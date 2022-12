Тим Курт: Зеленото бъдеще няма да се случи без цветните метали

Трябва да има добър баланс между рециклирането и използването на първични суровини, за да бъде задоволено нарастващото търсене, казва изпълнителният директор на „Аурубис България“

Тим Курт е изпълнителен директор на „Аурубис България“ и президент на Германо-българската индустриално-търговска камара (втори мандат). Започва кариерата си в „Юниливър“ и по-късно продължава в „Нумико“. През 2006 г. се присъединява към „Норддойче Афинери“ (днес „Аурубис“), където заема различни висши ръководни позиции, включително мениджър „Иновации“ на Групата и вицепрезидент „Корпоративна логистика“, преди през 2014 г. да заеме настоящата си позиция в България.



Г-н Курт, преди две години в интервю за BGLOBAL казахте: „Целта на моя екип е да бъдем възприемани като най-добрия в света медодобивен завод“. Колко близо сте до тази цел?



Това е много предизвикателна цел и аз и моят екип се трудим всекидневно, за да я постигнем. Ако сравня ситуацията днес с тази преди две години, мога да кажа, че сме много по-ефективни енергийно и че изпълнихме всички инвестиции, които планирахме. Искам да подчертая, че макар тази цел да е важна, тя върви ръка за ръка с основните ни стандарти за работа, свързани с опазването на околната среда и с безопасността. Каквито и цели да си поставяме, не поставяме под въпрос тези две основни области.



А колкото до постиженията – отбелязахме една година без прекъсване на производствения процес (финансовата ни година приключва на 30 септември), което за нашия бизнес и за завода в България е изключително постижение. И целият ни екип е много горд с него.



Заводът в България бе първият от групата „Аурубис“, сертифициран по новия международен стандарт The Copper Mark. Какъв е бизнес ефектът от устойчивото развитие на компанията?



Горди сме, че групата избра завода на „Аурубис България“ като първото си предприятие, което да кандидатства за този сертификат. Отскоро и заводите в Хамбург и Люнен имат такъв сертификат, а колегите в Олен, Белгия, са напът да го постигнат през следващото лято. Сертификация по The Copper Mark е и мотивация, и ангажимент за нашите доставчици и клиенти също да се присъединят и придържат към него. Категорични сме, че това е стандартът по отношение на медта, който трябва да бъде прилаган.



Защо сме толкова убедени? Първо, този стандарт е отговорност – има видими многостепенни нива, като в процеса на получаването му трябва да се изпълнят международно признати критерии за устойчивост. Критериите са с много широк обхват – от защита на околната среда, през здравословни условия на работа, безопасност, съответствие със законодателството, защита на човешките права.



От една страна, The Copper Mark потвърждава постигнатото досега, а от друга, ни дава идеи и ни подкрепя в областите, където можем да усъвършенстваме още процесите. Убедени сме, че все повече компании в международен план ще се присъединят към него. И винаги, когато контактуваме със своите клиенти, посочваме, че в определен момент бихме искали да ги видим присъединени към този сертификат.



Цел на групата „Аурубис“ е до 2030 г. 50% от съдържанието на медните катоди да идва от рециклирани метали. Каква е ситуацията в момента и къде е българската компания?



Групата има пет завода, в които се произвеждат медни катоди – в Германия, Белгия и в България. Някои от тях вече са изпълнили тази цел, защото 100% от суровината, която влагат, е рециклирана.



Това не е цел, която зависи само от нас. На пазара трябва да има достатъчно предлагане на рециклирана суровина. Наскоро попаднах на статистически данни, според които Финландия и България са двете държави в Европа, които са на дъното по отношение на квотите за рециклиране. Ние сме готови технически да изпълним тази цел, но пазарът също трябва да може да ни осигури необходимите материали. Работим по въпроса и вярваме, че този процес ще бъде стимулиран покрай дискусиите около кръговата икономика.



Как се отразяват на работата на „Аурубис България“ енергийните цени и какъв е вашият отговор като компания, какво предприемате?



Нямаше как да предвидим сегашната криза, но със сигурност енергийната консумация и енергийните цени са в нашия дневен ред от дълги години. Така че ние се подготвяхме.



Знаете, че наскоро станахме производител на енергия, заработи първият ни соларен парк с капацитет от 10 мегавата, разположен на рекултивирана земя. Имаме планове за още два фотоволтаични парка, които трябва да започнем да изграждаме през пролетта на 2023 г. Година по-късно ще започнем и четвърто съоръжение. Това сме ние



Четири фотоволтаични парка (един в действие и три в процес на разработка) ще осигуряват част от енергията, нужна за производството на компанията. Опитваме се да решим проблема с високите енергийни цени по различни начини. Първо, стремим се да намалим потреблението, да оптимизираме консумацията на енергия. Наскоро подменихме цялата осветителна система с LED тела, а в момента изпълняваме и друг проект, в който заменяме повечето от нашите електрически двигатели. Става дума за няколко стотици машини. Подменяме с такива от най-ново поколение, с които да можем да „говорим“, за да им осигуряваме поддръжка навреме и да ги контролираме с изкуствен интелект.



Относно източниците на енергия – соларните паркове са само едно от решенията. Имаме идея за обновяване на водната ни турбина с по-ефективна, което ще ни позволи да произвеждаме повече енергия от нашето изкуствено езеро. В процеса на работа произвеждаме и водна пара, като я използваме и за получаването на енергия с една парна турбина. Смятаме, че има място за изграждането на втора парна турбина.



