.



Така, независимо от конфликтите и проблемите, които създаде, COVID-19 успя да обогати живота на хората по един неочакван начин – по-добрата колаборация в семейството, подкрепата и разбирането, което получиха експатите по света, се отрази благоприятно и на техните компании.



* Mello, S. F., & Tomei, P. A. (2021). The impact of the COVID‐19 pandemic on expatriates: A pathway to work‐life harmony? Global Business and Organizational Excellence