Темата е особено важна не само защото енергийните цени са много високи и още ще растат, но и защото пазарът на мед е т.нар. price taker – за пазара няма значение дали медта е произведена в Германия, Белгия, Испания, България, или в Южна Америка и Китай. Така че, ако енергийните цени при нас са по-високи, отколкото в други региони, нямаме шанс да достигнем до крайния потребител. Затова е особено важно ЕС да разбере, че имаме нужда от ценови механизъм, който да позволи на местните индустрии да останат конкурентоспособни на международните пазари.



Какво конкретно очаквате от властите в София – и в Брюксел, за да останат конкурентоспособни енергоемки производства като вашето?



Добро начало от страна на българското правителство и властите в други държави е осигуряването на гарантирани цени на енергията. Проблемът със сегашната ситуация е, че имаме гаранции само до края на годината и нямаме представа какво ще става от 1 януари 2023 г. А нашите проекти са дългосрочни. Например този с двигателите – започнахме оценката му преди 2 години, а самото изпълнение може да отнеме до 5 години. Много трудно е да придвижите такъв проект за финансиране в групата на „Аурубис“, ако сте в ситуация с много високи или несигурни цени на енергията, защото той се конкурира с проектите на другите заводи в групата, на колегите ни от Германия, Белгия и Северна Америка. Така че за нас, но и за нашите клиенти и доставчици е важно да имаме гаранции, че енергийните цени ще са предвидими за определен период.



България е в много добра ситуация по отношение на енергийния микс – има ядрена и водна енергия, вятър и слънце, въглищна енергия. Френският модел например е да се взема от свръхвисоките печалби на енергийните производители и да се преразпределя към домакинствата и индустрията. Вярваме, че и такива решения трябва да бъдат обсъдени с индустрията открито и прозрачно. Но и бързо. В противен случай има рискове за нея. Не говоря за деиндустриализация на Европа, но със сигурност индустрията няма да се развива по здравословен начин. В края на краищата в целия свят има търсене на мед – електрифицирането на автомобилния транспорт, умните градове и умните домове, необходимостта от независимост от руските енергоизточници – всичко това няма да стане без червения метал. И ще бъде жалко и много странно, ако за този преход използваме мед от трети пазари, след като си имаме собствена индустрия в Европа, с която само можем да се гордеем.



Живеем в безпрецедентни времена, съчетали няколко кризи – пандемия, енергийна криза и инфлация, война в Европа. Промени ли тази негативна комбинация веригата на доставки на компанията?



Натрупването на кризи една върху друга е тежко бреме за всички – и за хората, и за компаниите. За нас е добре, че голяма част от суровините все още се произвеждат в България, така че имаме къса верига на доставките. Същото може да се каже и за нашите клиенти и доставчици като „София Мед“, „Агрополихим“, местните мини. Доволни сме, че се намираме в такъв индустриален клъстър, поради което ние сме по-малко зависими от глобалните вериги за доставка.



В последните години цените на металите бяха като влакче в увеселителен парк – повишиха се доста, преди да започне спад през тази година. Как това ще се отрази на работата на „Аурубис“?



Ние не сме обвързани директно в процеса на добиване на суровини, така че не сме пряко засегнати от ценовата волатилност. Но както вече казах, всички големи теми на дневен ред няма как да се случат без цветните метали. Към тях можем да добавим и мобилността – виждаме колко е силно желанието на хората отново да се срещат и общуват след края на пандемията. Всеки иска да пътува свободно и отново металите са онова, което го прави възможно.



Затова вярваме, че нашият бизнес модел е много устойчив, ориентиран към бъдещето. И че трябва да има добър баланс между рециклирането на металите и материалите и използването на първични суровини, без който няма как да бъде задоволено нарастващото търсене. Групата ни работи и в двете направления и сме уверени, че сме добре позиционирани и ориентирани към бъдещето. С целите ни за опазване на околната среда и безопасността на работното място не сме част от проблема, а част от решението.



Вие сте отдавна в България, освен това сте и втори мандат председател на Германо-българската индустриално-търговска камара. Как оценявате бизнес климата в страната и какво мислите, че трябва да се направи, за да се подобри?



Да започнем с положителните неща. Вярвам, че България има голям потенциал и предоставя много възможности за бизнеса. Виждаме, че компаниите, които правят бизнес в България, непрекъснато подобряват и разширяват бизнеса си, което е много добър знак. Това се установява и от регулярното годишно проучване, което нашата камара прави. Свидетели сме и на навлизането на нови компании на българския пазар не само от Германия, но и от други държави. Географското разположение на България е сериозно предимство, има и подготвени кадри.



Да, отдавна съм в страната и за съжаление, проблемите, които обсъждахме, когато пристигнах тук, продължават да са на дневен ред. Все още говорим за намаляващото население, за политическата нестабилност, за липсата на качествена инфраструктура, за корупцията, за правото на закона. Това е обратната страна на медала и трябва да прозрем, че ако България не предложи на компаниите, на бизнеса подходящи решения, ще ги привлекат други държави, които са по-бързи и гъвкави.



Но както аз, така и нашият главен изпълнителен директор Роланд Харингс сме изключителни приятели на България и смятаме, че „Аурубис България“ е перлата в короната на групата. Затова получаваме пълна подкрепа от централата за всеки наш добър проект или добра идея и нямам съмнение в бляскавото бъдеще на „Аурубис България“. А заради мащабите на предприятието това е добре не само за региона, но и за цялата страна.



